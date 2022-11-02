مصرع مراهق أبوريجيني في بيرث بعد تعرضه للضرب المبرح يفتح جرحا عميقا في أستراليا

النقاط الرئيسية مصرع مراهق بغرب أستراليا تعرض لضرب مبرح أثناء عودته من المدرسة

توجيه تهمة القتل لجاك ستيفن البالغ 21 عاما وجاري محاكمته خلال شهر نوفمبر الجاري

الحادث يفتح الجرح حول جرائم الكراهية والعنصرية الموجهة ضد السكان الأصليين في أستراليا

خيّم الحزن على غرب أستراليا في أعقاب حادث وفاة مراهق من أبناء السكان الأصليين نهاية الأسبوع الماضي.





يُزعم أن كاسيوس تورفي، مراهق من شعب نونغار ياماتجي ويبلغ من العمر 15 عامًا قد تعرض للضرب بعصا معدنية أثناء عودته من المدرسة إلى المنزل مع أصدقائه في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



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أصيب على إثرها بجروح خطيرة في الرأس وتوفي في المستشفى بعد 10 أيام.





وتم توجيه تهمة القتل لجاك ستيفن جيمس برييرلي والبالغ من العمر 21 عامًا، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة بيرث في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.





أدان زعماء السكان الأصليين في بيرث "العمل العنصري الجبان ضد طفل بريء" وحثوا السلطات على الاهتمام بمخاوفهم.





هذا وستقام تجمعات ووقفات احتجاجية يوم الأربعاء في كل المدن الرئيسية وكذلك في المدن الإقليمية.



A smoking ceremony is held during a vigil for Cassius Turvey at Midland Oval in Perth, Monday, October 31, 2022. Cassius Turvey, 15, was allegedly bashed with a metal pole while walking home from school with friends in Middle Swan in October 2022. (AAP Image/Richard Wainwright) NO ARCHIVING Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE ولقد تم الإعلان عن أكثر من 40 وقفة تضامنية لتكريم كاسيوس في الأيام المقبلة، بما في ذلك التجمعات خارج البلاد في الولايات المتحدة ونيوزيلندا.





نعى أكثر من 1000 شخص المراهق ليلة الاثنين في وقفة احتجاجية على ضوء الشموع في بيرث حضرها كبار شعب نونجار من السكان الأصليين وسياسيون على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي.





تمت دعوة الحضور لأخذ أوراق أو أغصان العلكة (Gum leaves) ووضعها في 15 حفرة نار مدخنة مرتبة على شكل دائري، وكل حفرة منها تمثل عامًا من حياة كاسيوس.





تحدث مارك كيكيت عم المراهق الراحل لمنظمي الوقفة الاحتجاجية قائلا إن أصوات شعب السكان الأصليين يجب أن تُسمع وتؤخذ في الاعتبار.



وقال كيكيت: "لقد حان الوقت الآن لكي ننظر بعمق في أرواحنا، وأن نفهم ما يجب أن يحدث إذا كان هناك بالفعل نية لمداواة الجرح".





"حان الوقت ليرتفع صوت السكان الأصليين وسكان الجزر والأمم الأولى وأن يتم الاستماع لنا".





وأشادت تانيا لورانس النائبة الفيدرالية المحلية بكاسيوس في البرلمان الأسبوع الماضي، مشددة على الحاجة الملحة إلى حوار وطني.





قالت لورانس لـوكالة AAP الإخبارية: "مستعدون أم لا، علينا أن نجري تلك المحادثة في أقرب وقت ممكن".





"أعتقد أن هناك تيارًا خفيًا للعنصرية سيطر على أستراليا لفترة طويلة جدًا، ولا يمكننا أن نسمح له بأن يستمر".



Family, friends and members of the public gather during a vigil for Cassius Turvey at Midland Oval in Perth, Monday, October 31, 2022. Cassius Turvey, 15, was allegedly bashed with a metal pole while walking home from school with friends in Middle Swan in October 2022. (AAP Image/Richard Wainwright) NO ARCHIVING Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE "علينا أن نكون أفضل من هذا، ونحن لسنا كذلك في الوقت الحالي".





وصف الأصدقاء والعائلة كاسيوس بأنه كان شديد الطيبة ولا تفارقه الابتسامة.





وقالت والدته ميشيل تورفي في الوقفة الاحتجاجية أنها قامت بتسمية ابنها كاسيوس تيمنا باسم بطل الملاكمة الأمريكي الشهير محمد علي.





قالت "لقد قال الكثير من الناس أشياء كثيرة عن كاسيوس لكن ابني هو أعظم ما لدي".



