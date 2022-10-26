ظاهرة لانينا مستمرة حتى أوائل عام 2023 مع توقعات باستمرار هطول الأمطار في موسم العطلات

النقاط الرئيسية ظاهرة ثنائي القطب السلبي في المحيط الهندي في طريقها للانتهاء الشهر المقبل

أصدرت خدمة الطوارئ في ولاية فيكتوريا تحذيراً قوياً من الفيضانات في غاراموند وأوربوست

ثنائي القطب السالب هو الفرق بين درجات حرارة سطح البحر للمحيط الهندي الغربي والشرقي الاستوائي

يشير أحدث تقرير صادر عن مكتب الأرصاد الجوية إلى أنه من المرجح أن تستمر ظاهرة لانينا حتى أوائل عام 2023، في حين يُتوقع أن ينتهي ثنائي القطب السالب في المحيط الهندي (IOD) الشهر المقبل.





وساهم الظواهر المناخية في هطول الأمطار بمعدلات تفوق المتوسط على الساحل الشرقي لأستراليا خلال الأشهر القليلة الماضية.





ويتوقع المكتب هطول أمطار غزيرة في شمال أستراليا وجنوب شرق كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز، بغض النظر عن موعد انتهاء ظاهرة لانينا.





Advertisement

إلا أن المكتب يتوقع انتهاء ظاهرة ثنائي القطب السالب في الغرب مع نهاية الربيع (أو شهر تشرين الثاني/نوفمبر).





ثنائي القطب السالب هو الفرق بين درجات حرارة سطح البحر للمحيط الهندي الغربي والشرقي الاستوائي.





وغالباً ما تبدأ مثل هذه الظروف الجوية في شهر أيار/مايو أو حزيران/يونيو، وتبلغ ذروتها بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر ثم تتراجع بسرعة في نهاية الربيع في نصف الكرة الجنوبي.



اقرأ أيضاً تعرفوا على الرابحين والخاسرين في الميزانية الأولى لحكومة ألبانيزي

وأصدرت خدمة الطوارئ في ولاية فيكتوريا تحذيراً من فيضانات كبرى في غاراموند وأوربوست بعد ظهر الأربعاء.





وقالت إن هطول الأمطار الغزيرة منذ ظهر يوم الإثنين في مستجمعات المياه الثلجية العليا أدى لحدوث فيضانات طفيفة إلى كبيرة على طول نهري بومبالا وسنوي.





ويبلغ ارتفاع نهر موراي في إتشوكا حالياً حوالي 94.9 متراً من مستوى عمق المياه ومن المتوقع أن يحافظ على هذا المستوى لعدة أيام. ويعد مستوى الفيضان الحالي أعلى من فيضانات عامي 1975 و1993.





ولا يزال تحذير الإخلاء سارياً بالنسبة لبونبارثا. وقالت خدمة الطوارئ في ولاية فيكتوريا إن العودة ما زالت غير آمنة ونصحت السكان بعدم دخول مياه الفيضانات.



وأضافت، "مياه الفيضانات سامة. لا تلعبوا ولا تسبحوا في مياه الفيضانات".







وطُلب من سكان شيبرتون أن يراقبوا الوضع ويتخذوا الإجراءات المناسبة مع استمرار الفيضانات المعتدلة على طول نهر غولبرن.









تابع أحدث التوقعات من

تابع أحدث التغييرات عبر

إذا كنت في حالة طوارئ تهدد حياتك، اتصل بـ (000). اتصل بـ NSW SES على 132500 وVictoria Emergency Services على 180022626 إذا كنت قد تعرضت لأضرار ناجمة عن العواصف أو الرياح أو البرد أو سقوط شجرة وإذا كان فرع شجرة يهدد ممتلكاتك أو سلامة أي شخص.

للوصول إلى هذه المعلومات بلغات أخرى، اتصل بخدمة الترجمة التحريرية والشفهية على الرقم 131450 (مكالمة مجانية) واطلب منهم الاتصال بالخط الساخن VicEm Emergency.