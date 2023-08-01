توجيه 136 تهمة اغتصاب أطفال لعامل سابق بدار حضانة في كوينزلاند

تحقيق صادم يكشف اتهامات مرعبة عن قيام عامل سابق في دار حضانة باغتصاب 91 طفلا في كوينزلاند.

Australian Federal Police badge.

The 45-year-old man has been in custody in Queensland since August 2022. Source: AAP / Lukas Coch

النقاط الرئيسية
  • تحقيق صادم للشرطة الفيدرالية يوجه 136 تهمة اغتصاب أطفال لعامل بدار حضانة
  • تزعم الشرطة أن المخالفات وقعت ضد 91 طفلا على مدار 3 سنوات
  • تم القبض على المتهم المزعوم وسيخضع للمحاكمة في بريزبان بنهاية الشهر الحالي
تحذير
هذا المقال يحتوي على إشارات للاعتداء الجنسي.

كشف تحقيق أجرته الشرطة الفيدرالية الأسترالية عن اتهام عامل سابق في دار رعاية أطفال بارتكاب 1,623 جريمة اعتداء على الأطفال ضد 91 طفلاً - بما في ذلك 136 تهمة اغتصاب و110 تهمة اتصال جنسي مع أطفال دون العاشرة - في بريزبان وسيدني وخارجها بين عامي 2007 و2022.

وكانت الشرطة قد قامت باعتقال رجل من الجولد كوست يبلغ من العمر 45 عامًا في أغسطس/آب 2022 ووجهت له في البداية تهمتين تتعلقان باستغلال الأطفال وتهمة واحدة بعرض مواد إباحية على الأطفال.
اقرأ المزيد

شرطة كوينزلاند توجه لرجل أربعيني 11 تهمة اغتصاب

ومن المقرر أن يخضع المتهم للمحاكمة في بريزبان في 21 أغسطس/آب من العام الحالي.

وتزعم الشرطة أنه تم اكتشاف المزيد من المواد الإباجية التي تم انتاجها على عدة أجهزة الإلكترونية يمتلكها المتهم في تحقيق مشترك بين شرطتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند.

كما أشارت الشرطة في بيانها الصادر اليوم إلى أن الرجل سجل تلك المواد على الهواتف والكاميرات أثناء عمله في 10 مراكز لرعاية الأطفال في بريزبان بين عامي 2007 و2022.
اقرأ المزيد

ماذا يحدث عندما تبلغ عن اعتداء جنسي أو اغتصاب في أستراليا؟

تجدر الإشارة إلى أن جميع الأطفال الذين يُزعم أنهم تعرضوا للاعاداء كانوا فتيات قاصرات.

وقالت الشرطة في بيانها أنه تم إبلاغ آباء جميع الأطفال الأستراليين الذين تم تسجيل مواد إباحية لهم بالتحقيقات التي جرت في هذه القضية.

إذا كنتم قد تأثرتم أو أي شخص تعرفونه بالاعتداء الجنسي أو العنف الأسري أو المنزلي، اتصلوا على 1800RESPECT على الرقم 1800737732 أو قوموا بزيارة 1800RESPECT.org.au. في حالة الطوارئ، اتصلوا بـ 000.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.
شارك
نشر في: 1/08/2023 12:35pm
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
Available in other languages
الموضوع
CrimeAustralia

الأكثر متابعة

A man walks behind a glass door.

ما هي التأشيرة الأسترالية التي قد تنتظرون 50 عاماً للحصول عليها؟

WA SCHOOL FIREARMS INCIDENT

وفاة طفل في الخامسة من العمر دهساً في شمال سيدني

House listing with politician faces on it

كم من العقارات يملك السياسيون الأستراليون؟

Soldiers in army fatigues crouch in front of a helicopter

العثور على حطام المروحية العسكرية الأسترالية ولا يزال البحث عن أفراد الطاقم الأربعة جاريا

10:09
thumbnail_34f6b6e9-322d-4f08-ac4c-e740cf32db2f.jpg

'أشعر بالرضا عند مساعدة قادم جديد بالحصول على الجنسية': حكاية شاب سوري يرد الجميل لأستراليا

10:52
Tax Time - Australia

كيف تقوم سنترلينك بمراجعة دخلكم للتأكد من حصولكم على الدفعات الصحيحة؟

Five women in navy blue tracksuits. Four are wearing black hijabs.

ما هو الفريق النسائي الذي يمكنه مشاهدة المباريات لكنه ممنوع من اللعب في كأس العالم؟

plane.jpg

تعرفوا على الضواحي التي ستتأثر بمسار الطائرات في مطار غرب سيدني الجديد