توجيه 136 تهمة اغتصاب أطفال لعامل سابق بدار حضانة في كوينزلاند

النقاط الرئيسية تحقيق صادم للشرطة الفيدرالية يوجه 136 تهمة اغتصاب أطفال لعامل بدار حضانة

تزعم الشرطة أن المخالفات وقعت ضد 91 طفلا على مدار 3 سنوات

تم القبض على المتهم المزعوم وسيخضع للمحاكمة في بريزبان بنهاية الشهر الحالي

تحذير



هذا المقال يحتوي على إشارات للاعتداء الجنسي.





كشف تحقيق أجرته الشرطة الفيدرالية الأسترالية عن اتهام عامل سابق في دار رعاية أطفال بارتكاب 1,623 جريمة اعتداء على الأطفال ضد 91 طفلاً - بما في ذلك 136 تهمة اغتصاب و110 تهمة اتصال جنسي مع أطفال دون العاشرة - في بريزبان وسيدني وخارجها بين عامي 2007 و2022.





وكانت الشرطة قد قامت باعتقال رجل من الجولد كوست يبلغ من العمر 45 عامًا في أغسطس/آب 2022 ووجهت له في البداية تهمتين تتعلقان باستغلال الأطفال وتهمة واحدة بعرض مواد إباحية على الأطفال.



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ومن المقرر أن يخضع المتهم للمحاكمة في بريزبان في 21 أغسطس/آب من العام الحالي.





وتزعم الشرطة أنه تم اكتشاف المزيد من المواد الإباجية التي تم انتاجها على عدة أجهزة الإلكترونية يمتلكها المتهم في تحقيق مشترك بين شرطتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند.





كما أشارت الشرطة في بيانها الصادر اليوم إلى أن الرجل سجل تلك المواد على الهواتف والكاميرات أثناء عمله في 10 مراكز لرعاية الأطفال في بريزبان بين عامي 2007 و2022.



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تجدر الإشارة إلى أن جميع الأطفال الذين يُزعم أنهم تعرضوا للاعاداء كانوا فتيات قاصرات.





وقالت الشرطة في بيانها أنه تم إبلاغ آباء جميع الأطفال الأستراليين الذين تم تسجيل مواد إباحية لهم بالتحقيقات التي جرت في هذه القضية.





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