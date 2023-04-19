ماذا يحدث عندما تبلغ عن اعتداء جنسي أو اغتصاب في أستراليا؟

تنبيه من المحتوى: سنناقش جوانب العنف الجنسي التي قد تكون مزعجة لبعض المستمعين.





يتم الإبلاغ في أستراليا، عن خمسة وثمانين اعتداء جنسيا كل يوم في المتوسط. تشير الدراسات إلى أن أكثر من واحد من كل ثلاثة شبان قد تعرض لممارسة الجنس غير المرغوب فيه في حياتهم.





إذا كنت ضحية ناجية من اغتصاب، أو ممارسة الجنس عنوة، فقد ترغب في إبلاغ السلطات بتجربتك ورؤية الجاني يواجه نظام العدالة. لكن غالبًا ما يأتي هذا القرار مصحوباً باضطراب عاطفي هائل.



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الرقيب الأول بشرطة فيكتوريا مونيك كيلي. تقود فريقاً متخصصاً يحقق في الجرائم الجنسية المزعومة. جزء من مسؤولياتهم الرئيسية هو مساعدة الضحايا الناجين، المعروفين باسم المشتكين، حيث يقومون بصياغة أقوالهم وتقديم الأدلة.





"لدينا أربعة أهداف، أولها حماية الضحايا ودعمهم، ثم نحن ملزمون بإجراء تحقيق شامل في جميع التقارير التي تصلنا، وكجزء من ذلك، نقوم بجمع الأدلة ومعرفة ما إذا كان قد تم ارتكاب جريمة، ثم نتعرف على الجناة ونقبض عليهم ونقدمهم إلى المحكمة ".



كما يتم تشجيع الضحايا الناجين على اصطحاب شخص دعم موثوق به من جهتهم إلى مركز الشرطة. وذلك لأن عملية جمع الأدلة وصياغة محضر الشرطة قد تؤدي إلى صدمة نفسية.





"أذكر المحققين طوال الوقت أنه كلما تحدثوا إلى مقدم شكوى، فإنهم بحاجة إلى قضاء بعض الوقت لتذكر أن المجيء إلى مركز الشرطة قد يكون الحدث الأكبر والأكثر إرهاقاً الذي تعرض له صاحب الشكوى بعد الحدث الصادم للهجوم"، تقول الرقيب كيلي.



نواجه شخصاً يعاني من الصدمة، لذا فإن مستوى ضعفهم مرتفع للغاية ... نحتاج إلى منح هذا الشخص وقتنا ونحتاج إلى الاستماع إليه، ويجب أن نكون منفتحين على ما يقولونه لنا. Victoria Police Senior Sergeant Kelley

إبلاغ الشرطة

إذا تقدم الضحية إلى السلطات في غضون ساعات قليلة بعد الهجوم، فسيتم تقديم المساعدة الطبية والاستشارات القانونية والعاطفية له. سيُطلب منهم الخضوع لفحص طبي لجمع أدلة الطب الشرعي. هذا يسمى مجموعة أدوات الاغتصاب.





ولأن الغالبية الساحقة من ضحايا الاغتصاب من النساء، فغالباً ما يطلبن أن تتم معاينتهن من قبل طبيبات أو ضابطات. لكن هذا الخيار ليس متاحاً دائماً.





بعد ذلك، سيتعين على صاحب الشكوى تقديم بيان مفصل للشرطة. قد لا يحدث هذا في نفس اليوم.





يوضح المحامي مايكل برادلي أن ذلك يضع عبئاُ على الضحية:"إنه أمر صعب للغاية أن تقدم تقريراً، بل إنه أمر أصعب أن تدلي ببيان، لكن النظام يحتاج حقاً إلى الضحية لتدوين كل شيء على الورق دفعة واحدة. خلاف ذلك، فإن قضية الادعاء في نهاية المطاف ستكون متحيزة إذا كانت هناك أشياء أضيفت إليها لاحقاً أو تحتاج إلى تصحيح".



واستكشفت الصحفية الاستقصائية جيس هيل كيف يتم التعامل مع قضايا الجنس غير التوافقي في النظام القانوني، كجزء من سلسلتها الوثائقية المكونة من ثلاثة أجزاء ‘Asking for it’.





وتقول إنه من المهم للضحايا والناجين التأكد من دقة أقوالهم. يمكن أيضاً الإبلاغ عن اعتداء مر وقت طويل على حدوثه.





تقول هيل: "لا يوجد حد زمني، لكن كلما أسرعت في الإبلاغ كان ذلك أفضل، لأنه ... سيتوفر حينها دليل على الأرجح".





زتؤكد:"البيان المكتوب للشرطة هو أهم وثيقة سيتم استخدامها في المحكمة، لذا عليك التأكد من أنه صحيح تماماً ".



Specialists say it's important for victim-survivors of rape to seek support services, as the process of reporting and going to court is re-triggering and retraumatising for many. Support services are available, whether or not the victim decides to report or engage in proceedings. Credit: FG Trade Latin/Getty Images بمجرد أن يبلغ الضحية أو لناجي، تتولى الشرطة القضية للتحقيق فيها. يصبح صاحب الشكوى بعد ذلك الشاهد الرئيسي في قضيته.





إذا تمكنت الشرطة من جمع أدلة كافية لمقاضاة القضية، تتم مراجعة المذكرة من قبل مدير النيابة العامة. إذا تجاوزت عتبة مدير النيابة العامة، يتم توجيه التهم وتعتقل الشرطة الجاني المزعوم.





وتقول جيس: "إذا لم يوجهوا اتهامات، فهذا لا يعني أن الاعتداء الجنسي لم يحدث، هذا يعني فقط أنهم لا يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على الوقوف أمام المحكمة ".





"وسيقومون بعد ذلك بإلقاء القبض على الجاني المزعوم وتوجيه الاتهام إليه، قد يُفرج عن الجاني المزعوم بكفالة، أو قد يُفرج عنه بدون كفالة، وقد يتم احتجازهم حتى المحاكمة".



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الذهاب إلى المحكمة

بمجرد إحالة القضية إلى المحكمة، يجب على الضحايا الناجين والشهود الآخرين (إن وجد) اتخاذ موقف. يتم استجوابهم من قبل فريقي الدفاع والادعاء. في المقابل، يحق للمتهم المزعوم التزام الصمت. يمكن للمدعى عليه أن يدافع بأنه غير مذنب، أو أن يقر فقط بالذنب في الجرائم الجنسية البسيطة.





ويقول المحامي مايكل برادلي إن ميزات النظام القانوني هذه تجعل العديد من الضحايا يشعرون بالغرابة، كما لو أنهم هم من يخضعون للمحاكمة.



في الغالبية العظمى من حالات الاغتصاب الدليل الوحيد هو شهادة الضحية، كل العبء يقع على عاتق الادعاء، الذي يجب أن يثبت القضية برمتها بما لا يدع مجالاً للشك - وهو عبء ثقيل للغاية. Lawyer and author Micheal Bradley, law reform advocate.

ويوضح السيد برادلي أن الادعاء يجب أن يثبت أيضاً أن الفعل الجنسي حدث دون موافقة.





ويضيف أنه نظراُ لأن معظم مرتكبي الجرائم الجنسية المزعومين يحتفظون بحقهم في الصمت ويتم إعفاؤهم من الإدلاء بشهادتهم، فإن المحاكمة تقع على أساس شهادة الضحية، وهي موضع شك. هنا يصبح الأمر حول ما إذا كانت الضحية صادقة.





وتشير التقديرات إلى أن حوالي 90 في المئة من الضحايا الناجين لا يبلغون الشرطة باغتصابهم. تشير الدراسات إلى أن واحدًا من كل خمسة أستراليين يعتقد أن النساء غالبًا ما يخترعن أو يبالغن في ادعاءات سوء المعاملة أو الاغتصاب - وهي أعلى نسبة في أي دولة غربية.





ومع ذلك، تقول الرقيب كيلي إنها نادراً ما تصادف الضحايا الذين تشتبه في أنهم يكذبون.





"كوني خبيرةً في الموضوع وبعد أن أمضيت ما يقرب من عقد من الزمان في هذا المجال، يمكنني أن أقول لك إنه لا أحد يرغب في خوض هذه العملية. لذلك، لا أحد يريد أن يعرض نفسه للفحص بالطريقة التي يفحصها النظام القانوني، لذا فإن اختلاق شيء ما سيكون أمراً غير معتاد للغاية".



Source: AAP إذا ثبت أن المدعى عليه مذنب بأي من التهم، فإن الخطوة التالية هي إصدار الحكم.





وفي السنوات الأخيرة ، عكفت بعض الولايات القضائية الأسترالية على تغيير قوانينها لتكليف المتهمين في الجرائم الجنسية بالإثبات أمام المحكمة أنهم حصلوا على موافقة إيجابية قبل الانخراط في نشاط جنسي.



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وتقدم بعض الولايات القضائية أيضًا خيارات جديدة للإبلاغ عن الاعتداء الجنسي لأولئك الذين يرغبون في تقديم تجربتهم رسمياً، دون المرور بنظام العدالة الجنائية.





"هناك أنظمة إبلاغ مثل SARO في نيو ساوث ويلز حيث يمكنك الإبلاغ عن اعتداء جنسي يمكن أن يحدث في أي وقت في حياتك، ولا تحتاج إلى متابعة العملية بأكملها طوال الطريق إلى المحكمة، ولكن تضيف جيس: "إنها تحفظ في السجلات".



one person holding a banner with stop single word againd blue background Source: Moment RF / Carol Yepes/Getty Images يعتقد مايكل برادلي أن هذا خيار مفيد للضحايا المهتمين بحماية الضحايا المحتملين الآخرين.





"غالباً ما يكون الشيء الذي يقود الناجين هو قلقهم بشأن الآخرين، لأنه لا يوجد شيء أفضع من حادثة اغتصاب، يكمن جمال نظام الإبلاغ من هذا القبيل في أنه إذا كانت هناك تقارير أخرى موجودة بالفعل في النظام أو تم إجراؤها لاحقًا في النظام، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى دفع الشرطة للعودة إلى الضحايا والقول، "مهلا ، اتضح نعم، هذا الرجل هو مجرم متسلسل"، على الأقل يُزعم،" هل تريد ملاحقته؟".





سواء قررت إبلاغ الشرطة أم لا، فهناك مجموعة من خدمات الدعم التي يمكنك الوصول إليها.





إذا تعرضت أنت أو أي شخص تعرفه للاعتداء الجنسي، فاتصل على 1800RESPECT . يمكنك أيضاً الاتصال بـ Lifeline على 131114 أو Beyond Blue على 1800224636.





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