الفنانة لورا حاتم: "الجالية العربية بادلتني الحب والاحترام بعد أن غنيت في أفراحها لأكثر من عشرين سنة"

لورا حاتم، مطربة لبنانية أسترالية، لمع اسمها ضمن الجالية العربية في أستراليا لأكثر من عشرين عاماً وكان لها مكان في كل الأفراح والمناسبات.





احترفت الغناء حتى أصبح جزءاً مهماً في حياتها وحازت على العديد من جوائز التكريم.





في بداياتها، التحقت لورا حاتم بالمعهد الموسيقي الوطني في بيروت وأمضت خمس سنوات تتعلم أصول الغناء الشرقي والعزف على آلة العود.



Source: SBS رتّلت حاتم في الكنائس وغنت في المناسبات المدرسية ولكن بسبب صغر سنها كان الأهل يفضلون أن تركز على دراستها ولا تدخل عالم الفن.





وفي العام 1986، مع اندلاع الحرب في لبنان، هاجرت العائلة إلى أستراليا وهنا كانت الانطلاقة.





"أستراليا بلدنا الثاني ونحبها كثيراً"، تقول لورا.



اقرأ المزيد الفنانة اللبنانية ليال عبود: أعشق اللون الشعبي وأرفض الإسفاف به

بدأت لورا بالغناء في المناسبات والأفراح وجمعيات الجالية العربية في أستراليا.\





وهكذا انشهرت وذاع صيتها في كل أنحاء أستراليا حتى أصبحت تشارك في جميع المناسبات.





وأشارت حاتم إلى أن مزاولة الفن في أستراليا لم يكن بالأمر السهل وواجهتها العديد من التحديات وكان أبرزها غياب شركات إنتاج تحتضنها ووسائل إعلامية كافية.



Source: SBS إضافةً إلى ذلك أحيت حاتم الكثير من الحفلات: "كنت في الليلة الواحدة أغني أحياناً في ست حفلات وكان عليّ الانتقال من مكان إلى آخر وهذا كان يتطلب مني مجهوداً كبيراً".





حصلت حاتم على دعم كبير من العائلة وبالأخص من أخيها الذي لم يفارقها أبداً في كل حفلاتها ومن ثم من زوجها وهذا ما ساعدها على تجنب المشاكل والمواقف المحرجة.





"الجالية العربية بادلتني الحب والاحترام بعد أن غنيت في أفراحها لأكثر من عشرين سنة".





لتحقيق هدفها سجلت حاتم أربع أغانٍ خاصة بها في لبنان من ألحان زكي ناصيف وجوزيف أيوب وإيلي شويري وسمير صفير وقامت بتوزيعها.





لكن الحرب في لبنان منعتها من إطلاق هذه الأغاني كما يجب في لبنان واضطرت للعودة إلى أستراليا.



اقرأ المزيد الفنان السوري حازم الشريف: لقبي خولني الإنتماء إلى جميع الدول العربية

نالت هذه الأغاني إعجاب الجمهور في أستراليا ولكنها لم تتمكن من تأديتها في كل المناسبات لأنه كان عليها تدريب الفرقة الموسيقية عليها فانحصرت فقط في الحفلات الصغيرة.



Source: SBS وذكرت حاتم أنها كانت تحب أن تغني للسيدة فيروز وماجدة الرومي ونجوى كرم. وكانت تميل للأغاني الشعبية للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناس.





ابتعدت حاتم عن الفن وتقتصر أعمالها حالياً على بعض المناسبات الخاصة والأعراس الصغيرة. وهي تعمل مع السيدة شاديا الحاج على مشروع "Mirath In Mind".





من خلال هذه المبادرة تقوم حاتم بتعليم الأولاد في المدارس الغناء باللغة العربية حيث يتم تنظيم مسابقات بين المدارس وتمثيل مشاهد من مسرحيات لبنانية بهدف نشر اللغة العربية وتشجيع الطلاب على تعلمها.





استمعوا إلى اللقاء كاملاً مع لورا حاتم في الرابط الصوتي أعلاه.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



