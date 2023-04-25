الفنانة لورا حاتم: "الجالية العربية بادلتني الحب والاحترام بعد أن غنيت في أفراحها لأكثر من عشرين سنة"

لورا حاتم، مطربة لبنانية أسترالية، لمع اسمها ضمن الجالية العربية في أستراليا لأكثر من عشرين عاماً وكان لها مكان في كل الأفراح والمناسبات.
احترفت الغناء حتى أصبح جزءاً مهماً في حياتها وحازت على العديد من جوائز التكريم.
في بداياتها، التحقت لورا حاتم بالمعهد الموسيقي الوطني في بيروت وأمضت خمس سنوات تتعلم أصول الغناء الشرقي والعزف على آلة العود.
رتّلت حاتم في الكنائس وغنت في المناسبات المدرسية ولكن بسبب صغر سنها كان الأهل يفضلون أن تركز على دراستها ولا تدخل عالم الفن.
Source: SBS
وفي العام 1986، مع اندلاع الحرب في لبنان، هاجرت العائلة إلى أستراليا وهنا كانت الانطلاقة.
"أستراليا بلدنا الثاني ونحبها كثيراً"، تقول لورا.
بدأت لورا بالغناء في المناسبات والأفراح وجمعيات الجالية العربية في أستراليا.\
وهكذا انشهرت وذاع صيتها في كل أنحاء أستراليا حتى أصبحت تشارك في جميع المناسبات.
وأشارت حاتم إلى أن مزاولة الفن في أستراليا لم يكن بالأمر السهل وواجهتها العديد من التحديات وكان أبرزها غياب شركات إنتاج تحتضنها ووسائل إعلامية كافية.
إضافةً إلى ذلك أحيت حاتم الكثير من الحفلات: "كنت في الليلة الواحدة أغني أحياناً في ست حفلات وكان عليّ الانتقال من مكان إلى آخر وهذا كان يتطلب مني مجهوداً كبيراً".
Source: SBS
حصلت حاتم على دعم كبير من العائلة وبالأخص من أخيها الذي لم يفارقها أبداً في كل حفلاتها ومن ثم من زوجها وهذا ما ساعدها على تجنب المشاكل والمواقف المحرجة.
"الجالية العربية بادلتني الحب والاحترام بعد أن غنيت في أفراحها لأكثر من عشرين سنة".
لتحقيق هدفها سجلت حاتم أربع أغانٍ خاصة بها في لبنان من ألحان زكي ناصيف وجوزيف أيوب وإيلي شويري وسمير صفير وقامت بتوزيعها.
لكن الحرب في لبنان منعتها من إطلاق هذه الأغاني كما يجب في لبنان واضطرت للعودة إلى أستراليا.
نالت هذه الأغاني إعجاب الجمهور في أستراليا ولكنها لم تتمكن من تأديتها في كل المناسبات لأنه كان عليها تدريب الفرقة الموسيقية عليها فانحصرت فقط في الحفلات الصغيرة.
وذكرت حاتم أنها كانت تحب أن تغني للسيدة فيروز وماجدة الرومي ونجوى كرم. وكانت تميل للأغاني الشعبية للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناس.
Source: SBS
ابتعدت حاتم عن الفن وتقتصر أعمالها حالياً على بعض المناسبات الخاصة والأعراس الصغيرة. وهي تعمل مع السيدة شاديا الحاج على مشروع "Mirath In Mind".
من خلال هذه المبادرة تقوم حاتم بتعليم الأولاد في المدارس الغناء باللغة العربية حيث يتم تنظيم مسابقات بين المدارس وتمثيل مشاهد من مسرحيات لبنانية بهدف نشر اللغة العربية وتشجيع الطلاب على تعلمها.
استمعوا إلى اللقاء كاملاً مع لورا حاتم في الرابط الصوتي أعلاه.
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