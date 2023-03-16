"أسوأ قرار للعمال منذ الحرب العالمية الأولى": بول كيتنغ يفتح النار على صفقة الغواصات النووية

النقاط الرئيسية رئيس الوزراء السابق بول كيتنغ يشن هجوماً حادا على صفقة AUKUS.

اتهم كيتنغ حزب العمال "بالعودة إلى المستعمر البريطاني القديم".

تلقت وزيرة الخارجية بيني وونغ ووزير الدفاع ريتشارد مارليس النصيب الأكبر من الانتقادات.

هاجم بول كيتنغ رئيس الوزراء السابق اتفاق AUKUS ووصفه بأنه "أسوأ قرار دولي" لحزب العمال منذ محاولته فرض التجنيد الإجباري، متهما حزبه القديم "بالعودة إلى الخضوع للمستعمر البريطاني السابق".



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وفي حديثه إلى نادي الصحافة الوطني في كانبيرا يوم الأربعاء، انتقد كيتنغ وزيرة الخارجية بيني وونغ ووصفها بأنها "تركض لتوزيع الأموال" في دول المحيط الهادئ.





كما هاجم كيتنغ الرئيس الأمريكي جو بايدن ووصفه بأنه "بالكاد [تمكن] من تكوين ثلاث جمل متماسكة" واعتبر أن الاعتماد على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "مثير للشفقة للغاية".



Mr Keating said Anthony Albanese was returning Australia to its 'former colonial master'. Source: AAP / Leon Neal "مثير للشفقة"





في فعالية كبيرة في سان دييغو، أعلن القادة الثلاثة تفاصيل الصفقة التي قد تكلف أستراليا 368 مليار دولار بحلول منتصف خمسينيات القرن الحالي.





قال كيتنغ: "هناك ثلاثة قادة يقفون هناك. واحد فقط يدفع: قائدنا!".





"هل وصل بنا الحال لنعتمد على سوناك لتحقيق أمننا في آسيا؟ هذا أمر مثير للشفقة"



China has attacked the AUKUS pact. Source: Getty / Kevin Frayer وقال كيتنغ إن "تهديد" أستراليا يعني غزوًا بريًا، وزعم أن بكين غير قادرة على تنفيذه.





وتابع منفعلا "الطريقة الوحيدة التي يمكن للصينيين من خلالها تهديد أستراليا أو مهاجمتها هي البر، أي أنهم سيجلبون أسطولًا من السفن بجيش ضخم لغزونا. هذا ليس ممكناً بالنسبة للصينيين".





"سيحتاجون إلى 13 يومًا للوصول إلى هنا - [هناك] 8000 كيلومتر بين بكين، أو شنغهاي وبريزبان. في هذه الحالة، سنغرقهم جميعًا".





"فكرة أننا بحاجة إلى غواصات أمريكية لحمايتنا ... ثلاث منها ستحمينا من قوة الصين. حقًا؟ هذا هراء".



"منح المال ليس سياسة خارجية"





لكن بعض أكثر انتقاداته كانت مقتصرة على شخصيتين حاليتين من حزب العمال، ريتشارد مارليس والسناتور وونغ.





واتهم كيتنغ وزير الدفاع مارليس، بالسماح للجيش بإدارة السياسة الخارجية.



Mr Keating has accused Penny Wong of 'running around with a lei around [her] neck handing out money' in the Pacific. Source: AAP / Mick Tsikas وقال: "الجري في جزر المحيط الهادئ وتوزيع الأموال، وهو ما تفعله وونغ، ليس سياسة خارجية، إنها مهمة قنصلية".





السياسة الخارجية هي ما تفعله عند التعامل مع القوى العظمى، هذه الحكومة لا تفقه شيئا عن السياسة الخارجية".





ويرى كيتنغ أن وزيرة الخارجية وونغ قد أخطأت حينما اتبعت سياسات حكومة الائتلاف السابقة بشأن السياسة الخارجية.





وقال كيتنغ إن الصين "ترغب بشدة" أن تكون لها علاقات طيبة مع أستراليا، بالنظر إلى حجم التجارة الثنائية المحتملة بين البلدين".



انتهاكات حقوق الإنسان





وأوضح كيتنغ أن هناك "تضارب حول طبيعة الانتهاكات الصينية" لأقلية الأويغور المسلمة".





وكان تقرير للأمم المتحدة في عام 2022 حول هذه المزاعم قد خلص إلى أن "الأويغور يواجهون أنماطًا من التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك العلاج الطبي القسري وظروف الاحتجاز السيئة ... [و] حوادث فردية من العنف الجنسي "وأن تلك المزاعم "ذات مصداقية".





لكن كيتنغ حذر من أن وسائل الإعلام الصينية قد تسلط الضوء على محنة السكان الأصليين في أستراليا، قائلاً إن السياسة الخارجية للبلاد "لا يمكن أن تتعلق بمحاولة استهداف النسيج الاجتماعي لتلك الدول".



كما انتقد وسائل الإعلام الأسترالية، التي زعم أنها لم تتحدث عن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ضد المسلمين في الهند، الحليف الرئيسي الذي زاره رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مؤخرا.





وتوجه بحديثه لوسائل الاعلام "لن أدافع عن الصين بشأن الأويغور ... [لكن] أرى أن وسائل الاعلام لم تكن أمينة بما يكفي لإدراك أن الحليف الذي ندعمه، [رئيس الوزراء الهندي ناريندرا] مودي، لديه نفس تلك المشاكل مثل الصينيين".



