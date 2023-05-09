ملخص الميزانية الفدرالية 2023: تكلفة المعيشة في الصدارة ومخاوف من التضخم

النقاط الرئيسية حزمة تكلفة معيشية بقيمة 14 مليار دولار، بما في ذلك تخفيف الإيجار.

الإعلان عن تغييرات في مدفوعات المعدل الأساسي لمدفوعات JobSeeker و Austudy و Youth.

ميزانية يوم الثلاثاء هي الثانية لحزب العمال منذ فوزهم بالمنصب قبل عام.

تمكن الأستراليون الذين يحصلون على مدفوعات JobSeeker، والأسر التي تكافح مع فواتير الطاقة المرتفعة، والمستأجرين من ذوي الدخل المنخفض والمرضى من الفوز بحزمة الإغاثة المعيشية التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات في ميزانية يوم الثلاثاء.





ويمكن لأولئك الذين تضرروا من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة أن يأملوا ببعض الراحة في العام المقبل عندما ينخفض التضخم إلى "النقطة المثالية" التي يحتاجها البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة.





وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن هدف الميزانية هو "الإعانة المسؤولة والموجهة".



Treasurer Jim Chalmers has handed down his second budget. Source: AAP / Lukas Coch وقال للبرلمان الفيدرالي مساء الثلاثاء، عند تسليم الميزانية: "نسعى لتحقيق توازن مدروس ومنهجي بين ضبط الإنفاق لإبقاء الضغط بعيدًا عن التضخم، بينما نفعل ما في وسعنا لمساعدة الناس الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم".





وقال وزير الخزانة لحزب الأحرار أنجوس تايلور إن الميزانية "تجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للأستراليين".





وأضاف "بعد أقل من عام من العمل في المنصب، سيرتفع الإنفاق الحكومي بمقدار 185 مليار دولار".





"هذه الميزانية لن تبني اقتصادًا أقوى، وهي ليست ميزانية عادلة لجميع الأستراليين."





ماذا جاء في الميزانية؟





ويتمثل العنصر الأساسي في حزمة الإغاثة المعيشية البالغة 14.6 مليار دولار.





وقال تشالمرز: "الضغوط على الميزانية حادة - ولكن كحكومة عمالية، سنسعى دائمًا لمساعدة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".





ستكون هناك زيادة قدرها 20 دولارًا في الأسبوع للأشخاص في JobSeeker و Youth Allowance و Austudy والمدفوعات الأخرى اعتبارًا من 20 سبتمبر/أيلول من هذا العام.



اقرأ المزيد من هم أبرز الخاسرين في الميزانية "المسؤولة" لعام 2023

بالنسبة للأستراليين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر في JobSeeker، سيحصلون على 46 دولارًا في الأسبوع، مع الاعتراف بالعوائق الإضافية التي تحول دون العمل والتمييز على أساس السن وسوء الحالة الصحية.





هذا وتعمل الحكومة على توسيع الأهلية للحصول على مدفوعات JobSeeker الأعلى الممنوحة حاليًا لأكثر من 60 عامًا إلى حوالي 52,000 شخص تزيد أعمارهم عن 55 عامًا.





كما ستكون هناك أيضًا زيادة بنسبة 15% للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض الذين يتلقون مدفوعات مساعدة الإيجار من الحكومة الفدرالية.





وسيعني ذلك حوالي 15 دولارًا إضافيًا في الأسبوع بالنسبة لمعظم الأشخاص، وتجر الإشارة إلى أنها أكبر زيادة لتلك الدفعة منذ ثلاثة عقود.



The budget includes a $14.6 billion package to ease cost of living pressures. قال الاتحاد الوطني للطلاب (NUS) إن الحكومة تجاهلت مناشدات الشباب، مشيرا إلى زيادة مخصصات الشباب إلى 2.80 دولار في اليوم.





وقال بيلي رايلي، رئيس جامعة نيو ساوث ويلز "لن تشتري لك 2.80 دولار رغيف خبز، إن هذه الزيادة المهينة ستجعل طلاب أستراليا تحت خط الفقر".





ورحب المجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية بزيادة الميزانية بنسبة 15% في أجور الأشخاص العاملين في رعاية المسنين.





وقال المجلس عبر تويتر: "تقدم ميزانية الليلة دعمًا مهمًا للآباء العزاب، والأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يحتاجون إلى رعاية صحية، وتطلق استثمارات مهمة لتعديل منازل ذوي الدخل المنخفض لتحسين كفاءتهم في استخدام الطاقة".





لكن زعيم حزب الخضر آدم باندت قال إن الميزانية الثانية لحزب العمال "هي خيانة للناس الذين وعدوا بأنه لن يتخلف أحد عن الركب".





وقال باندت "الميزانيات تتعلق بالاختيارات. العمال يختار الفائض على دعم الأشخاص الذين ساعدوهم للوصول إلى السلطة".



اقرأ المزيد تعرفوا على الزيادات التي ستحصلون عليها في الميزانية الفدرالية الجديدة

ووفقا لما أعلنه وزير الخزانة، فإن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا والمتقاعدين وغيرهم من حاملي بطاقات الامتياز سيزداد معدل حصولهم على الفواتير المجمعة ( Bulk Billing) بنحو ثلاث أضعاف في أغلب زيارات عيادات الطبيب العام.





قال تشالمرز: "تُجبر العائلات على الاختيار بين الحصول على المساعدة التي يحتاجونها أو دفع فواتيرهم".





"كثير من الناس يجدون صعوبة متزايدة في رؤية الطبيب. التكاليف مرتفعة للغاية، وأوقات الانتظار طويلة جدًا، والاستشارة قصيرة جدًا ".





وكذلك الأسر التي ترغب في جعل منازلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ستحصل على قروض رخيصة لأشياء مثل النوافذ ذات الزجاج المزدوج أو تركيب الألواح الشمسية.





وقي ذات السياق، سيتمكن أكثر من خمسة ملايين أسرة من الحصول على 500 دولار خصم من فواتير الكهرباء الخاصة بهم في السنة المالية المقبلة.





سيكون التقدم للحصول على تأشيرة أكثر تكلفة. سترتفع جميع تكاليف تقديم الطلبات - بما في ذلك الطلاب الأجانب - بما لا يقل عن 6 نقاط مئوية، باستثناء نوعين من التأشيرات للأشخاص القادمين من المحيط الهادئ.



The 2023-2024 Budget Papers are seen at a printing facility prior to being delivered to Parliament House in Canberra. Source: AAP / Mick Tsikas متى سيتوقف رفع أسعار الفائدة؟





تقول أوراق الميزانية إن الأسواق المالية والاقتصاديين يتوقعون أن يظل معدل الفائدة عند 3.85% حتى أوائل عام 2024.





وبعد ذلك ستحدث تخفيضات تدريجية، ليرجع المعدل إلى 3% بحلول حزيران (يونيو) 2025.





قال تشالمرز لـ SBS News إن السوق يتوقع أن الاقتصاد الأسترالي عند نقطة الذروة أو بالقرب منها.





وأضاف: "يبقى أن نرى ما إذا كان هذا هو الحال".





وأشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أنه يريد أن ينخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2-3 % في الفترة المقبلة.





هذا وتتوقع الميزانية أن يعود التضخم إلى المستهدف بحلول 2024-25، وهي توقعات متفائلة للأسر المتضررة من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة.





ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 6 % إلى 3.25% في المائة العام المقبل.



ما هي النظرة المستقبلية للاقتصاد؟





وتقول الميزانية إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في أستراليا في العام المالي المقبل إلى 1.5%.





وكما تم الاعلان سابقًا، تتوقع الحكومة فائضًا صغيرًا هذا العام - الأول من نوعه منذ 15 عامًا - بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الإيرادات الضريبية. لكن سيتبعه عجز قدره 13.9 مليار دولار العام المقبل.





وفي سياق متصل، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف من أدنى مستوى له منذ 50 عامًا عند 3.5% إلى 4.25% بحلول ربع يونيو/حزيران من عام 2024.





أشادت ميشيل أونيل رئيسة المجلس الأسترالي للنقابات العمالية بالجهود المبذولة للتخفيف من ضغوط تكاليف المعيشة.





وقالت: "تُظهر لنا هذه الميزانية أن المزيد من التوظيف والأجور الأعلى ليست جيدة فقط للعمال، ولكن للاقتصاد بأكمله".





"بعد عقد من الإهمال والسياسات التي أدت إلى انخفاض الأجور، لا يزال تحريك الأجور الحقيقية أحد أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد."





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



