من هم أبرز الخاسرين في الميزانية "المسؤولة" لعام 2023

أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى إطلاق لقب الموازنة المسؤولة على ميزانية 2023، ولكن هذا لم يمنع من كون البعض قد خرج خاسرا هذه المرة، تعرفوا عليهم.

Graphic showing a thumb up and thumb down.

Here are the winners and losers from Tuesday's budget.

في الوقت الذي يحتفل فيه الرابحون بمكاسبهم من الميزانية، يبدو أن البعض لم يحالفهم الحظ هذه المرة، ويشير المصطلح "الميزانية المسؤولة" والذي أطلقه وزير الخزانة جيم تشالمرز إلى كونها ميزانية تدعم الأكثر احتياجا مع عدم زيادة معدل التضخم في البلاد.

إليكم أبرز الخاسرين في الميزانية الجديدة.

مقدمو طلبات التأشيرات

جاء إعلان وزير الخزانة جيم تشالمرز عن الميزانية مخيباً لآمال العديد من المهاجرين إلى أستراليا، حيث أعلن بأن التأشيرات ستصبح أكثر تكلفة في العام المالي الجديد مقارنة بالسابق.

بموجب الميزانية الجديدة، سترتفع جميع تكاليف التقديم على تأشيرات لأستراليا بمعدل 6 نقاط مئوية على الأقل اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، باستثناء المتقدمين من جزر المحيط الهادئ.
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ويعني ذلك أن السياح سيدفعون 40 دولاراً إضافياً (بإجمالي 190 دولار)، وستكلف تأشيرة السفر 130 دولاراً إضافياً (بإجمالي 640 دولار)، وسيدفع الطلاب 65 دولاراً إضافياً (بإجمالي 715 دولار).

كما ستكون هناك زيادة بمعدل 40 نقطة مئوية لتأشيرات الابتكار التجاري وتأشيرات الاستثمار.

وتقول الحكومة إن التغييرات ستؤمن أكثر من 100 مليون دولار كل عام من شأنها تمويل التحسينات على نظام معالجة التأشيرات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.
Graphic showing hike to visa application costs.
Visa application costs are set to rise.
أصحاب حسابات المعاش التقاعدي المرتفعة

سيتم فرض ضرائب على أصحاب الأرصدة الكبيرة بمعدل أعلى، ولكن لن يتم تطبيق تلك التعديلات بصورة فورية.

يحصل أصحاب تلك الحسابات على امتيازات سخية ، حيث يتم فرض ضرائب عليها بنسبة 15 في المائة (أو صفر في المائة، إذا كانت في حساب معاش التقاعد).

لكن حزب العمال سيرفع ذلك إلى 30% لأي مبلغ يزيد عن 3 ملايين دولار اعتبارًا من منتصف عام 2025.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من فرض تلك النسبة، إلا انها لا تقارن بأعلى معدل ضرائب هامشية تم فرضه من قبل بنسبة 45%.
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الشركات المتعددة الجنسيات

ومن أبرز الخاسرين في الميزانية الجديدة هي الشركات المتعددة الجنسيات، حيث سيتم إغلاق الثغرات الضريبية التي تستغلها الدولية العاملة في أستراليا.

اعتبارًا من 1 كانون الثاني (يناير) 2024 ، ستدفع الشركات الدولية الكبرى معدل ضريبة يبلغ 15% كحد أدنى.

كلما تمكنت الشركة من العثور على معدل ضرائب أقل في الخارج ، سيتم فرض ضرائب عليها تصل إلى 15% محليًا (على سبيل المثال ، إذا دفعوا 13 في المائة في دولة أخرى، فسيتم تحصيل 2% إضافية بأستراليا).
Graphic showing three vapes.
Vapers and cigarette smokers will face major changes.
شركات التبغ و Vaping

ستكون منتجات النيكوتين أغلى ثمناً وهناك احتمال أنها قد تكون غير مصرح بها في الفترة المقبلة.

تتضمن الميزانية زيادة ضريبية بنسبة 5% على السجائر، مما يجعل متوسط سعر علبة السجائر حوالي 50 دولارًا. ومن المتوقع أن يحقق هذا الإجراء إيرادات تزيد عن 3 مليارات دولار.

سيأتي ذلك مع حظر جميع السجائر الإلكترونية التي لا تتطلب وصفة طبية والتي تستخدم مرة واحدة، في حين أن جميع الـ vapes الموصوفة طبيًا ستكون عديمة النكهة وتأتي في عبوات تشبه الأدوية.

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نشر في: 9/05/2023 9:58pm
By Finn McHugh
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
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