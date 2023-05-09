من هم أبرز الخاسرين في الميزانية "المسؤولة" لعام 2023

في الوقت الذي يحتفل فيه الرابحون بمكاسبهم من الميزانية، يبدو أن البعض لم يحالفهم الحظ هذه المرة، ويشير المصطلح "الميزانية المسؤولة" والذي أطلقه وزير الخزانة جيم تشالمرز إلى كونها ميزانية تدعم الأكثر احتياجا مع عدم زيادة معدل التضخم في البلاد.





إليكم أبرز الخاسرين في الميزانية الجديدة.





مقدمو طلبات التأشيرات





جاء إعلان وزير الخزانة جيم تشالمرز عن الميزانية مخيباً لآمال العديد من المهاجرين إلى أستراليا، حيث أعلن بأن التأشيرات ستصبح أكثر تكلفة في العام المالي الجديد مقارنة بالسابق.





بموجب الميزانية الجديدة، سترتفع جميع تكاليف التقديم على تأشيرات لأستراليا بمعدل 6 نقاط مئوية على الأقل اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، باستثناء المتقدمين من جزر المحيط الهادئ.



اقرأ المزيد تعرفوا على أبرز الرابحين في الميزانية الفدرالية 2023

ويعني ذلك أن السياح سيدفعون 40 دولاراً إضافياً (بإجمالي 190 دولار)، وستكلف تأشيرة السفر 130 دولاراً إضافياً (بإجمالي 640 دولار)، وسيدفع الطلاب 65 دولاراً إضافياً (بإجمالي 715 دولار).





كما ستكون هناك زيادة بمعدل 40 نقطة مئوية لتأشيرات الابتكار التجاري وتأشيرات الاستثمار.





وتقول الحكومة إن التغييرات ستؤمن أكثر من 100 مليون دولار كل عام من شأنها تمويل التحسينات على نظام معالجة التأشيرات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.



Visa application costs are set to rise. أصحاب حسابات المعاش التقاعدي المرتفعة





سيتم فرض ضرائب على أصحاب الأرصدة الكبيرة بمعدل أعلى، ولكن لن يتم تطبيق تلك التعديلات بصورة فورية.





يحصل أصحاب تلك الحسابات على امتيازات سخية ، حيث يتم فرض ضرائب عليها بنسبة 15 في المائة (أو صفر في المائة، إذا كانت في حساب معاش التقاعد).





لكن حزب العمال سيرفع ذلك إلى 30% لأي مبلغ يزيد عن 3 ملايين دولار اعتبارًا من منتصف عام 2025.





وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من فرض تلك النسبة، إلا انها لا تقارن بأعلى معدل ضرائب هامشية تم فرضه من قبل بنسبة 45%.



الشركات المتعددة الجنسيات





ومن أبرز الخاسرين في الميزانية الجديدة هي الشركات المتعددة الجنسيات، حيث سيتم إغلاق الثغرات الضريبية التي تستغلها الدولية العاملة في أستراليا.





اعتبارًا من 1 كانون الثاني (يناير) 2024 ، ستدفع الشركات الدولية الكبرى معدل ضريبة يبلغ 15% كحد أدنى.





كلما تمكنت الشركة من العثور على معدل ضرائب أقل في الخارج ، سيتم فرض ضرائب عليها تصل إلى 15% محليًا (على سبيل المثال ، إذا دفعوا 13 في المائة في دولة أخرى، فسيتم تحصيل 2% إضافية بأستراليا).



Vapers and cigarette smokers will face major changes. شركات التبغ و Vaping





ستكون منتجات النيكوتين أغلى ثمناً وهناك احتمال أنها قد تكون غير مصرح بها في الفترة المقبلة.





تتضمن الميزانية زيادة ضريبية بنسبة 5% على السجائر، مما يجعل متوسط سعر علبة السجائر حوالي 50 دولارًا. ومن المتوقع أن يحقق هذا الإجراء إيرادات تزيد عن 3 مليارات دولار.





سيأتي ذلك مع حظر جميع السجائر الإلكترونية التي لا تتطلب وصفة طبية والتي تستخدم مرة واحدة، في حين أن جميع الـ vapes الموصوفة طبيًا ستكون عديمة النكهة وتأتي في عبوات تشبه الأدوية.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



