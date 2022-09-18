من محمد بن سلمان إلى بن روبرتس سميث: عاصفة من الجدل حول قائمة ضيوف جنازة الملكة إليزابيث

النقاط الرئيسية نشطاء حقوقيون يعربون عن صدمتهم إزاء دعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث

سيحضر حوالي 500 من أفراد العائلة المالكة والسياسيين وزعماء العالم الجنازة الرسمية الكاملة للملكة إليزابيث في وستمنستر آبي

سيقود ألبانيزي والحاكم العام ديفيد هيرلي الوفد الأسترالي الذي سيضم تسعة مواطنين أستراليين عاديين بالإضافة إلى أربعة من الحاصلين على صليب فيكتوريا

أعرب نشطاء حقوقيون عن صدمتهم إزاء دعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث يوم الإثنين.





وفقًا لتقرير استخباراتي كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في شباط/ فبراير 2021، أذن الأمير محمد بن سلمان بقتل وتقطيع الصحافي في واشنطن بوست جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين أول/أكتوبر 2018.





بعد إصدار التقرير، أصبح الأمير محمد بن سلمان منبوذاً في الغرب إلى أن استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات في باريس في تموز/يوليو من هذا العام، مما أثار موجة من الغضب.





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والآن عاد الجدل من جديد حول خطط الأمير السعودي لحضور جنازة الملكة بدعوة من بريطانيا.





وقالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي، إن وجود الأمير سلمان لا ينبغي أن يُسمح له بـ "تلطيخ" ذكرى الملكة إليزابيث.



Hatice Cengiz was engaged to journalist Jamal Khashoggi, who was murdered and dismemberment inside the Saudi Consulate in Istanbul in October 2018. Source: AFP / Ozan Kose / Getty Images وقالت لصحيفة الغارديان: "إن وفاة الملكة مناسبة حزينة حقاً".





"يجب ألا يُسمح لولي العهد بأن يكون جزءاً من هذا الحداد وألا يُسمح له بتشويه ذكراها واستخدام وقت الحداد هذا للبحث عن الشرعية والتطبيع".





كما أدانت الزيارة منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) ومقرها المملكة المتحدة، والتي تنظم احتجاجات خارج السفارة السعودية في لندن.



وقالت كاتي فالون العضوة في المنظمة في بيان يوم الجمعة "لا توجد ظروف يكون من المناسب فيها الترحيب بالديكتاتوريين من أسوأ الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان في العالم، في المملكة المتحدة".





"هؤلاء الطغاة يستخدمون جنازة الملكة كفرصة لتبييض سمعتهم".





وقالت: "على غرار بوتين والأسد، يجب إرسال رسالة واضحة مفادها أن الحكام المستبدين الذين ينظمون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان غير مرحب بهم في المملكة المتحدة".





من تضم قائمة المدعوين إلى الجنازة؟





سيحضر حوالي 500 من أفراد العائلة المالكة والسياسيين وزعماء العالم الجنازة الرسمية الكاملة للملكة إليزابيث في وستمنستر آبي يوم الإثنين.





فقد وصل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى لندن لحضور الجنازة، حيث التقى بالملك تشارلز الثالث ورئيسة وزراء المملكة المتحدة الجديدة ليز تراس بعد وضعه إكليلاً من الزهور تكريماً للملكة إليزابيث الثانية في قاعة وستمنستر يوم السبت.





وأكد قادة آخرون في العالم، مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن حضورهم الجنازة.



وفي حين أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أنه لن يتمكن من حضور الجنازة، فإن زوجته أولينا زيلينسكا ستحضر المراسم.





إلا أن عدداً من قادة العالم سيكون غيابهم الحاضر الأكبر.





ويتصدر القائمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لم يتلق دعوة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.



Russian President Vladimir Putin has not been invited to Queen Elizabeth's funeral in London. Source: AFP / Sergie Guneyev / Sputnik / Getty Images وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في الكرملين ماريا زاخاروفا عن غضبها قائلة إن قرار المملكة المتحدة عدم دعوة بوتين "غير أخلاقي للغاية".





وقالت في بيان "نعتقد أن محاولة المملكة المتحدة استغلال مأساة وطنية لمست قلوب الملايين من الناس حول العالم من أجل تصفية حسابات معنا خلال أيام الحداد عمل غير أخلاقي للغاية".



ولم تتم دعوة قادة روسيا البيضاء، التي دعمت الغزو الروسي لأوكرانيا، وميانمار، التي تتهم الإدارة بإساءة معاملة الروهينجا.





وسيقود ألبانيزي والحاكم العام ديفيد هيرلي الوفد الأسترالي الذي سيضم تسعة مواطنين أستراليين عاديين بالإضافة إلى أربعة من الحاصلين على صليب فيكتوريا، بما في ذلك كيث باين ومارك دونالدسون ودانييل كيغران وبن روبرتس سميث.





وبينما يحضر جميع الحاصلين على الشرف العسكري البارز في أستراليا الجنازة، فإن وجود روبرتس سميث هو الذي يثير الدهشة.



A 2011 image of Queen Elizabeth greeting former SAS corporal Ben Roberts-Smith Ben Roberts-Smith, at Buckingham Palace in London, after he was honoured with the Victoria Cross. Source: AFP / POOL / Getty Images وينتظر الرجل المثير للجدل حكماً في قضية تشهير رفعها ضد صحف Age وSydney Morning Herald وCanberra Times بسبب تقارير يزعم أنها تصوره خطأ على أنه مجرم حرب وقاتل.





وفقًا لصحيفة الغارديان، من المرجح أن يدفع دافعو الضرائب الأستراليون فاتورة روبرتس سميث، الذي لم يسافر مع الوفد الرسمي لرئيس الوزراء على متن طائرة كبار الشخصيات التابعة لشركة RAAF، ولكنه بدلاً من ذلك سيحجز رحلة تجارية إلى لندن.





وقال ألبانيزي يوم الثلاثاء إنه بالإضافة إلى الشخصيات الأسترالية البارزة، تمت دعوة المواطنين العاديين الذين قدموا "مساهمات غير عادية" للبلاد إلى الجنازة.





ومن بين المدعوين الأسترالي ديلان ألكوت، شخصية العام الأسترالية للعام 2022، وفالماي ديمبسي، شخصية العام الأسترالية لعام 2021، وميريام-روز أونغونمر باومان.





كذلك تم دعوة شانا وان (امرأة ريفية تغلبت على معركة طويلة الأمد مع إدمان الكحول وشربت آخر مشروب لها في سباط/فبراير 2015)، سابا أبراهام (مالكة Mu'ooz وهو مطعم غير ربحي في بريزبان) وكيم سميث (الحاصلة على جائزة تسمانيا للبطل المحلي الأسترالي).





كما تضم قائمة الضيوف هيلين ميلروي شخصية العام الأسترالية من غرب أستراليا، وشخصية العام الأسترالية من جنوب أستراليا ترودي لين، وداني عبد الله، الوالد الذي سامح السائق المخمور الذي دهس وقتل ثلاثة من أطفاله.





كما تمت دعوة مدرب الخيول البطل كريس والر لحضور الجنازة، لكنه لن يتمكن من الحضور بسبب "الظروف المتعلقة بكوفيد-19" حيث ثبتت إصابته بالمرض.





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