مخاوف من انتشار عدوى فيروسية بسبب فيضانات فيكتوريا و130 مليون دولار لتطهير المناطق المتضررة

النقاط الرئيسية مخاوف من انتشار عدوى فيروسية تصيب الجهاز الهضمي في أعقاب الفيضانات الأخيرة بفيكتوريا

حكومة الولاية تخصص 130 مليون دولار لعمليات التنظيف والتطهير للمناطق المتضررة

مكتب الأرصاد الجوية يحذر من رياح عاصفة تضرب جنوب الولاية اعتبارا من ليل الأحد

يبدو أن معاناة ولاية فيكتوريا مع الفيضانات مستمرة حتى بعد انحسار الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تصاعد مخاوف من تفشي عدوى معوية في المناطق المتضررة تصيب الجهاز الهضمي في أعقاب الفيضانات الأخيرة.





ستتمكن الأسر المقيمة في المناطق التي دمرتها الفيضانات من الحصول على ما يقرب من 130 مليون دولار لتطهير الأراضي العامة وتنظيفها منعا لانتشار الأمراض بعد الأزمة الأخيرة.



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يشمل التمويل، الذي أعلنته ليلي دامبروسيو وزيرة التغير المناخي يوم الأحد، 42 مليون دولار لإزالة المخاطر أو تنفيذ أعمال إصلاح فورية بما في ذلك إصلاح المرافق العامة.





وتم تخصيص 71 مليون دولار أخرى لأعمال الإصلاح على نطاق واسع، بينما ستشترك سلطات مستجمعات المياه المحلية ومجموعات الملاك التقليديين في 18 مليون دولار.





سيتم أيضًا تعديل قواعد التخطيط التي تحددها حكومة الولاية حتى تعمل الشركات في المناطق المتأثرة وتوفر أماكن إقامة مؤقتة للمتضررين من الفيضانات الأخيرة.



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وفي الوقت نفسه، تم تحذير المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من الفيضانات من تفشي عدوى فيروسية تسبب التهاب المعدة والأمعاء.





وبحسب بيان موقع هيئة الطوارئ بولاية فيكتوريا (VicEm) فإن " مياه الصرف الصحي الناتجة عن الفيضانات يمكن أن تصيب المواطنين بالأمراض، لذا قم بتنظيف وتعقيم أي مناطق متضررة."





وأضاف البيان" تحتوي مياه الفيضانات على بقايا الصرف الصحي وملوثات شديدة الخطورة ومن الممكن أن تصل إلى منزلك".





يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه سكان عدة بلدات على طول نهر موراي هذا الأسبوع عن مخاوفهم من أن الممرات المائية قد تلوثت بسبب رائحة كريهة حول مياه الفيضانات الراكدة.





هذا وقد نبهت السلطات بالولاية أي شخص في المناطق المتضررة من الفيضانات بأن يشرب فقط أو يغسل بالماء النظيف معروف المصدر.





وفي سياق متصل، أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا جديدا من احتمالية حدوث رياح عاصفة عبر معظم أنحاء جنوب فيكتوريا اعتبارًا من ليلة الأحد.



يمتد التحذير من حدود جنوب أستراليا حتى منطقة جيبسلاند، مما يؤثر على منطقة ملبورن الكبرى وكذلك مناطق ماريبورو وكينيتون وكاسلمين وباخوس مارش وبالارات.





يحذر مكتب الأرصاد الجوية أي شخص في تلك المناطق من السفر إن أمكن والبقاء في الداخل.





من المتوقع حدوث أضرار بسبب رياح شمالية يصل متوسط سرعتها إلى 65 كم / ساعة.





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