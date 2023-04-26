هل تصبح أستراليا من كبار مصنّعي الصواريخ بعيدة المدى؟

النقاط الرئيسية أعرب وزير الدفاع ريتشارد مارلس عمن تفاؤله بقدرة أستراليا على صنع صواريخ بعيدة المدى في السنوات المقبلة

خصّصت حكومة ألبانيزي 4.1 مليار دولار لبرنامج الصواريخ وضمان إمكانية تصنيع ذخائر بعيدة المدى

سوف يتم استخدام 2.5 مليار دولار للأسلحة والمتفجرات الموجهة

خصّصت حكومة ألبانيزي 4.1 مليار دولار لبرنامج الصواريخ وضمان إمكانية تصنيع ذخائر بعيدة المدى في أستراليا.





الحزمة التي تم الإعلان عنها بعد أيام قليلة من إصدار المراجعة الاستراتيجية الدفاعية، ستستخدم 1.6 مليار دولار لتسريع تسليم أنظمة الصواريخ المتنقلة المعروفة باسم HIMARS والصواريخ الموجهة الدقيقة.



وسوف يتم استخدام 2.5 مليار دولار للأسلحة والمتفجرات الموجهة.





وصرح مارلس لراديو ABC يوم الأربعاء، "إنه تغيير جذري في أن تكون لديك القدرة على تصنيع أسلحة موجهة في هذا البلد".





"نحن واثقون من أننا سنكون قادرين على رؤية بداية التصنيع خلال العامين المقبلين".



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام. توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





