هل تصبح أستراليا من كبار مصنّعي الصواريخ بعيدة المدى؟

لا يزال وزير الدفاع ريتشارد مارلس متفائلاً بأن أستراليا ستمتلك القدرة على صنع صواريخ بعيدة المدى في السنوات المقبلة.

Australia Buys 220 Tomahawk Missiles From US

Handout photo dated March 29, 2011 of the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Barry (DDG 52) launches a Tomahawk cruise missile to support Joint Task Force Odyssey Dawn in the Mediterranean Sea. The US State Department has approved Australia’s request to buy up to 220 long-range Tomahawk cruise missiles, making it only the second US ally to obtain the US-made weapon after the United Kingdom. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jonathan Sunderman via ABACAPRESS.COM. Source: ABACA / ABACA/PA/Alamy

النقاط الرئيسية
  • أعرب وزير الدفاع ريتشارد مارلس عمن تفاؤله بقدرة أستراليا على صنع صواريخ بعيدة المدى في السنوات المقبلة
  • خصّصت حكومة ألبانيزي 4.1 مليار دولار لبرنامج الصواريخ وضمان إمكانية تصنيع ذخائر بعيدة المدى
  • سوف يتم استخدام 2.5 مليار دولار للأسلحة والمتفجرات الموجهة
خصّصت حكومة ألبانيزي 4.1 مليار دولار لبرنامج الصواريخ وضمان إمكانية تصنيع ذخائر بعيدة المدى في أستراليا.

الحزمة التي تم الإعلان عنها بعد أيام قليلة من إصدار المراجعة الاستراتيجية الدفاعية، ستستخدم 1.6 مليار دولار لتسريع تسليم أنظمة الصواريخ المتنقلة المعروفة باسم HIMARS والصواريخ الموجهة الدقيقة.
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وسوف يتم استخدام 2.5 مليار دولار للأسلحة والمتفجرات الموجهة.

وصرح مارلس لراديو ABC يوم الأربعاء، "إنه تغيير جذري في أن تكون لديك القدرة على تصنيع أسلحة موجهة في هذا البلد".

"نحن واثقون من أننا سنكون قادرين على رؤية بداية التصنيع خلال العامين المقبلين".
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نشر في: 26/04/2023 1:19pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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