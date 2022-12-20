قفزة كبيرة في أعداد الأطباء القادمين من الخارج إلى أستراليا

النقاط الرئيسية حوالي 3,000 طبيب جديد وصلوا إلى أستراليا في العام الماضي

شهد تسجيل الخريجين الطبيين الدوليين زيادة بنسبة 41%

يفتقد أكثر من 60% من الطلبات الدولية إلى بعض المعلومات الهامة مما يجعل عملية التقييم أكثر تعقيداً

ارتفعت تسجيلات الممرضات والقابلات القادمات من الخارج إلى أستراليا بنسبة 35% لتصل إلى 4,629 تسجيل.





وتشير هذه الأرقام إلى أن المهنيين القادمين من الخارج في مجال الرعاية الصحية في البلاد قد عادت أخيراً إلى مستويات ما قبل الوباء، بحسب مصادر وكالة تنظيم الممارسين الصحيين الأسترالية.





كما زاد عدد العمال المولودين في أستراليا، حيث يعمل أكثر من 850 ألف شخص في النظام الصحي.





وقال مارتن فليتشر، الرئيس التنفيذي للوكالة، "حالياً عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية بأستراليا هو أكبر من أي وقت مضى، وسوف تستفيد جميع الولايات والأقاليم من هذه الزيادة".





"في وقت يشهد طلباً غير مسبوق، هناك الآلاف من الأطباء والممرضات والقابلات المؤهلات بشكل كامل من الذين يمكنهم تخفيف الضغط على الأنظمة الصحية المرهقة في أستراليا ومساعدة المرضى في الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها بصورة عاجلة".



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وتتوقع الجهة المنظمة للنظام الصحي نمو القوى العاملة بشكل أكبر، مع تسجيل الأطباء في بداية 2022-23 نسبة أعلى بـ 56% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





كما زادت طلبات الممرضات والقابلات بنسبة 87%.





للتسجيل للعمل في أستراليا، يجب على الممارسين تقديم دليل على تدريبهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى التحقق من هويتهم وتاريخهم الجنائي.





ويفتقد أكثر من 60% من الطلبات الدولية إلى بعض المعلومات الهامة، مما يجعل عملية التقييم أكثر تعقيداً.





نتيجة لذلك، عززت الهيئة التنظيمية الطبية خدماتها، وأطلقت صفحة جديدة على الإنترنت للمهنيين الراغبين في القدوم لأستراليا من الخارج ووضع المزيد من كبار الموظفين في الخطوط الأمامية لمعالجة الطلبات بسرعة أكبر.



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ورحبت الكلية الملكية الأسترالية للممارسين العامين بالتغييرات لكنها قالت إن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل الحكومي لتعزيز القوى العاملة مجال الطب العام.





وقالت نيكول هيغينز، رئيسة الكلية: "الكثير من القادة السياسيين في أستراليا لا يفهمون الأمر".





"تمويل الرعاية الصحية غير منصف حيث يوفر الأطباء العامون الغالبية العظمى من الخدمات الصحية للمرضى الأستراليين سنوياً ولكنهم يتلقون 8% فقط من إجمالي الإنفاق الصحي".





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