هطول أكثر من 70 ملم من الامطار في أجزاء من فيكتوريا وفيضانات في نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية هطول امطار غزيرة في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز الليلة الماضية

هطول الامطار بلغ 76 مليمترا في بعض الاجزاء من فيكتوريا

بعض أجزاء نيو ساوث يولز تعاني من الفيضانات السريعة والخطيرة جراء الامطار

أكد مكتب الارصاد الجوية هطول أكثر من 70 مليمترا من الامطار في عدة أجزاء من ولاية فيكتوريا الليلة الماضية.





وقد ادت الامطار الغزيرة والعواصف الرعدية إلى حدوث فيضانات سريعة في فيكتوريا.





وفي ملبورن، بحسب المكتب، سجلت ضاحية "بوينت كوك" هطول 36 ملم من الامطار فيما سجلت كلايتون هطول 27 ملم.





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أما المنطقة التي سجلت اغزر هطول مطري في فيكتوريا الليلة الماضية فقد كانت "هوذام ماونت" حيث سجلت 76 ملم من الامطار.





وبالانتقال إلى نيو ساوث ويلز، فقد أدى هطول الأمطار الغزيرة على نطاق واسع إلى فيضانات سريعة خطيرة في معظم أنحاء نيو ساوث ويلز فيما طلبت السلطات من المزيد من السكان الإخلاء جراء ارتفاع منسوب المياه.



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ففي ال24 ساعة حتى صباح الاثنين، استجابت خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز إلى 33 عملية إنقاذ من الفيضانات و 462 طلب مساعدة.





وقالت خدمات الطوارئ إن عملية إنقاذ جارية لرجل محاصر في سيارته في بلدة آلكتاون، حيث طلب المساعدة قبل الساعة الرابعة صباحًا بقليل من يوم الاثنين.





ورصد أفراد الشرطة وخدمة الإطفاء الريفية السيارة و تم نشر مروحية للمساعدة فى انقاذ الرجل.





هذا وصدرت المزيد من التحذيرات وأوامر الاخلاء في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز.



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