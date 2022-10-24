إمام مسجد في منطقة شيبرتون يشيد بجهود الحكومة المحلية لكنه يدعو لوضع خطط أفضل في مواجهة الفيضانات

النقاط الرئيسية تحذيرات من استمرار الفيضانات

جهود أهلية ورسمية لحماية الناس والممتلكات

انتقادات لعدم توفير معلومات بلغات المجتمع

ما زالت الفيضانات تقلق الاستراليين مع سقوط امطار غزيرة على نواحي شمالية في ولاية نيو ساوث ويلز حيث من المتوقع ان تحدث فيضانات جارفة وفي مناطق شمالية أيضا في فيكتوريا حيث يتوقع ان يعلو نهر ماري ونهر Loddon بارون وغولبرن أيضا.





ولا زالت فرق الإنقاذ والإغاثة تعمل على مدار الساعة في مواجهة الأخطار.





وكان جيش من المتطوعين في منطقة اتشوكا عمل بلا كلل ولا ملل من اجل تشييد ما عرف ب سور اتشكوكا العظيم، حيث قاموا بوضع أكياس الرمل على ضفة نهر ماري من اجل حماية الممتلكات والسكان.





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ولا تزال الامطار تتساقط على مناطق في ولاية فيكتوريا وترتفع المياه في اتشوكا وMoama وقد سقط ما مجموعه 30 مليمترا على اتشوكا وكيرانغ.





وفي حديث مع SBS Arabic24 قال إمام مسجد وحسينية الإمام الكاظم الشيخ ياسين الخالصي إن الأوضاع الآن تحسنت وأن الأسوأ قد مر.



وشكر جهود الحكومة المحلية بالتعاون مع عناصر من الجيش الأسترالي والمتطوعين من الأهالي في مواجهة الفيضانات.



مع أنها كانت تجربة طيبة لكن كان هناك ضرورة لأن تأخذ الحكومة الأسترالية دورا أكبر

"كانت هناك ورشة عمل جيدة ونشطة ونزلت قوات من الجيش الأسترالي، من أجل تأمين أكياس الرمل والمأوى. ومع أنها كانت تجربة طيبة لكن كان هناك ضرورة لأن تأخذ الحكومة الأسترالية دورا أكبر، كأن تدرس أسباب الفيضان، فهل هي أسباب طبيعية، هل يوجد دراسات في كيفية الاستجابة، فمن خلال مشاهدتي كان الشوارع منخفضة وغمرت بالمياه، فيجب أن يكون هناك تصور لكيفية رفع الشوارع عن الأراضي المنخفضة".





وكانت هناك انتقادات لعدم وصول المعلومات الخاصة بالفيضانات للسكان الذين لا يتقنون اللغة العربية، حيث أن البعض لم يكن على علم بما يجري.





ويقول الشيخ ياسين الخالصي إن هناك تواصل مع ممثلي الجاليات من خلال البلدية على سبيل المثال وهناك مترجمون وأشخاص يعملون كرابط بين الناس والمسؤولين.



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الاستعدادات لم تكن بشكل مناسب يتلاءم مع استراليا كدولة عظيمة

"الخلل ليس في مؤسسات الدولة وإنما في التواصل، فلا بد أن يكون هناك رابط بين الجهات المختلفة".





"هناك خلل يتمثل بعدم وجود دراسات حول متى يبرز الخطر وكيف يتم تجاوز المخاطر".





"الاستعدادات لم تكن بشكل مناسب يتلاءم مع استراليا كدولة عظيمة".



الجميع مسرور بهذا التعاون والتكاتف لإنقاذ الإنسان والمحافظة على حيوية المدينة وممتلكات الناس

وعبر الشيخ الخالصي عن تقديره للهبة الاجتماعية.





"حقيقة أنا مسرور بأن هناك تكاتف اجتماعي، جاري كان يسأل عني ويقدم المساعدة، الكل كانوا يتعاطفون مع بعضهم".





"ذهبت إلى مركز الإيواء وكان هناك متطوعون من عدة جاليات ومنها الجالية العراقية والعربية، وكانت هناك ورشة عمل ناجحة، ومعهم الجيش الاسترالي".





"الجميع مسرور بهذا التعاون والتكاتف لإنقاذ الإنسان والمحافظة على حيوية المدينة وممتلكات الناس، لكن لدينا ملاحظات بأن الدولة يجب أن تكون متأهبة أكثر، لكن اجتماعيا كانت مسألة طيبة جدا وتبشر بالخير وبأن الناس يمكن أن يعيشوا بسلام وأمان مع بعضهم البعض".



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وقال مكتب الأرصاد الجوية إن أمطارا غزيرة هطلت خلال الليل على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من الولاية ، مع توقع هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية اليوم.





ومن المتوقع هطول امطار غزيرة غدا الثلاثاء على منطقة غيبسلاند، مما سيؤدي الى ارتفاع منسوب المياه في الأنهر في هذه المنطقة





وقال مسؤول العمليات في خدمات الطوارئ SES إن "فيكتوريا لا تزال في حالة طوارئ بسبب الفيضانات ونرى جميع مراحل الطوارئ في فيكتوريا ، سواء كان ذلك الاستعداد والاستجابة مرورا لمرحلة التعافي".



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كما وهبّ سكان منطقة سوان هيل في الشمال الغربي من فيكتوريا لنجدة سكان منطقة Gannawarra Shire المجاورة، حيث تم تأهيل ملاعب كرة سلة لإيواء الأهالي المتضررين، وقامت بعض المحال التجارية المحلية بتقديم أطعمة واحتياجات أخرى،





وقام متطوعون من سوان هيل بالتعاون مع عناصر خدمات الطوارئ بالعمل على مدار الساعة في عطلة الأسبوع لملء خمسة آلاف كيس من أكياس الرمل، ووزعوها على منطقة كيرانغ المجاورة.





وقد أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا عن مدفوعات إغاثة بمقدار 1000 دولار لكل بالغ متضرر من الفيضانان، و400 دولار للأطفال تحت سن الستة عشر عاما، وهذه من قبل الحكومة الفدرالية.





كما وتقدم الحكومة في فيكتوريا مبلغا لمرة واحدة لمساعدة المتضررين، على ان يتلقى البالغون 560 دولار والأطفال 280 دولار لكل طفل من الذين اضطروا الى ترك منازلهم.





وفي نيو ساوث ويلز عادت الأنظار لمناطق ليزمور وموري في شمال نيو ساوث ويلز التي قسمتها مياه الفيضانات، كما ووجدت جثة امرأة في منطقة Culgong.



استمعوا إلى اللقاء مع الشيخ ياسين الخالصي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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