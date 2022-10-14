عائلة من شيبرتون تستغيث: قضينا يومين في خيمة بمركز ايواء لنعود ونرى المنزل مليئاً بالماء والاوساخ

النقاط الرئيسية عائلة من شيبرتون تقول انها قضت يومين في خيمة بمركز ايواء لتعود ونرى المنزل مليئاً بالماء والاوساخ

ربة الاسرة تقول "أمضينا ثلاثة أيام من التنظيف في المنزل وإذا بالامطار تهطل من جديد."

عد قضاء الليلة الأولى مع جارتها عادت عائلة السيدة رواء تاجر إلى منزلها بعد أن سارت وهي واطفالها في المياه ودخلت منزلها من زاوية كانت المياه فيها منخفضة قليلاً

قالت ربة أسرة تسكن مدينة شيبرتون في شمالي فيكتوريا إنها عانت الكثير من جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة هذا الاسبوع حتى أن انقاذها جرى بمعجزة بعد أن قامت ابنتها بارسال رسالة إلى مدرستها للمجيء وانقاذهم.



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السيدة رواء تاجر وهي من الجالية السورية التي تسكن منطقة شيبرتون قالت لأس بي أس عربي إن القلق والخوف انتابها واطفالها عندما أحاطت المياة منزلها وبارتفاع يزيد عن المتر ممن جعلها تهرب وعائلتها أولا الى جارة لها كان منزلها أكثر ارتفاعاً وأكثر أمانا.





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وبعد قضاء الليلة الأولى مع جارتها عادت عائلة السيدة رواء تاجر إلى منزلها بعد أن سارت وهي واطفالها في المياه ودخلت منزلها من زاوية كانت المياه فيها منخفضة قليلاً.



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وتوضح السيدة تاجر وهي أم لفتاتين وصبي "كنا نشعر وكأن سقف المنزل سينهار علينا مما جعلنا نشعر بالخوف وبقي الاطقال يراقبون ارتفاع المياة في الخارج وهو يشعرون بالخوف أكثر لحظة بعد لحظة."





وتروي السيدة تاجر أن ابنتها الكبرى وهي بعمر 13 عاماً بدأت تششعر بالخوف أكثر وقامت بارسال رالسة نصية إلى مدرستها طلباً للمساعدة.





ويبدو أن هذه الرسالة أخذت طريقها إلى السلطات المعنية وبعد ساعات وصل قارب انقاذ صغير مطاطي إلى مقربة من الدار.





وتقول السيدة تاجر" إن القارب اقترب من البيت وكان على متنه شخصان وقد ساعدنا بالاخلاء والذهاب إلى مكان آمن."





وبعد وصول العائلة إلى مركز ايواء مؤقت اقامته السلطات في شيبرتون شوغراوند شعرت العائلة ببعض الآمان.





وطلبت السيدة تاجر من المسؤولين منحها خيمة صغيرة لايواء العائلة في المركز وهذا ما حصل بالفعل.





وتقول لاس بي اس عربي24 إنها قلقلة كثيرا على وضع منزلها خاصة وان المياه ارتفعت ومن المؤكد قد غمرته خلال فترة تواجدها في المخيم.





وتروي تاجر ان المستلزمات كانت متوفرة مثل الطعام والفراش وايضا بعض المستلزمات الضرورية الاخرى.





وبقيت العائلة في المخيم لمدة يومين حتى انخفض مستوى المياه في المنطقة التي تسكنها.





وبعد ذلك، تقول السيدة تاجر، بأنها عادت إلى منزلها وكانت المفاجأة ان المياه قد غمرت بالفعل المنزل.





وبدأت العائلة على الفور بتنظيف المنزل في عمل أستغرق لمدة ثلاثة أيام ولكن المنزل لم يعد لما كان عليه.





وتقول السيدة تاجر إن في اليوم الثالث من التنظيف بدأت الامطار تهطل من جديد مهددة العائلة بعودة جديدة لمركز الايواء.





ويتوقع مكتب الارصاد الجوية هطول الامطار في المنطقة حتى يوم الثلاثاء القادم.





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