"زيادة ضرورية لتغطية تكاليف أخرى": تكلفة عبور جسر الهاربور تشهد ارتفاعًا للمرة الأولى في 14 عامًا

النقاط الرئيسية: ارتفاع رسوم المرور بنسبة 6.8٪ في سيدني

زيادة تكلفة عبور جسر الهاربور ونفقه بدءًا من 29 أكتوبر خلال أوقات الذروة

الزيادة تسهم في تقليل الرسوم للسائقين الآخرين

بدءًا من 29 أكتوبر، سيتعين على سائقي السيارات دفع مزيد عند استخدام جسر ونفق الهاربور، حيث وخلال أوقات الذروة، ستزيد تكلفة عبور جسر الهاربور من 4.00 دولار إلى 4.27 دولار، وذلك خلال أيام الأسبوع من الساعة 6:30 صباحًا حتى الساعة 9:30 صباحًا ومن الساعة 4 مساءً حتى الساعة 7 مساءً.





وستتراوح الرسوم خارج أوقات الذروة من 3.00 دولار إلى 3.20 دولار، ومن 2.50 دولار إلى 2.67 دولار في الليل.



اقرأ المزيد حكومة نيو ساوث ويلز تضع حداً أقصى لرسوم المرور

وأعلنت حكومة نيو ساوث ويلز أن جميع الإيرادات الإضافية ستذهب إلى تمويل حزمة الإغاثة الحكومية، حيث كانت قد أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز سابقاً عن حد أقصى لرسوم المرور يبلغ 60 دولارًا وأكدت أن ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون سائق سيارة سيستفيد من التغييرات اعتبارًا من الأول من يناير.





ومن المقدر أن توفر الحزمة لسائقي السيارات في الضواحي الأكثر رسومًا ما يصل إلى 540 دولارًا سنويًا في المتوسط.





وفي تصريح لوزير الطرق جون جراهام، قال: "إن زيادة رسوم المرور ليست شيئًا نرحب به، ولكنها ضرورية لمساعدة في تغطية تكاليف الطرق في أماكن أخرى".





وأضاف: "السائقون في غرب سيدني الذين ليس لديهم خيار سوى استخدام الطرق السريعة، يعانون من زيادات سنوية طويلة الأمد منذ عام 2009، في حين بقيت رسوم المرور على الجسور والأنفاق ثابتة".



اقرأ المزيد مصرع 1205 أشخاص على الطرق الأسترالية في الأشهر الـ 12 الماضية

ويُذكر أن القانون يتطلب مراجعة رسوم الجسور والأنفاق سنويًا، ومع ذلك، لم يتم تحديث هذه الرسوم الى مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية من حكومة الائتلاف.





وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة استخدام الطرق في غرب المدينة، والتي تعود ملكية الكثير منها لشركة ترانسربان الخاصة.



