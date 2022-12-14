بريتاني هيغينز تتوصل إلى تسوية سرية مع الكومنولث بشأن مزاعم تعرضها للاغتصاب في البرلمان

النقاط الرئيسية بريتاني هيغينز تتوصل إلى تسوية سرية مع الكومنولث

جاء ذلك على خلفية مزاعم عن تعرضها لاعتداء جنسي في مبنى البرلمان الأسترالي

في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر، أقامت هيغينز دعوى مدنية ضد السناتور ليندا رينولدز وميشيلا كاش بالإضافة إلى الكومنولث

أصدرت المحامية نور بلومر، بالنيابة عن هيغينز، بياناً موجزاً أمس الثلاثاء.





وقالت بلومر، "في وساطة عقدت اليوم، قام الكومنولث والسيدة هيغينز بتسوية مطالباتها".





"بناءً على طلب السيدة هيغينز، اتفق الطرفان على أن تبقى شروط التسوية سرية".



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في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر، أقامت هيغينز دعوى مدنية ضد السناتور ليندا رينولدز وميشيلا كاش بالإضافة إلى الكومنولث.





وحدّدت الوثائق نية هيغينز رفع دعوى قضائية ضد التحرش الجنسي والتمييز على أساس الجنس والتمييز بسبب الإعاقة والإهمال والإيذاء.



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