المحكمة العليا الأسترالية تصدر حكماً قد يؤثر على مئات من قضايا سابقة مماثلة فما هو؟

النقاط الرئيسية: تم نشر إرشادات التدخل الوزاري لاستخدامها عند مراجعة الطلبات في عام 2016

سيتم الآن مراجعة الإرشادات الحالية

من المحتمل أن تتأثر مئات الطلبات الخاصة بالتدخل الوزاري التي تُقدم كل عام بموجب هذه المبادئ التوجيهية

أصدرت المحكمة العليا الأسترالية هذا الأسبوع حكماً هاماً في قضية هجرة يمكن أن تؤثر على مئات من قضايا التأشيرات المماثلة التي عالجتها وزارة الشؤون الداخلية.





وعلى وجه التحديد، قد يشكك الحكم في شرعية القرارات التي اتخذتها الوزارة منذ عام 2016 عندما رفضت طلبات التدخل الوزاري في حالات تأشيرة محددة.



وتضمن قرار المحكمة العليا شخصين سعيا إلى تدخل وزير الهجرة شخصياً في قضيتهما ومنحهما تأشيرات دائمة للبقاء في أستراليا.





وقد رفضت وزارة الداخلية طلباتهم على أساس أن قضاياهم لا تفي بمعايير الإحالة إلى الوزير.





المستأنف الأول، مارتن ديفيس، هو مواطن بريطاني عاش في أستراليا لمدة 16 عاماً تقريباً بتأشيرات مؤقتة.





ورفضت وزارة الداخلية طلبه للحصول على تأشيرة شريك دائم في مراجعة لاحقة من قبل محكمة الاستئناف الإدارية.





والمستأنف الثاني، الذي تمت الإشارة إليه في القضية باسم DCM20، هو مواطن من فيجي عاش في أستراليا بسلسلة من التأشيرات المؤقتة لما يقرب من 20 عاماً.



تقدم بطلب للحصول على تأشيرة دائمة، ولكن تم رفضها.





وكما أن طلب المراجعة الذي قدمه إلى محكمة الاستئناف الإدارية لم يكلل بالنجاح.





وطلب كل من السيد Davis و DCM20 من وزير الهجرة ممارسة سلطته الشخصية بموجب المادة 351 من قانون الهجرة لعام 1958 لإلغاء قرارات محكمة الاستئناف الإدارية ومنحهم تأشيرات دائمة.





وفقاً لهذا القسم من قانون الهجرة، يجوز للوزير منح تأشيرة إذا اعتقد أن ذلك "يخدم المصلحة العامة"، لكن القانون لا يلزمه بالنظر في كل طلب.





وهذه السلطة يمارسها الوزير شخصياً.



ويتلقى الوزير العديد من الطلبات للتدخل شخصيا في مثل هذه الحالات من التأشيرات.





وفي الشهر الماضي، على سبيل المثال، تدخل وزير الهجرة أندرو جايلز عندما تم رفض تأشيرات عائلة في بيرث على أساس أن ابنهم لم يستوف معايير صحية معينة، لأنه ولد بمتلازمة داون، حيث منحهم الوزير الإقامة الدائمة.



تحتاج الآن إلى مراجعة المبادئ التوجيهية

في عام 2016 ، نشر الوزير مبادئ توجيهية لمسؤولي الدائرة لاستخدامها عند مراجعة مثل هذه الطلبات للتدخل الوزاري.





وتنص الإرشادات على إحالة القضايا إلى الوزير فقط في الحالات التي توجد فيها "ظروف استثنائية".





وقال السيد Davis و DCM20 إن هناك ظروفاً استثنائية تبرر التدخل في قضاياهم، مشيرين إلى فترات إقامتهم الطويلة في أستراليا وحقيقة أن الأقارب الأستراليين كانوا يعتمدون على رعايتهم.



وفي كلتا الحالتين، قرر ضابط القسم أن ظروفهم ليست استثنائية، كما هو مطلوب من قبل المبادئ التوجيهية، ورفض إحالة حالتهم إلى الوزير.





ومع ذلك، قضت المحكمة العليا بأن قرارات الدائرة غير قانونية لأن سلطة التدخل أو عدم التدخل في مثل هذه الحالات يجب أن يقررها الوزير شخصياً.





وفي هاتين الحالتين، اتخذ ضابط القسم قرار عدم التدخل، وليس الوزير.



ما هي الآثار المحتملة للحكم؟

لن يضطر وزير الهجرة الآن إلى إعادة النظر في الإرشادات الحالية فحسب، بل سيتعين أيضاً على جميع القرارات المتخذة باستخدام هذه الإرشادات منذ عام 2016.





وتُظهر وثيقة صدرت بموجب قانون حرية المعلومات أنه تم تقديم مئات الطلبات للتدخل الوزاري كل عام بموجب هذه الإرشادات للفترة 2017-2020.





وتدخل الوزير شخصيا ومنح حوالي 1000 حالة تأشيرة خلال ذلك الوقت.





ومع ذلك، لا تظهر الوثيقة عدد الحالات التي لم يتم إحالتها على الإطلاق إلى الوزير للنظر فيها.





ومن المحتمل أن يكون هناك مئات الأشخاص المتضررين.



ومن المحتمل أيضاً أن يقوم الوزير بمراجعة الإرشادات الأخرى بموجب قانون الهجرة، حيث يتمتع بسلطة تدخل شخصية.





وعلى سبيل المثال، للوزير السلطة التقديرية الشخصية بموجب المادة 48 ب من القانون، حيث يسمح هذا لطالبي اللجوء الذين تم رفض منحهم تأشيرة حماية بالتقدم للحصول على تأشيرة لاحقة إذا اعتبر الوزير أن القيام بذلك "من المصلحة العامة".





ولكن، كما ذكرنا سابقاً، تتطلب التوجيهات الوزارية الحالية من الدائرة النظر فيما إذا كانت هناك "ظروف استثنائية" لإحالة حالة إلى الوزير.





وتظهر الإحصاءات أن الوزير لم يتدخل إلا في أقل من 10 في المئة من هذه الطلبات من قبل طالبي اللجوء في السنوات العشر الماضية.





وكما يُمنع طالبو اللجوء الذين يصلون عن طريق القوارب من التقدم للحصول على أي تأشيرة ما لم يسمح لهم الوزير شخصياً بذلك.





وكما يمكن أن يؤثر حكم المحكمة العليا على قرارات الدائرة بعدم إحالة هذه القضايا إلى الوزير.



للوزير صلاحيات واسعة لرفض القضايا

وأوضحت المحكمة أن الوزير يتمتع بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بكيفية ومتى يمارس سلطته للتدخل في القضية.





ويجوز للوزير أن ينظر في كل هذه القضايا مرة أخرى ويصل إلى نفس النتيجة التي توصل إليها القسم.





وإن سلطة الوزير "غير قهرية"، أي أنه لا يتعين عليهم النظر في كل قضية تحال إليهم.





وبمجرد أن يمارس الوزير صلاحياته بشكل صحيح ، نادراً ما تتدخل المحاكم.





والقرارات التي يتخذها الوزير باستخدام هذه الصلاحيات تنطوي على قرارات جادة وتؤثر على الأشخاص المستضعفين.





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