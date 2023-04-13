ما هي قائمة المهن الأكثر طلبًا التي تجعل استراليا وجهتك للاستقرار؟

النقاط الرئيسية: توفر قائمة أولويات المهارات (SPL) Skills Priority List تقييمًا زمنيًا للمهن التي تعاني من نقص على الصعيد الوطني

تستحدث هذه القائمة الى مجموعة من البيانات الأخرى تنتجها Jobs and Skills Australia، مثل الوظائف الشاغرة ومشاريع التوظيف لمدة خمس سنوات، تقديرًا لبعض احتياجات المهارات الأساسية للاقتصاد المحلي

تتصدر مهن التمريض والرعاية الصحية للمسنين والمعوقين والمبرمجين ورعاية الأطفال وإدارة الإنشاءات قائمة المهن الأكثر طلبًا حاليًا في استراليا

يشكّل عدد من المهن ذات الأهمية الرئيسية لاقتصاد ورفاهية الأستراليين.





تمثل قائمة الوظائف الأكثر أولويّة مزيجًا متنوعًا من المهن بما في ذلك الرعاية الصحية والمهنيين الرقميين والبناء والهندسة، بالإضافة إلى عمال الحرف اليدوية والتقليدية.





استهلت وكيلة الهجرة المحامية ايفا عبد المسيح حديثها مع برنامج “Good Morning Australia”، بتسليط الضوء حول كيفية تحديد قائمة الوظائف الأكثر أولويّة في سوق العمل في استراليا.





توفر قائمة أولويات المهارات (SPL) Skills Priority List تقييمًا زمنيًا للمهن التي تعاني من نقص. يوفر دمج هذه القائمة مع مجموعات البيانات الأخرى التي تنتجها Jobs and Skills Australia، مثل الوظائف الشاغرة ومشاريع التوظيف لمدة خمس سنوات، تقديرًا لبعض احتياجات المهارات الأساسية للاقتصاد.





تشرح عبد المسيح أنه يتم تحديث القائمة بشكل دوري، وهي نتاج دراسات ومراقبة دورية لسوق العمل وحاجاته.





تستند اذًا الحكومة الفدرالية الى اللجنة الوطنية للمهارات في وزارة العمالة والتعليم والتي تقوم بدراسات شاملة على المديين القصير والطويل لتحديد الوظائف الشاغرة.





تعتمد على الكشف الدوري الربع السنوي للإعلانات عن الوظائف الشاغرة عبر الإنترنت وبحسب الولايات، الأقاليم والمناطق





تتابع عبد المسيح شارحة:





" تنظر اللجنة ايضًا الى الوظائف المتوقعة المستقبلية استنادًا للنمو الاقتصادي المتوقع على المدى القريب كما البعيد "





المهن الأكثر طلبًا

تطول قائمة المهن التي قد تفتح باب الهجرة الماهرة الى استراليا، والتي تحتوي على أكثر من 500 مهنة. تقول عبد المسيح:









تحتوي القائمة على أكثر من 500 مهنة من مختلف المجالات ومستوى الكفاءة، ولكن مهن الرعاية الصحية تتصدر القائمة

" قطاع الانشاءات له حصة وافرة وكل رافعة نراها تشغل عددًا كبيرًا من العمال حتى من يرفع اليافطات".





أما القطاعات ال 20 التي تتصدر القائمة على المستوى الوطني هي على الشكل التالي:





1 التمريض



2 برمجة البرامج والتطبيقات



3 تقديم الرعاية للمسنين والمعوقين 4،64



4 رعاية الاطفال



5 إدارة الإنشاءات



6 ميكانيك محركات



7 ادارة تجزئة



8 طهو



9 الطب العام



10 الميكانيك والآلات المعدنية





أما حول المهن الأقل طلبًا تقول عبد المسيح:





" قد لا تحذف المهن من القائمة، بل تختلف أولوية الطلب عليها بحسب حاجة الولايات والاقاليم ".





وفي هذا الإطار تنصح المهتمين في التقدم الى تأشيرة ماهرة قائلة:



هل مهنتك مطلوبة؟ تنبّه اذًا حيال اي مقاطعة تعطيك الفرصة الاكبر للتوظيف

هذا وتحدَّد المعايير لكل مهنة بشكل محدد من ناحية الكفاءة العلمية والخبرة وساعات التدريب كما تعديل الشهادات. ولكن بشكل عام تبقى اللغة الإنكليزية محورية ومن الشروط الأساسية والأولية للحصول على تأشيرة ماهرة. تشدد عبد المسيح على أهمية اللغة الإنكليزية قائلة:





اللغة الانكليزية هي مفصلية، قد تخسر كل مهاراتك وكفاءاتك العلمية ما لم تحصل على المستوى المطلوب للغة الانكليزية والذي يختلف بحسب المهنة

ما هي النصيحة التي قدمتها لكل من سيقبل على التقدم لتأشيرة اليد العاملة الماهرة؟





كل التفاصيل في هذه المقابلة مع وكيلة الهجرة المحامية ايفا عبد المسيح في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.







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