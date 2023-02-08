تعديل الشهادات: ما هي المراحل، الأخطاء الشائعة والمتطلبات وفق النظام الأسترالي؟

النقاط الرئيسية: يجدر التقييم الدقيق والمسبق لمتطلبات التعديل قبل المضي قدمًا في معادلة الشهادات

تختلف متطلبات التقييم بين اختصاص وآخر، وتتراوح المتطلبات بين الشهادة العلمية، ساعات الخبرة، رسائل داعمة تؤكد الخبرة المهنية، وقد تتوجب الخضوع لاختبار

يحتاج صاحب الكفاءة لإثبات ساعات الخبرة وترجمة وتصديق كل الوثائق المقدمة وسط معايير محددة

ان تقييم الشهادات خارج استراليا يختلف عن التقييم من الداخل، وبهذا يختلف التقييم وفق المهنة ايضًا.





استهل وكيل الهجرة دكتور طلعت أبو زيد حديثه ضمن برنامج Good morning Australia بالإضاءة حول متطلبات أي تعديل للشهادة العلمية. اذ ان أهمية التقييم الدقيق والمسبق لمتطلبات التعديل قبل المضي قدمًا فيه يوفّر على المتقدم إمكانية رفض المعادلة.





يقول أبو زيد:





يعتقد الشخص الذي تخصص في مهنة معينة ويعمل بها لفترة طويلة، ان المعادلة تلقائية، ولكن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك





شرح ابو زيد أن المتطلبات، والتي يجب دراستها بدقة قبل المباشرة بالمعادلة، تتضمن الشهادة العلمية، ساعات الخبرة، رسائل داعمة تؤكد الخبرة المهنية، ولكن لا يقتسر التقييم على ذلك فقط.





توقف عند وجوب ترجمة الشهادات وتصديقها بحسب الأصول، وتضمين الملف اثبات عن العمل من خلال وثائق وبيانات.





ذكر أبو زيد على سبيل المثال لا الحصر، مهنة تصفيف الشعر قائلًا:





" الخبرة في هذه لمهنة بالتحديد ليست كافية، اذ يطلب دراسة مهنية لمدة معينة ومواد معينة، ويجري تقييم لعدد ساعات الدراسة وفق كل مادة".





وأردف قائلًا:





أي نقص في متطلبات المعادلة يؤدي بالتالي الى رفض هذا التقييم





ميز أبو زيد بين تراوح المتطلبات والصعوبة بين مهنة وأخرى قائلًا:





"معادلة الهندسة هين من الأسهل في استراليا على عكس الطب، الصيدلة والتمريض".





فان معادلة الهندسة تتطلب شهادة مترجمة ومصدقة، اثبات عن الخبرة وتقديم بيانات عن المشاريع التي نفذت، عقد عمل، والأهم التقدم لنقابة المهندسين في استراليا للحصول على التقييم وفق معايير الممارسة في استراليا.





يقول أبو زيد:





"لا يقتصر التعديل فقط على التعديل، فاختصاص الطب يتطلب الخضوع لامتحانات محددة وكذلك الصيدلة وبعض اختصاصات الرعاية الصحية".





كما أشار الى ان الامتحان غير متوفر في كافة الدول العربية قائلًا:





"امتحان الصيدلة يتم الخضوع له في قطر، ولكنه غير متوفر في لبنان وسوريا حاليًا".





ماذا عن الخبرة الهنية، كيف تنظر اليها وزارة التعليم والمهارات والتوظيف؟





كل التفاصيل في هذه المقابلة مع د. طلعت أبو زيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.







هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.





أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.



