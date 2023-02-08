الرفع التاسع لاسعار الفائدة: "البنك الاحتياطي يخاطر ويعمق الركود وهل يمكن ان يحتمل الناس؟"

Key Points النقاط الرئيسية:

رفع البنك الاحتياطي سعر الفائدة الى 3.35 % وهو اعلى مستوى له منذ ايلول/سبتمبر 2012

تضيف الزيادة 114 دولارًا اضافيا شهريًا على اقساط قرض سكني بقيمة 750 الفا مما يجعل اجمالي الزيادة في تكاليف الرهن العقاري 1362 دولارا شهريًا منذ ايار/مايو

تعزز خطة تيم كوستيلو لمقامرة غير نقدية، الشفافية وتقيد النشاط الاقتصاد الموازي او غير الشرعي

للمرة التاسعة على التوالي، يرفع البنك الاحتياطي أسعار الفائدة مجدداً ويتوقع زيادات إضافية في الأشهر المقبلة وسط التلويح المقلق بركود محتمل.





تعرض رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لانتقادات بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة فيما أطلق زعيم المعارضة بيتر داتون العنان للمساءلة قبل قرار البنك الاحتياطي برفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة منذ ايار/ مايو.





رفع البنك الاحتياطي سعر الفائدة الى 3.35 % وهو اعلى مستوى له منذ سبتمبر 2012 وتضيف الزيادة 114 دولارًا اضافيا شهريًا لسداد لسداد اقساط قرض سكني بقيمة 750 الفا مما يجعل اجمالي الزيادة في تكاليف الرهن العقاري 1362 دولارا شهريًا منذ ايار/مايو.





توجه زعيم المعارضة بيتر داتون بمسائلته قائلًا: "أسأل رئيس الوزراء ، لماذا تدفع العائلات الأسترالية دائمًا المزيد في ظل العمال ؟ فيما قال ألبانيزي إن أسعار الفائدة المرتفعة كانت نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا ، مما أدى إلى الضغط على سلاسل التوريد وفرض ضغوطًا على التضخم على مستوى العالم.





استهلت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري مداخلتها عبر برنامج Good Morning Australia بالاضاءة حول تداعيات هذا الرفع التاسع على التوالي لأسعار الفائدة.





تشرح الحنبوري هذا الواقع قائلة:





"البنك الاحتياطي يخاطر ويعمق الركود وهل يمكن ان يحتمل الناس هذه الزيادات؟"





وتتابع قائلة:



ربعان متتاليان من الانكماش الاقتصادي له تداعيات كبيرة سيكون النمو الاقتصادي ضعيف للغاية ويسود الركود في انحاء البلاد





توقفت الحنبوري عند ما سيتكبده اصحاب المنازل في محاولتهم اليومية لكبح جماح الانفاق بشكل جذري مما يضر بارباح الاعمال ويؤثر في النهاية على التوظيف. الاقتصاد الاسترالي اكثر حساسية تجاه تحركات اسعار الفائدة من اي دولة اخرى بالنتيجة تحركات اسعار الفائدة سيكون لها تاثير اكبر بكثير واكثر فورية على الانفاق هنا اكثر من اي مكان



تقول الحنبوري:





تعاني الاسر الاسترالية من أكبر قفزة في تكلفة المعيشة منذ عقدين حيث تفرض الزيادات المتعددة في اسعار الفائدة وارتفاع اسعار المواد الغذائية ضغوطا على ميزانية الاسر

نمت تكلفة المعيشة خلال العام الماضي 9.3 % وهي اعلى زيادة سنوية في نفقات المعيشة منذ عام 1987 وشهد المتقاعدون زيادة في تكاليف المعيشة السنوية بنسبة 7.6 % وهي الاكبر منذ 1999 والمتقاعدون من كبار السن ارتفعت تكاليفهم 7.3 % وارتفاع الاسعار سببه التضخم واستمرار مشكلة سلاسل التوريد واستمرار الحرب على اوكرانيا وعوامل داخلية.





اشارت الحنبوري الى ان وستبنك كان توقع ان يتباطأ الانفاق الاسري من 2 % في الربع الاول من 2023 الى 0 % في الربع الثاني لينمو في المتوسط 1 % على مدار السنة قائلة:





"ان يتباطأ قطاع الاعمال 7 % خلال النصف الثاني من العام 2023 وقد يكون تباطؤ الاستثمار صدمة لقطاع الاسكان وانشطة تجديد المنازل"





هذا وعرضت الحنبوري خطة تيم كوستيلو للحصول على آلة بوكر غير نقدية حيث سيتمكن اللاعبون من تحديد الخسارة الخاصة بهم والتي لا يمكن تغييرها الا مرة واحدة اسبوعيًا ما يجعلها خطة جيدة اذ تشرح قائلة:





هذه الخطة مفيدة خصوصًا انها تعوض على اصحاب الحانات والملاهي الخسائر في الايرادات وتفضل المصلحة العامة





تعتبر الحنبوري هذه الخطوة اصلاحية تتماشى مع توجه الحكومات للاستغناء عن العملات الورقية بهدف وضع حد لعمليات غسيل الاموال التي كانت تجري عبر آلات البوكر كما يوفر الاستغناء عن النقود زيادة الايرادات الضريبية للحكومات والحد من الرشاوى والفساد وتوفير تكاليف اصدار وطبع وتداول وتجديد العملات الورقية وتقليل الوقت.







هل تقيد هذه الخطة نشاط الاقتصاد الموازي او غير الشرعي وهل تعزز الشفافية؟





الإجابة في هذه المقابلة في الملّف الصوتيّ أعلاه.







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