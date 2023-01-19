قوانين الأمن الحيوي في استراليا من الغرامة الى الغاء التأشيرة والترحيل: "صرّح، هذه هي الكلمة المفتاح"

AIRPORT BIOSECURITY SYDNEY

AIRPORT BIOSECURITY SYDNEY Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

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أصبح رجل إسباني أول مسافر يتم تغريمه بموجب قوانين الأمن الحيوي الجديدة بعد إخفاقه في الإفصاح عن أكثر من كيلوغرام واحد من اللحوم والجبن في حقائبه وتم إلغاء تأشيرته للرجل البالغ من العمر 20 عامًا وغرامة قدرها 3300 دولار لحمله أكثر من كيلوغرام واحد من لحم الخنزير النيء والجبن غير المصرح به. ما المخالفات التي تسبب الغاءً فوريًا للتأشيرة والترحيل؟

من الغرامة الى الغاء التأشيرة والترحيل، قوانين الأمن الحيوي في استراليا قد تكون من الأكثر صرامة عالميًا، ويتم استحداثها بشكل متواصل.

تم إيقاف الرجل في مطار بيرث يوم الثلاثاء الماضي عندما لم يتم الإعلان عن 275 جرامًا من لحم الخنزير غير التجاري و665 جرامًا من لحم الخنزير غير التجاري وحوالي 300 جرام من جبن الماعز في حقائبه.

لا تتسبب كل المخالفات بإلغاء التأشيرة، فبعض المخالفات تعرض المسافر الى غرامة مادية دون الإلغاء. في ضوء هذه الحادثة، استهلت وكيلة الهجرة المحامية ايفا عبد المسيح حديثها مع برنامج “Good Morning Australia”، بتسليط الضوء حول المخالفات التي تسبب الغاءً فوريًا للتأشيرة والترحيل. 

وضعت القوانين، وان اعتبرها المسافرون صارمة، لخدمة وسلامة استراليا والاستراليين واحترام هذه القوانين ينعكس بالتالي ايجابًا على الخير العام لكل مكونات هذا البلد.

تقول عبد المسيح أن استراليا حاسمة بشأن عدم التصريح عن مواد محظورة او إعطاء معلومات مضللة:

الغاء التأشيرة يتم في حال الادلاء بأية معلومات مضللة وفي حال عدم الإدلاء بحوزة مواد محظورة

تشدد عبد المسيح على أهمية التصريح لتفادي المخالفة، سيما وان كان المسافر غير متأكد ما إذا كانت المواد في حقيبته مسموح بإدخالها الى الحدود الأسترالية، وفي هذا الإطار تقول:

تطبق القوانين بشكل متساوٍ على الجميع من الداخل الى استراليا للمرة الأولى الى الرؤساء، و"صرّح" هي الكلمة المفتاح

هذا وتميز عبد المسيح بين المخالفات بحسب درجة خطورتها، قائلة:

" في الحالة التي استعرضناها، ادخال اللحوم والأجبان تهدد الأمن الحيوي اذ قد تحوي على باكتيريا وفيروسات حية".
وتنصح المسافرين بإدخال المواد المغلفة بطريقة صناعية فقط.

ما المواد التي يجب التصريح عنها وان تم شراؤها من المنطقة الحرة؟

كل التفاصيل في هذه المقابلة مع وكيلة الهجرة المحامية ايفا عبد المسيحفي الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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