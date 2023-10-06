كيف كان رد فعل المسلمين الأستراليين على دعم ألبانيزي لصوت السكان الأصليين؟

على ما يبدو أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد ضرب على وتر حساس لصوت السكان الأصليين في البرلمان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا - ولكن ليس الجميع مقتنعين.





وألقى ألبانيزي كلمة أمام حشد من المسلمين الأستراليين في ختام صلاة الجمعة في مسجد لاكيمبا في جنوب غرب سيدني، بعد أسبوع من الاستفتاء.



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ويدافع زعماء الجالية المسلمة الأسترالية عن التصويت للبرلمان، ويطلبون من المساجد في جميع أنحاء البلاد تخصيص خطب الجمعة لإظهار دعمهم.





ألبانيزي هو ثالث رئيس وزراء يزور مسجد لاكيمبا، وكانت زيارته الأولى كرئيس للوزراء.





وعندما غادر أحد الرجال مسجد لاكيمبا، أوضح أن عائلته منقسمة حول الاقتراح وجاءت للاستماع إلى ما سيقوله رئيس الوزراء.





وقال لـ أس بي أس نيوز "لقد انقسمت عائلتنا. وقال أخي الأكبر لي بحماسة "نعم". مشيراً انه كان لدى أخيه بعض الأسئلة، وكان لديه هذا النوع من الشك.



كان العديد من أعضاء المصلين الذين تحدثوا إلى SBS News مؤيدين للصوت، بينما كان أولئك الذين خططوا للتصويت ضده مترددين في التحدث أمام الكاميرا.





يعتقد الكثير من الناس أن الألبانيزي اتخذ الخطوة الصحيحة بزيارة المسجد قبل أسبوع من اجراء الاستفتاء في الرابع عشر من تشرين الاول أكتوبر الجاري.





قال أحد الأشخاص "أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين ربما ما زالوا لا يفهمون ما الذي يعنيه تخصيص صوت للسكان الأصلين في البرلمان. ولكن أعتقد أنها خطوة جيدة حقًا أن يأتي رئيس الوزراء اليوم ويتحدث أيضًا إلى المجتمع".





وقال رجل آخر عن الصوت إلى البرلمان: "إنها خطوة مهمة من أجل فتح باب الاستماع، للاستماع إلى هذه الأصوات التي كانت مهمشة لفترة طويلة".





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ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 عبر شبكة أس بي أس، بما في ذلك آراء السكان الأصليين من خلال قناة NITV.





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