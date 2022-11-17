كيف ترى الجالية العربية كوينزلاند: ولاية الشواطئ والشمس الساطعة أم الولاية الأكثر عنصرية؟

النقاط الرئيسية: تجاوز عدد الوافدين الجدد إلى كوينزلاند أولئك الذين انتقلوا إلى تسمانيا وكانبرا

التكلفة المعقولة والطقس ونمط الحياة عوامل جذب كبيرة لأولئك الذين يتجهون إلى الولاية

العنصرية لا تزال أحد القضايا الشائكة في الولاية

"إنها ولاية جميلة لذلك سميت Sunshine State. الطقس من أول المميزات هنا."





أميرة عمر عاشت 10 أعوام في ولاية كوينزلاند وتقول إنها استمتعت بالحياة هناك تحديدا بسبب الطقس الجيد.





تشرح أميرة كيف أنه برغم الكوارث الطبيعية التي تضرب الولاية إلا أن الطقس السيء هو الاستثناء وليس القاعدة.





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"الطقس معظم العام جيد للغاية إذا استثنينا شهري الحر الشديد في فصل الصيف والفيضانات والأعاصير."



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عدم بعد المسافات داخل المدينة الواحدة وغياب الازدحام المروري هي بعض المميزات الأخرى التي تراها أميرة في الحياة في كوينزلاند.





تقول أميرة لأس بي أس عربي: "يمكن بسهولة أن نتجول في بريزبان من شمالها إلى جنوبها في 45-50 دقيقة على الأكثر."





"بريزبان الازدحام المروري فيها أقل بكثير من مدن مثل سيدني وملبورن."





تُظهر بيانات التعداد السكاني أن العدد الأكبر من الأشخاص الذين انتقلوا بين الولايات قد انتقلوا بالتحديد إلى كوينزلاند أكثر من أي ولاية أخرى أو إقليم آخر في السنوات الخمس الماضية حتى عام 2021.





تجاوز عدد الوافدين الجدد إلى كوينزلاند أولئك الذين انتقلوا إلى تسمانيا وكانبرا في السنوات الخمس التي سبقت عام 2021، وهما الولايتان الوحيدتان اللتان سجلتا زيادة أو فائضا من الهجرة الداخلية.





وصلت الزيادة السكانية في كوينزلاند من السكان الذين ينتقلون بين الولايات إلى أكثر من 10 مرات من تلك الموجودة في كانبرا - صافي فائض قدره 107,500 شخص مقارنة بـ 10,600. سجلت تسمانيا زيادة سكانية بأكثر من 15,300 شخص.





تقول أنطوانيت معراوي التي تبلغ من العمر 65 عاما والتي تسكن كوينزلاند منذ خمسة أعوام أن الحياة في الولاية "مريحة" و"كل شيء مؤمن".





"كوينزلاند مكان مناسب جدا للأطفال والمتقاعدين بشكل خاص. هناك الكثير من الحدائق والطقس جميل ومعتدل."



Surfers Paradise Beach, Queensland Credit: City of Gold Coast/ Unsplash ترى أود برنارد والتي تعمل باحثة في الديموغرافيا بجامعة كوينزلاند أن انتقال الناس داخل أستراليا إلى كوينزلاند ليس اتجاهاً جديداً.





وقالت: "كوينزلاند كانت الوجهة الرئيسية في أستراليا منذ السبعينيات وربما قبل ذلك - لذا في الحقيقة، هذا مجرد تأكيد للاتجاهات الحالية."





وأوضحت برنارد أن التكلفة المعقولة والطقس ونمط الحياة عوامل جذب كبيرة لأولئك الذين يتجهون إلى الولاية.





"أعتقد أيضًا أن ما تغير هو أن الناس أدركوا حقًا أن بريزبان وجهة جذابة للعبش - وأن لديها اقتصادًا قويًا. هناك الكثير من القطاعات والخدمات التي يمكن للناس العمل فيها، ومن الواضح أن هذا أصبح أسهل من خلال العمل عن بعد إلى حد ما. "





لكن أميرة التي عاشت عامين في ماكاي وهي أحد المناطق الإقليمية في كوينزلاند وثمانية أعوام في بريزبان تقول إن ظروف الحياة في الولاية ليست واحدة في جميع المناطق.





تقول أميرة وهي أم لثلاثة أطفال لأس بي أس عربي: "المدارس في بريزبان أفضل بكثير. لا أظن أنني إذا كنت استمريت بالعيش في ماكاي كنت سأدع أولادي يذهبون إلى المدارس الثانوية الحكومية هناك."





"أيضا في المناطق الإقليمية في كوينزلاند الحياة هادئة بشكل زائد. كما أننا لم نكن نجد الأطعمة العربية بسهولة."





العنصرية: ظاهرة أم حوادث فردية؟





ورغم أن كوينزلاند موطن لأشخاص من أكثر من 220 دولة وإقليم يتحدثون أكثر من 180 لغة ويعتنقون أكثر من 110 معتقدا دينيا إلا أن العنصرية لا تزال أحد القضايا الشائكة في الولاية.





وقد عادت قضية العنصرية إلى الواجهة حديثا بعد أن قامت The Guardian بنشر تسجيل صوتي مسرب يظهر أعضاءا من شرطة كوينزلاند يتحدثون عن ضرب ودفن السود ويعبرون عن مخاوفهم من أن أستراليا "ستسيطر عليها" الأقليات الدينية والعرقية.





يقول مينا سمير الذي عاش ما يقرب من عامين في ولاية كوينزلاند إنه شعر بـ"عنصرية مقنعة".





"إنها ليست عنصرية صريحة وواضحة. لكن هناك قدر من استغراب أولئك الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة."





"شعرت بتلك العنصرية أكثر في نطاق العمل."





تقول أميرة أيضا إنها أحيانا تشعر بشيء من العنصرية خلال عملها كصيدلانية.





"عندما حاولت في مرة من المرات أن أشرح لأحد المرضى أن الروشتة التي كانت معه كان بها شيء خاطيء غضب بشدة وشعرت أنه لم يكن يثق في بسبب أني محجبة."



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لكن تشرح أميرة أن العنصرية ليست خفية طوال الوقت وأن هناك أيضا أشكالا أكثر فجاجة منها.





"كنت أقود سيارتي وفجأة أخرج شخص رأسه من نافذة سيارته وصرخ "الله أكبر" ثم انطلق في السباب بعدها."





تقول أميرة إنها تعرضت للسباب أيضا هي وصديقاتها المحجبات في أحد المقاهي من شخص عنصري.





"بعد أن قام بسبنا ذهب ذلك الشخص إلى سيارته وأخرج ملصقا عليه رأس خنزير أمامنا."





ولكن أميرة ترى أن تلك حوادث فردية من قلة عنصرية لأنها تقابل كل يوم عشرات المرضى في الصيدلية الذين يتعاملون معها بشكل محترم.





أي الولايات خسرت سكانا؟





يقول سمير إن هناك سببا واحد يمكن أن يدفعه للعودة للحياة في كوينزلاند مرة أخرى.





"لو سنحت لي الفرصة يمكن أن أعود إلى كوينزلاند فقط بسبب رخص أسعار المنازل مقارنة بالأسعار في مدينة سيدني."





تسلط أرقام صافي الهجرة بين الولايات الضوء أيضًا على الولايات التي انتقل منها العديد من الأشخاص الذين توجهوا إلى كوينزلاند.





سجلت نيو ساوث ويلز خسارة أكثر من 102 ألف شخص.





توضح آشلي فيل، الباحثة الاجتماعية في مؤسسة ماكريندل، أن قضايا مثل القدرة على تحمل تكاليف الإسكان والازدحام واختناقات البنية التحتية في نيو ساوث ويلز أدت إلى مغادرة الناس للولاية.





وقالت: "الازدحام، وأوقات الانتظار مرتفعة للغاية في نيو ساوث ويلز، وفي بعض الأحيان تصل أسعار المنازل في سيدني إلى 14 ضعفا من متوسط الدخل السنوي لذلك هناك الكثير من الأسباب التي تدفع الناس إلى ترك العيش في ظل هذه الظروف".





سجلت أيضا فيكتوريا وإقليم الشمال وغرب أستراليا وجنوب أستراليا خسارة في عدد السكان المتنقلين بين الولايات.





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