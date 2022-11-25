كيف تدلي بصوتك في انتخابات فيكتوريا 2022

النقاط الرئيسية في فيكتوريا، إذا كنت مسجلاً للتصويت، يجب أن تصوّت في جميع الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولاية والمجالس

توفر مفوضية الانتخابات في فيكتوريا معلومات عن الانتخابات بأكثر من 30 لغة

تم إنشاء حوالي 1,750 مركز اقتراع في المدارس والكنائس والمراكز المجتمعية وأماكن أخرى في جميع أنحاء الولاية

تم تسجيل حوالي 4.4 مليون ناخب من سكان فيكتوريا للتصويت في انتخابات الولاية يوم السبت، على الرغم من أن عدداً قياسياً قد أدلوا بأصواتهم بالفعل.





واختار أكثر من 1.1 مليون شخص التصويت قبل يوم الاقتراع، إما عن طريق البريد أو عبر زيارة مراكز الاقتراع المبكر.





وسوف يسعى رئيس الحكومة الحالي دانيال أندروز للفوز بولاية ثالثة، بعد فوزه في انتخابات عامي 2014 و2018.



في تكرار للمشهد الانتخابي الذب جرى قبل أربع سنوات، فإن المعارضة الرئيسية لأندروز ستكون من زعيم الأحرار ماثيو جاي.





ويستخدم برلمان فيكتوريا نظام المجلسين ويتكون مجلس النواب من 88 مقعداً مقابل 40 لمجلس الشيوخ.



Victoria Opposition leader Matthew Guy (left) and Premier Daniel Andrews (right) on the campaign trail in early November 2022. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE ورغم إغلاق باب التصويت بالبريد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، لا يزال بإمكان الناخبين الإدلاء بأصواتهم في مراكز التصويت المبكر حتى اليوم الجمعة الساعة 6 مساءً.





ويمكن الاطلاع على تفاصيل أماكن التصويت عبر موقع مفوضية الانتخابات في فيكتوريا.



التصويت يوم الانتخابات - 26 تشرين الثاني/نوفمبر

تم إنشاء حوالي 1,750 مركز اقتراع في المدارس والكنائس والمراكز المجتمعية وأماكن أخرى في جميع أنحاء الولاية، وستفتح أبوابها من الساعة 8 صباحاً وحتى 6 مساءً.





بمجرد دخولك إلى مراكز الاقتراع، سيطلب مسؤولو الاقتراع اسمك وما إذا كنت قد صوتت بالفعل من قبل في انتخابات ولاية فيكتوريا لعام 2022.



بمجرد التحقق من الهوية، سيقدم المسؤول لك ورقتي اقتراع، واحدة لمجلس النواب (الجمعية التشريعية) والأخرى لمجلس الشيوخ (المجلس التشريعي).



Victorian Opposition Leader Matthew Guy (left) and Victorian Premier Daniel Andrews during a Remembrance Day 2022 Ceremony at the Shrine of Remembrance in Melbourne, Friday, November 11, 2022. Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE يقدم المسؤول تفاصيل محددة حول كيفية ملء كل ورقة، قبل توجيهك إلى كشك خاص.





بمجرد ملء الأوراق، قم بطيها ووضعها في الخانات الصحيحة بالقرب من مخرج مركز الاقتراع.





من المهم ملء الأوراق بشكل صحيح، وإلا سيتم اعتبار تصويتك "غير رسمي" ولن يتم احتسابه.



التصويت إلزامي

في فيكتوريا، إذا كنت مسجلاً للتصويت، يجب عليك التصويت في جميع الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولاية والمجلس.





وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى دفع غرامة.



تصويت المتضررين من الفيضانات والموجودين خارج الولاية

قد يكون سكان ولاية فيكتوريا المتضررين من الفيضانات مؤهلين للتصويت عبر الهاتف، من بين طرق أخرى، حيث توفر مفوضية الانتخابات معلومات حول المناطق المؤهلة.





ويمكنك الإدلاء بصوتك حتى لو كنت خارج البلاد أو في ولاية أخرى في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.





وأدرجت مفوضية الانتخابات المواقع المعتمدة للمقيمين في ولايات أخرى للإدلاء بأصواتهم، وكذلك معلومات حول كيفية تنزيل ورقة الاقتراع إذا كنت خارج أستراليا وتفاصيل المواقع العالمية البالغ عددها 27.



معلومات بلغات متعددة

توفر مفوضية الانتخابات معلومات حول كيفية التسجيل والبحث عن المرشحين والتصويت بأكثر من 30 لغة.





كما يوجد مسؤولون تم تعيينهم في مراكز اقتراع مختارة لتقديم المعلومات بلغات أخرى غير الإنجليزية.





سيرتدي هؤلاء الأفراد ملصقاً لإعلامك باللغات التي يتحدثونها.





اكتشف المزيد حول كيفية التصويت على vec.vic.gov.au أو اتصل بالرقم 131832.





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