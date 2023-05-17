ارتفاع عدد الأستراليين الذين يعيشون تحت خط الفقر

النقاط الرئيسية: كشفت أبحاث Salvation Army أن زيادة الفقر في الأشهر الـ 12 الماضية تعني أن الكثيرين يمتنعون عن تناول بعض وجبات الطعام

الأسر التي لديها أطفال هي الأكثر تضررًا من الضغوط المالية حيث وجد أن ثلاثة أرباعها تعيش تحت خط الفقر

قالت إحدى النساء لباحثي Salvation Army إنها فقدت 40 كجم في الأشهر التسعة الماضية لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف السكن والطعام

أفاد تقرير أن عشرات الآلاف من الأستراليين يغرقون في فقر مدقع وسط أزمة تكلفة المعيشة، حيث تضطر الفئات الأكثر ضعفاً إلى اتخاذ تدابير يائسة للبقاء على قيد الحياة.





كشفت أبحاث Salvation Army أن زيادة الفقر في الأشهر الـ 12 الماضية تعني أن الكثيرين يمتنعون عن تناول بعض وجبات الطعام ليتمكنوا من تحمل تكاليف ضروريات المعيشة الأساسية.





قال ستيوارت جلوفر، سكرتير Salvation Army يوم الأربعاء: «الجميع يبذلون قصارى جهدهم في الوقت الحالي، ولكن بالنسبة لأولئك الذين كانوا يعانون بالفعل، فإن أزمة تكلفة المعيشة تجعل من المستحيل تقريبًا عليهم البقاء على قيد الحياة».



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وجدت دراسة استقصائية شملت 1700 شخص استفادوا من خدمات Salvation Army على مدار الـ 12 شهرًا الماضية أن 93 في المائة يجدون صعوبة في شراء المواد الأساسية.





قال السيد جلوفر إن المستطلع رأيه النموذجي يعيش على أقل من 6 دولارات في اليوم بعد دفع تكاليف المعيشة الأساسية مثل السكن والغذاء والمرافق والصحة والوقود.





وقال: «في كثير من الحالات، نرى أولئك الذين اعتادوا التطوع أو التبرع بالمال والوقت لمساعدة عائلة سالفوس يأتون إلينا الآن للحصول على المساعدة».



كما وجد البحث الذي صدر بالتزامن مع نداء الدرع الأحمر السنوي لSalvation Army أن أكثر من 50 في المائة من المستجيبين لا يتناولون بعض وجبات الطعام وأن نصفهم غير قادرين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية الأساسية.





الأسر التي لديها أطفال هي الأكثر تضررًا من الضغوط المالية حيث وجد أن ثلاثة أرباعها تعيش تحت خط الفقر.





كما قال حوالي 25 في المائة إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف اصطحاب أطفالهم لزيارة الطبيب أو طبيب الأسنان، ولم يتمكن 20 في المائة من تقديم ثلاث وجبات في اليوم.



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قالت إحدى النساء لباحثي Salvation Army إنها فقدت 40 كجم في الأشهر التسعة الماضية لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف السكن والطعام.





قال السيدة البالغة من العمر 55 عامًا: «كل أموالي تذهب للحفاظ على سقف فوق رؤوس أطفالي ومحاولة الاحتفاظ بهم في مكان آمن».





قالت أم أخرى، تبلغ من العمر 29 عامًا، إنها لا تستطيع شراء الطعام لنفسها وكانت تبيع ممتلكاتها الشخصية لتغطية احتياجات أطفالها الأساسية.





وقالت: «أتناول بقايا الطعام من وجبات أطفالي إن وجدت أو لا آكل».





وحث السيد جلوفر الأستراليين على استخدام مدخراتهم لدعم نداء الدرع الأحمر.





وقال إن «الحاجة أكبر من أي وقت مضى».





يهدف نداء هذا العام إلى جمع 37 مليون دولار للمساعدة في تمويل أكثر من 2000 خدمة في جميع أنحاء أستراليا.





يتم إطلاق نداء الدرع الأحمر الوطني يومي 20 و21 مايو.





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