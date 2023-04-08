"لم أعد مدمنة": تجربة حظر الهواتف الذكية من المدارس تؤتي ثمارها

النقاط الرئيسية: أعلن رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز عن حظر شامل للهواتف في المدارس الثانوية العامة في وقت لاحق من هذا العام

أشار رئيس الوزراء إلى مدرستين كانتا مثالاً يحتذى به في حظر الهواتف قبل إعلانه

أعرب المدراء والطلاب عن فوائد الابتعاد عن الهواتف، ولا سيما انخفاض التنمر

في مدرسة ثانوية في شمال سيدني، يتدفق مئات الطلاب على بوابة المدرسة قبل فصلهم الأول، مستعدين لإغلاق هواتفهم الذكية قبل الدخول.





هي طقوساً صباحية منذ حزيران/يونيو من العام الماضي، حيث يُطلب من الطلاب في مدرسة ديفيدسون الثانوية وضع هواتفهم في حقيبة مغلقة، ليتم الوصول إليها فقط عندما يرن الجرس الخاص بالمنزل.





وبالنسبة للبعض، كانت تجربة إيجابية.





وقالت مولي، طالبة في مدرسة ديفيدسون الثانوية: "هذه التجربة غيرتني نوعاً ما لأنني لسلم أعد مدمنةً على الهواتف الذكية حيث أنني أمضي ست ساعات بدونها يومياً".



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ومدرسة ديفيدسون الثانوية هي واحدة من عدد قليل من المدارس العامة التي نفذت الحظر قبل أن تعلن حكومة حزب العمال الجديدة في الولاية عن إعلانها بحظر جميع الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية العامة اعتباراً من 9 تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري.





وإنها طريقة مجربة ومختبرة لحظر الطلاب من هواتفهم خلال يومهم المدرسي، وقد أثار نهجها إعجاب حكومة الولاية.





وبينما يمكن لكل مدرسة أن تقرر كيفية تنفيذ الحظر، سيتم تطبيق القاعدة في وقت مبكر من شهر تشريت الأول/أكتوبر في جميع أنحاء الولاية.



"المجازفة الكبيرة" تجني عوائد كبيرة

أصدر رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز إعلان حظر الهاتف في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث قام بزيارة مدرسة Condell Park High School في جنوب غرب سيدني والتي حظرت الهواتف منذ 16 عاماً.



Phones belonging to students are stored in a container after being checked in at Condell Park High School. Source: AAP / Steven Saphore قال مينز: "لقد حان الوقت لتنظيف فصولنا الدراسية من الانحرافات غير الضرورية وإنشاء بيئة أفضل للتعلم".





وأشار إلى كونديل بارك وديفيدسون هاي كقادة في الولاية قاموا بفرض حظر شخصي خاص بهم قبل تعميم الحظر.





وقالت مديرة كونديل بارك، سوزي مبيض، إن الحظر سمح للمعلمين والطلاب بالتركيز على التدريس والتعلم دون انقطاع.





وأضافت: "ليس هناك أيضاً مجال للتنمر عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو التقاط الصور ومقاطع الفيديو خلال اليوم الدراسي".





وقال ديفيد رول، مدير مدرسة ديفيدسون الثانوية: "لقد كانت مخاطرة كبيرة ولكن [نحن] سعداء حقًا بالنتيجة".



وأضاف أن الطلاب لديهم قدرة أكبر على التواصل وإقامة علاقات إيجابية، وانخفضت حوادث التنمر.





"نحن نعلم أن بعض الأطفال للأسف يتلقون أشياء سلبية، لذلك، بالنسبة إلى تلك الساعات الست من المدرسة، فهي مكان آمن لهم."





وقال فين طالب في مدرسة ديفيدسون الثانوية، إن هناك مشكلات أقل في انتشار الشائعات والتسلط عبر الإنترنت.





وقالت طالبة أخرى تدعى كيرا: "في الاستراحة والغداء لدينا المزيد من التواصل ما بين بعضنا البعض".





وكانت دراسة 2022 في النرويج وواحدة في إسبانيا اعتباراً من عام 2020 من بين الأبحاث المتزايدة التي وجدت أن حظر الهواتف أدى إلى زيادة في الأداء الأكاديمي وانخفاض في حوادث التنمر.





وبينما وجدت دراسة أجريت عام 2020 في السويد فوائد قليلة للحظر، لم تكن هناك نتائج سلبية لابتعاد الطلاب عن هواتفهم.



حظر في أجزاء أخرى من أستراليا

نيو ساوث ويلز هي أحدث ولاية فرضت حظر الهاتف المدرسي الذي سيدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.





وهناك حظر بالفعل في المدارس الابتدائية في نيو ساوث ويلز، وكذلك الأمر في كل الولايات الأسترالية باستثناء كوينزلاند و العاصمة كانبرا.



نفذت جنوب أستراليا حظراً على الهاتف المحمول بعد فوزها في انتخابات حزب العمال في نوفمبر من العام الماضي، من الفصل الدراسي الأول في عام 2023، طُلب من الطلاب إيقاف تشغيل هواتفهم للانتقال إلى حظر شامل كامل بحلول الفصل الثالث.





وقالت وزيرة التعليم في كوينزلاند، جريس جريس، لصحيفة Courier-Mail إن الحظر يخضع لتقدير كل مدرسة.





وقالت: "لسنا بحاجة إلى تعقيد الأمر، يتعلق الأمر أكثر بالإدارة وكيفية استخدام الهاتف المحمول بشكل صحيح".





استبعدت العاصمة كانبرا أيضاً الحظر، حيث تستخدم مدارسها العامة الهواتف الذكية للأغراض التعليمية.





وكانت فيكتوريا أول ولاية تفرض حظراً على الهاتف على مستوى أستراليا في المدارس الحكومية في عهد دانيال أندروز في عام 2020.





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