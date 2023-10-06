الكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات الأسترالية

ROYAL AUSTRALIAN MINT KING CHARLES III EFFIGY

A prototype of the new coin is seen at an event for the release of new Australian currency featuring the effigy of effigy of King Charles III, at The Royal Australian Mint in Canberra, Thursday, October 5, 2023. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

أعلنت الحكومة الفيدرالية عن الإصدار الجديد للعملات الأسترالية التي تحتوي على صورة الملك تشارلز الثالث، بعد أن احتلّت صورة المكلة إليزابيث الثانية صدرارة العملات الأسترالية لأكثر من 70 عاماً.

وكشفت دار سك العملة الملكية الأسترالية أنه سيتم تداول العملة بحلّتها الجديدة قبل حلول أعياد الميلاد لهذه السنة.
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في حين أنه سيتم وضع صورة الملك على عملة الدولار الواحد وطرح 10 ملايين عملة نقدية منه في أستراليا، مع طرح فئات أخرى تدريجياً في عام 2024.

تم تصميم العملة بواسطة دار سك العملة الملكية في لندن وحصلت على الموافقة الملكية.
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وتماشياً مع التقاليد، ستظهر صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية متوجهة إلى اليسار، في حين كانت صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تواجه اليمين.

والجدير بالذكر أن أول ظهور للملك تشارلز على العملة الأسترالية لم يظهر وهو يرتدي التاج، تماماً مثل الصورة الأولى للملكة على العملات نفسها.

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نشر في: 6/10/2023 12:42pm
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: AAP

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