لماذا أعيد فتح التحقيق في ملف الأم الأسترالية المتهمة بقتل أولادها الأربعة؟

النقاط الرئيسية أدينت فولبيغ في عام 2003 بتهمة القتل غير العمد لابنها كالب، وقتل ابنها الآخر باتريك وابنتيها سارة ولورا

مات الأطفال بشكل منفصل على مدار عقد من الزمن، وكانت أعمارهم تتراوح بين 19 يوماً و18 شهراً

تم تكليف رئيس المحكمة السابق توم باثورست كاي سي بتقديم تقييم حول ما إذا كان هناك أي شك معقول حول ذنب فولبيغ

أدينت فولبيغ في عام 2003 بتهمة القتل غير العمد لابنها كالب، وقتل ابنها الآخر باتريك وابنتيها سارة ولورا.





مات الأطفال بشكل منفصل على مدار عقد من الزمن، وكانت أعمارهم تتراوح بين 19 يوماً و18 شهراً.





خضعت إدانات فولبيغ لتحقيق أجراه قاضي محكمة نيو ساوث ويلز الجزئية السابق ريج بلانش في تموز/يوليو 2019 والذي خلص إلى أن مسؤوليتها عن الجرائم كانت مؤكدة.





وأمرت حاكمة نيو ساوث ويلز مارغريت بيزلي بإجراء تحقيق جديد في أيار/مايو من العام الماضي بعد التماس من العلماء بعد ظهور أدلة جديدة حول المتغيرات الجينية التي تم تحديدها في فولبيغ وابنتيها المتوفيتين.



وتم تكليف رئيس المحكمة السابق توم باثورست كاي سي بتقديم تقييم حول ما إذا كان هناك أي شك معقول حول ذنب فولبيغ.





انعقدت لجنة التحقيق لمدة يومين في تشرين الثاني/نوفمبر وتم استئناف جلساتها يوم الاثنين لمدة ثلاثة أسابيع من جلسات الاستماع.





وتم عقد جلسة استماع للتوجيهات في وقت سابق من شهر شباط/فبراير، ومع ذلك لا تزال مشمولة بأمر عدم النشر.





وقال عالم الفيزيولوجيا الكهربية للقلب هاريهاران راجو للتحقيق في تشرين الثاني/نوفمبر أن المتغير الجيني CALM2 G114R الذي تم تحديده بين النساء في عائلة فولبيغ نادر للغاية".



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ولم يتواصل راجو مع فولبيغ منذ عام 2019، عندما لم يتضح بعد ما إذا كان المتغير الجيني مسؤولاً عن أي مرض.





وقال عالمان دنماركيان، كانا أول من قام باكتشاف "مفاجئ للغاية" بأن المتغيرات الجينية يمكن أن تؤثر على إنتاج بروتين كالودولين المرتبط بالكالسيوم، إنه من المحتمل أن تكون الطفرة الجينية قد تسببت في وفاة سارة ولورا.





وحُكم على فولبيغ بدايةً بالسجن لمدة 40 عاماً، وتم تخفيض الحكم عند الاستئناف إلى 30 عاماً مع عدم الإفراج المشروط قبل 25 عاماً.





وهي ليست مؤهلة للإفراج المشروط حتى عام 2028.





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