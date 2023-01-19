بدء التحقيق في الأسباب التي دفعت طائرة كوانتاس لإطلاق نداء استغاثة

النقاط الرئيسية قامت رحلة كوانتاس 144، وهي طائرة من طراز بوينج 737 كانت في طريقها من أوكلاند، بإطلاق نداء الاستغاثة فوق المحيط الهادئ بعد ظهر أمس.

هبطت الطائرة بسلام ويتم فحصها من قبل المهندسين.

جميع الركاب البالغ عددهم 145 راكباً غادروا الطائرة بشكل طبيعي.

هبطت طائرة كوانتاس بسلام في سيدني بعد أن أصدر الطيار إنذاراً بسبب اضطراره لإيقاف المحرك.





وقامت رحلة كوانتاس 144، وهي طائرة من طراز بوينج 737 كانت في طريقها من أوكلاند إلى سيدني، بإطلاق نداء الاستغاثة فوق المحيط الهادئ بعد ظهر أمس.





وقال متحدث باسم كوانتاس، "بينما تم إصدار نداء استغاثة في البداية، تم تخفيض التصنيف إلى احتمال طلب مساعدة".





"هبطت الطائرة بسلام حوالي الساعة 3.30 مساءً ويتم فحصها الآن من قبل مهندسينا".





وأعلنت كوانتاس أنه في حين أن إيقاف تشغيل محركات الطائرات" نادر ومثير للقلق بالنسبة للركاب، فإن الطيارين مدربون على إدارتها بأمان والطائرات مصممة للطيران لفترة طويلة على محرك واحد".





وأضافت أن جميع الركاب البالغ عددهم 145 راكباً غادروا الطائرة بشكل طبيعي.



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وتظهر الصور التي التقطت في المطار أن أحد المحركات يبدو أنه يفتقد إلى لوحة كبيرة من غطاء المحرك.





وقال الركاب للصحافيين أن المحرك تعطل لكن لم يشعر أي شخص على متن الطائرة بالذعر أثناء الرحلة.





لكن المشكلة الرئيسية التي أثّرت على الركاب كانت أن مكيف الهواء توقف عن العمل وفقًا لأحد المسافرين.





وقالت وزيرة النقل الفيدرالية كاثرين كينغ إنها شعرت بالارتياح لأن الطائرة هبطت بسلام وأشادت بسجل السلامة الخاص بشركة الطيران بعد حالة الذعر التي جعلت 100 ألف شخص يتتبعون الرحلة عبر الإنترنت.



Source: AAP وكتبت كينغ على تويتر، "شكراً لطاقم الطائرة ذوي الخبرة العالية لإيصالهم الطائرة بأمان إلى وجهتها".





وقالت رابطة الطيارين الأسترالية والدولية في بيان أن مثل هذه الحوادث في الجو نادرة للغاية.





"يسعدنا أن طياري كوانتاس المحترفين والمدربين اتخذوا جميع الخطوات الصحيحة للتعامل مع الحادث وتمكنوا من الهبوط بأمان في سيدني"



وبحسب الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن ضمان السفر الجوي الآمن، يتم إصدار نداء استغاثة عندما تكون الرحلة في خطر جسيم ووشيك وتحتاج إلى مساعدة فورية.





وبمجرد إطلاق النداء، يقوم طاقم المراقبة بتنبيه خدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق والطوارئ وتزويدهم بكل التفاصيل حول كيفية الرد. كما يقدم المساعدة للطيارين.





وقال متحدث باسم Airservices Australia "كإجراء احترازي، كان لدى مطار سيدني طواقم طوارئ على أهبة الاستعداد بما في ذلك رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف والشرطة".





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