بدء التحقيق في الأسباب التي دفعت طائرة كوانتاس لإطلاق نداء استغاثة

هبطت طائرة كوانتاس بسلام في سيدني بعد أن أصدر طيارها إنذارًا بسبب توقف المحرك في الجو في طريقها من أوكلاند.

No one was hurt, and passengers praised the pilot for landing the plane safely. Source: AAP / Jeremy Ng
النقاط الرئيسية
  • قامت رحلة كوانتاس 144، وهي طائرة من طراز بوينج 737 كانت في طريقها من أوكلاند، بإطلاق نداء الاستغاثة فوق المحيط الهادئ بعد ظهر أمس.
  • هبطت الطائرة بسلام ويتم فحصها من قبل المهندسين.
  • جميع الركاب البالغ عددهم 145 راكباً غادروا الطائرة بشكل طبيعي.
هبطت طائرة كوانتاس بسلام في سيدني بعد أن أصدر الطيار إنذاراً بسبب اضطراره لإيقاف المحرك.

وقامت رحلة كوانتاس 144، وهي طائرة من طراز بوينج 737 كانت في طريقها من أوكلاند إلى سيدني، بإطلاق نداء الاستغاثة فوق المحيط الهادئ بعد ظهر أمس.

وقال متحدث باسم كوانتاس، "بينما تم إصدار نداء استغاثة في البداية، تم تخفيض التصنيف إلى احتمال طلب مساعدة".

"هبطت الطائرة بسلام حوالي الساعة 3.30 مساءً ويتم فحصها الآن من قبل مهندسينا".

وأعلنت كوانتاس أنه في حين أن إيقاف تشغيل محركات الطائرات" نادر ومثير للقلق بالنسبة للركاب، فإن الطيارين مدربون على إدارتها بأمان والطائرات مصممة للطيران لفترة طويلة على محرك واحد".

وأضافت أن جميع الركاب البالغ عددهم 145 راكباً غادروا الطائرة بشكل طبيعي.
اقرأ المزيد

عاجل: طائرة تابعة لشركة كوانتاس تهبط بسلام في مطار سيدني بعد إصدارها نداء استغاثة

وتظهر الصور التي التقطت في المطار أن أحد المحركات يبدو أنه يفتقد إلى لوحة كبيرة من غطاء المحرك.

وقال الركاب للصحافيين أن المحرك تعطل لكن لم يشعر أي شخص على متن الطائرة بالذعر أثناء الرحلة.

لكن المشكلة الرئيسية التي أثّرت على الركاب كانت أن مكيف الهواء توقف عن العمل وفقًا لأحد المسافرين.

وقالت وزيرة النقل الفيدرالية كاثرين كينغ إنها شعرت بالارتياح لأن الطائرة هبطت بسلام وأشادت بسجل السلامة الخاص بشركة الطيران بعد حالة الذعر التي جعلت 100 ألف شخص يتتبعون الرحلة عبر الإنترنت.
Federal Transport Minister Catherine King said she was relieved the plane had landed safely.
Source: AAP
وكتبت كينغ على تويتر، "شكراً لطاقم الطائرة ذوي الخبرة العالية لإيصالهم الطائرة بأمان إلى وجهتها".

وقالت رابطة الطيارين الأسترالية والدولية في بيان أن مثل هذه الحوادث في الجو نادرة للغاية.

"يسعدنا أن طياري كوانتاس المحترفين والمدربين اتخذوا جميع الخطوات الصحيحة للتعامل مع الحادث وتمكنوا من الهبوط بأمان في سيدني"
اقرأ المزيد

"هنالك مراحل محزنة لا أحب الخوض في تفاصيلها:" هيلدا الموراني نجاح جديد مع كل بداية في رحلة الحياة المتعبة

وبحسب الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن ضمان السفر الجوي الآمن، يتم إصدار نداء استغاثة عندما تكون الرحلة في خطر جسيم ووشيك وتحتاج إلى مساعدة فورية.

وبمجرد إطلاق النداء، يقوم طاقم المراقبة بتنبيه خدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق والطوارئ وتزويدهم بكل التفاصيل حول كيفية الرد. كما يقدم المساعدة للطيارين.

وقال متحدث باسم Airservices Australia "كإجراء احترازي، كان لدى مطار سيدني طواقم طوارئ على أهبة الاستعداد بما في ذلك رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف والشرطة".

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط 
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.


يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.
شارك
نشر في: 19/01/2023 4:15pm
By SBS/AAP
تقديم: Christelle Bassil
المصدر: SBS

الأكثر متابعة

عاجل: طائرة تابعة لشركة كوانتاس تهبط بسلام في مطار سيدني بعد إصدارها نداء استغاثة

09:22

كيلو من اللحم يتسبب في الغاء تأشيرة مسافر وترحيله من استراليا

ما السبب وراء اختفاء البطاطس المجمدة من الأسواق في أستراليا؟

13:32

نصائح لتجنب الوقوع في فخ المحتالين على الانترنت: 'عمليات نصب تستدرج مستخدمي الانترنت وتسرق أموالهم'

ثار من أجله اللبنانيون ويرفضه الأستراليون: لماذا سقط 'الواتساب' أمام إغراء الرسائل النصية وثقافة 'الجزيرة'

07:47

'تسجل أستراليا ثاني أكبر عدد هجمات لأسماك القرش في العالم': كيف نحفاظ على سلامتنا من مخاطر الشواطئ الأسترالية

11:29

ما هي الأسباب التي دفعت بالمهاجر الأسترالي العراقي للقيام بالهجرة المعاكسة إلى وطنه الأم بعد 12 سنة؟

09:57

السفير الأوكراني يرحب والسفير الروسي ينتقد حظر العلم الروسي في مدرجات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس