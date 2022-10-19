متسلقة جبال إيرانية تعتذر لعدم ارتدائها الحجاب في منافسة رياضية "بدون قصد"

النقاط الرئيسية متسلقة جبال تعتذر عن عدم ارتداء الحجاب خلال بطولة رياضية في كوريا

مخاوف من احتمالية بطش السلطات الإيرانية بالمتسلقة وسط مظاهرات حاشدة بالبلاد

تعيش إيران حالة من عدم الاستقرار بعد وفاة شابة لعدم ارتدائها الحجاب بصورة لائقة

تعيش إيران مؤخرا حالة من عدم الاستقرار في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم ارتدائها الحجاب بصورة لائقة.





أثار وفاة الشابة سخط العديد من الإيرانيين في الوقت الذي أفادت فيه السلطات بأن وفاتها جاءت نتيجة حالة مرضية سابقة وليس بسبب "ضربات" الشرطة على الرأس والأعضاء الحساسة.





وأدت وفاتها في سبتمبر/أيلول الماضي إلى اندلاع مظاهرات حاشدة في جميع أرجاء البلاد منددة بتلك الممارسات وخرجت النساء الإيرانيات إلى الشوارع في مسيرات كبيرة تضامنا مع أميني.





Advertisement

وفي سياق متصل، أعلنت متسلقة جبال إيرانية غادرت كوريا الجنوبية بعد منافسة في بطولة رياضية هناك أنها لم ترتد الحجاب الإلزامي لبلدها أثناء التسلق بدون قصد.



أوضحت الناز ركابي في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي اعتذارها بعد ظهورها بدون حجاب في تلك المسابقة.





حذرت وسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية خارج إيران من أن المسؤولين الإيرانيين ربما أجبروا ركابي على المغادرة مبكرا وإلا فقد تتعرض للاعتقال في إيران، وهو ما نفته طهران بسرعة.





وكتبت ركابي على إنستغرام يوم الثلاثاء: "أعتذر عما فعلته".





كما زُعم أنها تم اجبارها على مغادرة المنافسة مبكرا، على الرغم من أن مقطع فيديو للحدث في سيول أظهرها في حالة هدوء قبل أن تصل إلى جدار التسلق. ووصف المنشور بأنها لا ترتدي الحجاب "عن غير قصد".





زعم المنشور أيضًا أنها كانت عائدة إلى إيران وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا.





هل صادرت إيران هاتف وجواز سفر الناز ركابي؟





منذ الثورة الإيرانية عام 1979، يُطلب من جميع النساء في إيران ارتداء الحجاب قانونًا.



تمثل المظاهرات، التي تجتذب الأطفال في سن الدراسة، وعمال النفط ، وغيرهم إلى الشوارع ، أخطر تحد يواجه الثيوقراطية الإيرانية منذ الاحتجاجات الجماهيرية المحيطة بانتخاباتها الرئاسية المتنازع عليها عام 2009.





وقالت السفارة الإيرانية في كوريا الجنوبية إن ركابي غادر سيول في رحلة جوية صباح الثلاثاء.





ونقلت شبكة بي بي سي الناطقة باللغة الفارسية عن "مصدر مطلع" لم يذكر اسمه وصف المسؤولين الإيرانيين بأنهم استولوا على هاتف ركابي المحمول وجواز سفرها.



وقالت بي بي سي فارسي أيضًا إنه كان من المقرر في البداية العودة يوم الأربعاء، لكن يبدو أن رحلتها قد تم نقلها بشكل مفاجئ.





ونقلا عن موقع إيران واير الذي أسسه الصحفي الإيراني الكندي مازيار بهاري الذي احتجزته إيران من قبل- زعم أنه سيتم نقل ركابي على الفور إلى سجن إيفين سيئ السمعة في طهران بعد وصولها إلى البلاد.





هذا وقد شهد سجن إيفين حريقا هائلا في نهاية هذا الأسبوع أسفر عن مقتل ثمانية سجناء على الأقل.





السفارة الإيرانية تهاجم "الأخبار المضللة"





وفي تغريدة على موقع تويتر، نفت السفارة الإيرانية في سيول "كل الأخبار الكاذبة والمضللة" بشأن رحيل ركابي يوم الثلاثاء.





لكن بدلاً من نشر صورة لها من مسابقة سيول، نشرت صورة لها وهي ترتدي الحجاب في بطولة سابقة في موسكو، حيث فازت أيضًا بميدالية برونزية.



وفقًا لاتحاد جبال الألب الكوري المنظم للبطولة، لم ترتد ركابي الحجاب خلال المباراة النهائية التي أقيمت يوم الأحد في بطولة آسيا التابعة للاتحاد الدولي لرياضة التسلق.





لكن مسؤولي الاتحاد قالوا إنها ارتدت الحجاب خلال ظهورها الأول في المسابقة.





جدير بالذكر أن ركابي عضوة في الوفد الإيراني المؤلف من 11 عضوا، والذي يتكون من ثمانية رياضيين وثلاثة مدربين.





كما كانت مشاركة المرأة الإيرانية في الأحداث الرياضية مقيدة في السابق، حيث كان الرياضيون المتنافسون في الخارج تحت العلم الإيراني يرتدون الحجاب دائمًا.





هذا وقد أفاد مسؤولون في الاتحاد إنهم لم يكونوا على علم في البداية بمنافسة ركابي من دون الحجاب لكنهم نظروا في القضية بعد تلقي استفسارات عنها.





كما أوضحوا بأن الحدث لا يحتوي على أي قواعد بشأن إلزام اللاعبات بارتداء الحجاب أو عدم ارتداءه.





وصلت ركابي إلى منصة التتويج ثلاث مرات في بطولة آسيا، وحصلت على ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



