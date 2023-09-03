"رحيل صوت الأرض": وفاة الفنان العراقي ياس خضر عن عمر ناهز الـ 85 عامًا

النقاط الرئيسية: وفاة الفنان العراقي ياس خضر مساء الجمعة في بغداد نتيجة معاناته من مرض عضال

ياس خضر ابن مدينة النجف ويُعد واحدًا من أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق

أصدر ياس خضر العديد من الألبومات الغنائية الناجحة على مر السنوات، وآخرها كان ألبوم "ليل الوداع"

أشارت نقابة الفنانين العراقيين في بيان صحفي يوم الجمعة إلى وفاة الفنان العراقي ياس خضر في بغداد نتيجة معاناته من مرض عضال.





وكتبت النقابة في بيان صحفي: "رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر الذي وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد بسبب مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون"



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وُلد ياس خضر، في مدينة النجف عام 1938، ويُعد واحدًا من أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق.





وبدأ مشواره الفني بلقائه لأول مرة الملحن محمد جواد أموري، وكان هذا اللقاء هو بداية إنتاج أغنية "الهدل"، التي انتشرت بشكل واسع ونالت إعجاباً كبيراً.





وبفضل هذا النجاح، أطلق عليه لقب "مطرب الهدل".





واستمر ياس خضر في تقديم الأعمال الفنية الناجحة، حيث عمل مع مختلف الملحنين وقدم أغاني مميزة مثل "أبو زركة" و "المكير" و "تايبين"، وبالإضافة الى النجاح الكبير الذي حققه في العراق، امتدت شهرته إلى دول أخرى مثل أستراليا ولندن وأمريكا، كما اكتسب جماهيرية كبيرة وعشاقاً في جميع دول الخليج العربي.



وأصدر ياس خضر العديد من الألبومات الغنائية الناجحة على مر السنوات، وآخرها كان ألبوم "ليل الوداع" الذي أصدره في عام ٢٠١٠. تاركًا وراءه إرثاً فنياً غنياً سيتذكره عشاق الفن العراقي لسنوات قادمة.



