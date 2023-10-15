فرنسا تدعو حزب الله وإيران إلى عدم الانخراط في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني

النقاط الرئيسية: حضت فرنسا السبت حزب الله على عدم الانخراط في النزاع بين اسرائيل وحماس

يشهد جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي ومحاولات تسلل إلى إسرائيل من لبنان منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس

أكدت باريس أخيرا أنه لم يُطلب منها تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وأنه "من غير الوارد" أن تشارك فرنسا في عمليات عسكرية

دعت باريس إلى حماية الصحافيين الذين يغطون هذا النزاع في أعقاب مقتل صحافي وإصابة ستة آخرين في قرية حدودية لبنانية الجمعة.





وقالت الرئاسة الفرنسية إن على حزب الله واللبنانيين ان "يمارسوا ضبط النفس لتجنب فتح جبهة ثانية في المنطقة سيكون لبنان ضحيتها الاولى".





وشدّدت الرئاسة الفرنسية على "عدم إعطاء أي ذريعة تعيد لبنان مجددا إلى الحرب"، لافتة إلى أن "لبنان قد أضعفه بشدة غياب السلطات الفاعلة" منذ أشهر عدة.





ويشهد جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي ومحاولات تسلل إلى إسرائيل من لبنان منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.



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وأعلن حزب الله اللبناني أن احد عناصره قتل السبت في قصف اسرائيلي في جنوب لبنان.





وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق من النهار استهداف مواقع إسرائيلية بـ"الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون" في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.





كما قُتل مدنيان لبنانيان في قصف إسرائيلي استهدف قرية شبعا الجنوبية السبت، وفق ما أفاد رئيس بلديتها لفرانس برس.





ويأتي ذلك غداة مقتل الصحافي في وكالة رويترز عصام عبدالله وإصابة صحافيين آخرين بجروح بينهم المصوران في وكالة فرانس برس كريستينا عاصي وديلان كولينز جراء قصف نسبته السلطات اللبنانية إلى اسرائيل.





ويعتقد الصحافيون أنهم تعرضوا لنيران من الجانب الاسرائيلي من الحدود. ويظهر فيديو التقطه كولينز قبل إصابته وميضا يأتي من موقع اسرائيلي.





وأشادت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "بجميع الذين يعملون من أجل الدفاع عن المعلومات الحرة والمستقلة، ونطلب حمايتهم"، مقدمة تعازيها لأسرة عبد الله وزملائه.





وحضت وكالة فرانس برس السبت السلطات الإسرائيلية واللبنانية على إجراء تحقيق شامل في إطلاق النار على الحدود الذي أدى إلى مقتل وجرح الصحافيين.





واعتبر رئيس مجلس إدارة فرانس برس فابريس فريس إنه يجب "بذل كل جهد ممكن للتحقق من كيفية استهداف مجموعة من الصحافيين الذين يمكن تحديدهم بوضوح والمعتمدين وفق الأصول، بهذه الطريقة".





وقال الجيش الإسرائيلي السبت إنه يبحث في ظروف الحادث، بينما أعرب المتحدث باسمه ريتشارد هيشت في مؤتمر صحا عنفي "أسفه الشديد لمقتل الصحافي".



تحذير لايران

إلى ذلك شدّدت الرئاسة الفرنسية على أنه "من المهم جدا أن تمتنع إيران عن تأجيج التوترات وأن تمتنع عن تقديم الدعم العملي لحماس"، مضيفة أن "لا معلومات محددة لديها" بشأن ضلوع طهران في هجوم الحركة الإسلامية.





وتابع الإليزيه "لكن نحن ندرك أن أسلحة من إيران وصلت إلى غزة، وأن السيطرة على البحر صعبة، و(ندرك) الروابط القائمة بين حزب الله وإيران".





وأضاف الإليزيه "لدى إيران دور تؤديه يمكن أن يكون سلبيا للغاية في الوضع الحالي، كما يمكن أن يكون لها أيضا دور إيجابي، هو الامتناع" عن تأجيج التوترات من أجل "تجنب التصعيد الإقليمي"، مؤكدا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري اتّصالا بنظيره الإيراني لإبلاغه بهذه الرسالة.



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وإذ جدّد التأكيد على أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومحاربة الجماعات الإرهابية التي ضربتها"، دعا قصر الإليزيه مرة جديدة إلى اتّخاذ "كافة التدابير لتجنب (سقوط ضحايا) مدنيين".





وأكدت باريس أخيرا أنه لم يُطلب منها تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وأنه "من غير الوارد" أن تشارك فرنسا في عمليات عسكرية.





وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن "العقاب الجماعي" لسكان غزة.





وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية الأحد أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان السبت، إن ما تفعله "اسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، ويجب على قادتها التوقف عن "العقاب الجماعي لسكان غزة".



