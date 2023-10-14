مشروع قرار روسي في مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار بين اسرائيل وحماس

النقاط الرئيسية: دعا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الجمعة إلى "وقف إنساني لإطلاق النار" في قطاع غزة وإسرائيل

حمّل السفير الروسي الولايات المتحدة "مسؤولية الحرب التي تلوح في الأفق في الشرق الأوسط"

صرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت في بكين أن دعوة إسرائيل إلى إجلاء أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة خلال يوم واحد أمر "مستحيل تماما تنفيذه"

نص مشروع قرار تقدمت به روسيا إلى مجلس الأمن الدولي واطلعت عليه وكالة فرانس برس على وقف "فوري" لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، منددا بشدة "بجميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهابية".





ولم يشر النص بالاسم لحماس التي تسلل مسلحوها السبت الماضي عبر الحدود المحصنة إلى إسرائيل حيث قتلوا نحو 1,300 شخص.



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وأعلنت إسرائيل أن مسلحي حركة حماس احتجزوا قرابة 150 رهينة إسرائيلية وغربية من مزدوجي الجنسية في طريق عودتهم إلى القطاع بعد تنفيذ هجومهم.





ودعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى إدانة حماس وهجومها الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.





وردت إسرائيل على حماس بقصف صاروخي متواصل لقطاع غزة المكتظ بالسكان، ما أسفر عن مقتل نحو 1,900 شخص حتى الآن، معظمهم من المدنيين وبينهم أكثر من 600 طفل.





وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا في أعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الجمعة "نحن مقتنعون بأن مجلس الأمن يجب أن يتحرك لوضع حد لإراقة الدماء واستئناف مفاوضات السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية كما كان يُفترض أن يفعل منذ فترة طويلة".





وأشار نيبينزيا إلى أن هناك ردود فعل إيجابية على مشروع القرار بين بعض الدول الأعضاء.





وحمّل السفير الروسي الولايات المتحدة "مسؤولية الحرب التي تلوح في الأفق في الشرق الأوسط"، منتقدا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "لغضها الطرف عن هجمات القوات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في قطاع غزة".



Children looking at the destroyed buildings in the aftermath of the bombing Gaza, Palestinian Territories, October 8, 2023. Photo by Mohamed Zaanoun/Middle East Images/ABACAPRESS.COM. Source: ABACA / Middle East Images/ABACA/PA/Alamy وغالبا ما ينقسم مجلس الأمن حيال القضايا الإسرائيلية الفلسطينية. كما تحدث ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بحذر عن مشروع القرار اثر الاجتماع المغلق.





وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد "ظهر مشروع القرار قبل دقيقتين فقط من دخولنا اجتماع المجلس".





أضافت "أعتقد أنه بالنسبة لأمر على هذا القدر من الأهمية، وقد رأينا كم أزهقت من أرواح. نحن بحاجة إلى وقت للتشاور، وللتشاور الجاد".





وتحدث السفير الصيني تشانغ جون عن "ظهور إجماع بشأن المخاوف الإنسانية"، مضيفا "نحن منفتحون على كل الجهود التي من شأنها أن تساعد في وقف إطلاق النار وخفض التوتر".





وأكد وزير الشؤون الخارجية البرازيلي ماورو فييرا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، أن "البرازيل ستواصل العمل عن كثب مع كافة الوفود بهدف التوصل إلى موقف موحد للمجلس بشأن الوضع".





وصرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت في بكين أن دعوة إسرائيل إلى إجلاء أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة خلال يوم واحد أمر "مستحيل تماما تنفيذه".





ونزح آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة الجمعة في اتجاه جنوب القطاع بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم ما يوحي بتحضيره لعملية برّية ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل.





وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في اليوم الأخير من زيارته للصين "أقول بصفتي ممثلا للموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي ... إن (عملية الإجلاء) من المستحيل تماما تنفيذها".





وأضاف "تصور إمكانية نقل مليون شخص في 24 ساعة في وضع مثل وضع غزة لا يمكن سوى أن يقود إلى أزمة إنسانية".





وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أكدت الجمعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن أوروبا تقف "إلى جانب" إسرائيل التي تملك "حق الدفاع عن نفسها" في مواجهة "الفظائع التي ارتكبتها حماس".





لكن بوريل أشار إلى حدود هذا الموقف، معتبرا أن إسرائيل ملزمة في دفاعها عن نفسها بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني.



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وقال "الموقف واضح، إننا ندافع بالتأكيد عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" مضيفا "لكن كأي حق آخر، هذا له حدود، وهذه الحدود هي القانون الدولي".





واعتبر بوريل أن الإستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق على المدى البعيد لإيجاد حل لـ"دوامة العنف" بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دوليا.





وقال بعد سلسلة من المحادثات الرفيعة المستوى مع مسؤولين صينيين، إن الاتحاد الأوروبي والصين متفقان على حل الدولتين.





وقال "إننا موافقان بالتأكيد على أن الحل الوحيد البعيد المدى لهذه الأزمات المتعاقبة ... هو العمل على حل الدولتين".





وأضاف "اتفقنا على وجوب أن تبذل الأسرة الدولية كل ما أمكن لمنع مزيد من التدهور الذي قد ينتشر إلى المنطقة".



