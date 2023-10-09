أكثر من 1100 قتيل في المعارك بين إسرائيل وحماس ونتانياهو يحذّر من "حرب طويلة وصعبة"

في لبنان، أعلن حزب الله إطلاق "عدد كبير من القذائف المدفعية والصواريخ الموجّهة" على المنطقة المتنازع عليها في مزارع شبعا فيما أفاد الجيش الإسرائيلي صباح الأحد بأنه قصف بطائرة مسيّرة البنية التحتية لحزب الله في المنطقة الحدودية.





في مصر، قُتل إسرائيليان ومصري عندما أطلق شرطي مصري النار على وفد سياحي إسرائيلي في وسط الاسكندرية (شمال)، حسب وسائل إعلام محلية.





وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عزمه على إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة.





ودان عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي الأحد هجوم حماس رغم أن الولايات المتحدة أعربت عن أسفها لعدم وجود إجماع في الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس.





وبدأ التصعيد بعدما شنّت حماس هجوماً مباغتاً على إسرائيل صباح السبت، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزّة وتسلّل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الإسرائيلية.





وقُتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بدء هجوم حركة حماس على إسرائيل صباح السبت، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين.



وفي تحديث لأعداد الضحايا نشره على حسابه الرسمي في موقع X، أفاد الجيش الإسرائيلي أيضا بأن 2,150 إسرائيليا أصيبوا منذ صباح السبت.





كذلك، قُتل عدد من الأميركيين في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل حسبما أكد مسؤول أميركي الأحد من دون أن يخوض في تفاصيل.





وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي "يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأميركيين. نقدم خالص تعازينا لأسر جميع المتضررين".





وقُتل عشرة نيباليين في هجوم حماس.





كما قُتِلت فرنسية في الهجوم حسب ما أعلنت خارجية بلادها مشيرة الى أنه لم يتم حتى الآن العثور على عدد من مواطنيها.





كما قتل عدد من المواطنين من دول غربية أو فقد أثرهم في القتال بينهم أشخاص من البرازيل وبريطانيا وألمانيا وإيرلندا والمكسيك وتايلاند وأوكرانيا.





في قطاع غزة، حيث نفّذ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية الانتقامية منذ السبت، أفادت وزارة الصحة بمقتل 413 مواطنا وإصابة 2,300 شخصاً.



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ونشر الجيش الإسرائيلي عشرات آلاف الجنود لاستعادة السيطرة الكاملة على المناطق الصحراوية المتاخمة لقطاع غزة، وإنقاذ الإسرائيليين الأسرى لدى حماس وإجلاء السكان المتبقين بحلول صباح الإثنين.





وقال الجيش الإسرائيلي مساء الأحد إن "العدو لا يزال على الأرض"، معلناً أن غاراته أصابت "800 هدف".





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري لصحافيين الأحد "مهمتنا خلال الساعات المقبلة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة".





ودعا الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ إلى "وحدة الشعب والبرلمان في حكومة طوارئ".





وأقرّ نتانياهو في خطاب متلفز بأنّ ما حدث "غير مسبوق في إسرائيل". وقال "كل الأماكن التي تختبئ فيها حماس... سنحيلها ركاماً".





والأحد، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الاميركي جو بايدن أبلغ نتانياهو بأن مساعدة عسكرية أميركية اضافية في طريقها الى إسرائيل، مؤكدا أن "مزيدا منها سيصل في الايام المقبلة".





وقالت الرئاسة الاميركية في بيان إن بايدن ونتانياهو "ناقشا ايضا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".



كذلك، أكد وزير الدفاع لويد أوستن أن واشنطن "ستزود سريعاً الجيش الإسرائيلي معدات وموارد إضافية، بما في ذلك ذخائر".





وأكد أوستن أيضا أنه وجّه حاملة الطائرات "يو اس اس جيرالد آر فورد" والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، لافتا الى أن واشنطن تعمل على زيادة أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.





وأغلقت المدارس في إسرائيل وألغي عدد من الرحلات إلى مطار بن غوريون بسبب القتال.





وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس الأحد جثثا عدة على الطريق الواصل إلى شاطئ زيكيم بينما توقفت عدد كبير من المركبات الإسرائيلية التي ترك إطلاق الرصاص أثره عليها.





وفي غزة، فرغت الشوارع من المارة باستثناء مئات اصطفوا أمام الأفران للحصول على الخبز على وقع دوي الانفجارات.





وقطعت الكهرباء عن القطاع والانترنت عن أحياء عدة.





وبدأت الأعمال القتالية فجر السبت بإطلاق وابل من الصواريخ من القطاع باتجاه بلدات إسرائيلية مجاوِرة وصولا إلى تل أبيب والقدس.





واخترق مقاتلو حماس الذين وصلوا على متن مركبات وقوارب وطائرات شراعية آلية، السياج الحدودي الذي أقامته إسرائيل حول القطاع الذي تحاصره منذ أكثر من 15 عاما، وهاجموا المواقع العسكرية والمدنيين في طريقهم.





وكانت كتائب عزّ الدين القسام الجناح المسلّح لحركة حماس اعلنت في مقطع فيديو أنّها أسرت عدداً من الجنود الإسرائيليين وأعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي احتجاز عدد آخر.





وقالت كتائب القسام إنها ستعلن "عدد الأسرى الإسرائيليين لدينا خلال ساعات".





وكان قائد الأركان في القسام محمد الضيف أعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" السبت ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" التي شملت تنفيذ غارات جوية على قطاع غزة.



