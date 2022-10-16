"حان الوقت": حزب العمال في ولاية نيو ساوث ويلز يستعد لانتخابات 2023

النقاط الرئيسية تعهد مينز فيه بإنشاء أسطول قطارات محلي الصنع

تعهد بتعزيز تمويل قطاع الرعاية الصحية ورواتب الممرضات

إذا فاز حزب العمال، فسيكون ذلك أول فوز له على مستوى الولاية منذ عام 2007.

قدم زعيم حزب العمال في نيو ساوث ويلز كريس مينز خطابًا أمام مؤتمر عمال نيو ساوث ويلز لتحفيز المؤمنين بالحزب قبل انتخابات الولاية بـ 160 يومًا.





تعهد مينز فيه بإنشاء أسطول قطارات محلي الصنع لتحل محل القطارات القديمة في نيو ساوث ويلز وبـ 10000 مدرس إضافي.





وقال مينز يوم الأحد "نحن جاهزون للتحدي، نريد المسؤولية ونحن مستعدون لساعات طويلة من العمل".





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"بعد 12 عامًا، حان وقت التغيير في نيو ساوث ويلز".





وسيتجه سكان نيو ساوث ويلز إلى صناديق الاقتراع في مارس/أذار العام المقبل، وإذا فاز حزب العمال، فسيكون ذلك أول فوز له على مستوى الولاية منذ عام 2007.





قال زعيم المعارضة إنه لا يمكن أن يلوم كل ما فعله الائتلاف، ولكن لا أحد يصدق أن أفضل أيام للحكومة قادمة.





وكرر الوعود بتعزيز تمويل الرعاية الصحية ورواتب الممرضات، ورفع سقف أجور الخدمة العامة، وإنهاء الخصخصة وغيرها.





يواجه مينز رئيس حكومة الولاية دومينيك بيروتيه، الذي تولى المنصب الأعلى في الولاية قبل عام من سلفه غلاديس بيرجيكليان بعد أن كشفت اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد أنها تخضع للتحقيق.





وقالت نائبة رئيس حزب العمال، برو كار، إن مينز سيكون رئيسًا للحكومة يفخر به الجميع.





"نحن نعلم أن الانتخابات القادمة ستكون صعبة".





كانت شبكة النقل في نيو ساوث ويلز ونقص المعلمين من أكبر المشكلات هذا العام، حيث عقد أعضاء النقابات في كلا القطاعين إضرابات متعددة.





قال السيد مينز إنه سيطلب من نيو ساوث ويلز بناء أساطيل القطارات والترامات والحافلات والعبّارات الخاصة بها مرة أخرى.





"نحن فقط بحاجة إلى حكومة لديها الإرادة والإيمان للقيام بذلك".





سيكون استبدال شبكة القطارات في الولاية الخطوة الأولى في ظل حكومته المستقبلية المأمولة.





فيما يتعلق بالمعلمين يأمل السيد مينز في إنهاء الطابع العرضي للقوى العاملة للمعلمين، وإنشاء 10000 دور تعليمي ثابت في الولاية من خلال نقل العمال المؤقتين إلى وظائف دائمة.





قال مينز: "لن نخبرهم فقط بأنهم موضع تقدير، بل سنظهر لهم ذلك".





سعت الحكومة الائتلافية يوم الأحد إلى تجنب تعهد مينز، وقدمت وعدًا مماثلًا لنقل 10000 مدرس من وظيفة مؤقتة إلى دائمة.





حضر أكثر من 800 مندوب المؤتمر في عطلة نهاية الأسبوع، حيث سمعوا أن صناديق الحرب للحزب كانت جاهزة للعام المقبل وأن حزب العمال كان مشحونًا بفوزه في الانتخابات الفيدرالية في عام 2023.





وقالت ناتالي وارد، المتحدثة باسم الحكومة، إن حزب نيو ساوث ويلز ليس لديه سياسات ولا مضمون يقدمه للدولة.





"لقد أظهر مؤتمر العمال أنه ليس لديهم أفكار جديدة ... لم يتوصلوا إلى شيء يتعلق بتكلفة المعيشة، ولم يفكروا بأصحاب المنزل الأول".





وانتقدت السيدة وارد اقتراح حزب العمال لبناء قطارات في نيو ساوث ويلز، قائلة إن الحزب لم يخط السياسة أو يحدد كيف سيجعل من هذا الوعد حقيقة وواقع.



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