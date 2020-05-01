مؤتمر حزب العمال يركز على قضايا المرأة ودعم العائلات اقتصادياً

النقاط الرئيسية تعهد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في كلمته أمام مؤتمر حزب العمال بالولاية في سيدني بميزانية للمرأة تتضمن خطة لزيادة إجازة الوالدين مدفوعة الأجر من 18 إلى 26 أسبوعًا

قول ألبانيزي إن المساواة بين الجنسين ومساعدة العائلات في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة ستكون محور الميزانية الفيدرالية القادمة في الخامس والعشرين من تشرين الأول

عقد حزب العمال في ولاية نيو ساوث ويلز مؤتمره السنوي يومي السبت والأحد بحضور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الذي ركز في خطابه على دعم العائلات اقتصاديا

عقد حزب العمال في ولاية نيو ساوث ويلز مؤتمره السنوي يومي السبت والأحد بحضور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الذي ركز في خطابه على دعم العائلات اقتصاديا



LISTEN TO عيد العمال العالمي 2020: اقتصادات تئن وملايين العمال بلا عمل SBS Arabic24 01/05/2020 16:23 Play

وأكد ألبانيزي على مساواة المرأة قائلاً ان هذه المسألة ستدرج ضمن أولويات الحزب في ميزانية الولاية في غضون اسبوعين.





Advertisement

وقال القيادي العمالي خضر صالح عضو بلدية كانتربري بانكستاون الذي حضر المؤتمر إن المؤتمر ناقش عدد كبير من القضايا منها الصحة والتعليم والمواصلات ودعم العائلات من أجل مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.





وأضاف السيد خضر صالح لإذاعة اس بي اس عربي24 أن "هذا المؤتمر يعتبر مفصليا بالنسبة لانتخابات ولاية نيو ساوث ويلز التي ستجري في شهر اذار مارس المقبل."



أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الحكومة الفيدرالية مددت فترة إجازة الوالدين مدفوعة الأجر من 18 إلى 26 أسبوعًا. قائلا ان هذه الخطوة ستعطي للعائلات مرونة أكبر لقضاء وقت أطول مع أطفالهم بعد الولادة.





وتعهد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في كلمته أمام مؤتمر حزب العمال بالولاية في سيدني بميزانية للمرأة تتضمن خطة لزيادة إجازة الوالدين مدفوعة الأجر من 18 إلى 26 أسبوعًا - ما مجموعه ستة أشهر.





يقول ألبانيزي إن المساواة بين الجنسين ومساعدة العائلات في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة ستكون محور الميزانية الفيدرالية القادمة في الخامس والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر).





وأضاف "سيتم توسيع هذه السياسة ، بدءًا من تموز يوليو 2024 ، قبل أن تصبح سارية المفعول بالكامل بحلول يوليو 2026.





وبحسب الخطة، يُمكن للأسر المكونة من والدين أن تقرر كيفية تقسيم الإجازة ، بينما يحق للوالدين الوحيدين الحصول على الأشهر الستة كاملة.





ورحبت الأمهات الجدد بهذه السياسة ، قائلات إنها شيء سيفيد المجتمع الأوسع.





ويقول الآباء إن هذه الخطوة ستوفر أيضًا فرصة حيوية للآباء الجدد لتطوير علاقة مع أطفالهم. لكن آخرين يطالبون بزيادة المدفوعات.





ورحبت رئيسة المجلس الأسترالي للنقابات العمالية ميشيل أونيل بالتحول في السياسة ، لكنها تقول إنه من الضروري رفع المدفوعات لسد فجوة مشاركة النساء في القوى العاملة.





وتقول المعارضة إنها تدعم السياسة من حيث المبدأ. لكن عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوطنيين بريدجيت ماكنزي تطالب بالمزيد من التفاصيل.





ويقول رئيس الوزراء إن السياسة جزء من التزام حكومته الأوسع بالمساواة ، وستعكس الميزانية القادمة سياسة اقتصادية أكثر عدلاً.





وأضاف ألبانيزي إن تمديد إجازة الوالدين مدفوعة الأجر هو الحد الأدنى من المعايير ، ويأمل أن يتمكن القطاع الخاص من التوسع في هذه السياسة.





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.



توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني



للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط



أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار SBSعربي News

