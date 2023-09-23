غرب ملبورن: شاب يلقى حتفه في جريمة مروعة

هز حادث مروع منطقة غرب ملبورن، حيث قتل شاب طعناً خلال شجار مروّع، وقد شرعت السلطات في التحقيقات الواسعة للكشف عن هوية القاتل.

Melbourne becomes more violent than Sydney.

Source: SBS

النقاط الرئيسية:
  • جريمة قتل وحشية في غرب ملبورن
  • شاب يبلغ 21 عامًا يلقى حتفه بالسكين في مشاجرة مروعة
  • التحقيقات مستمرة والشرطة تطلب من الشهود التعاون في الكشف عن هوية القاتل
وفقًا لتقارير الشرطة، شهدت غرب ملبورن مشاجرة عنيفة تورط فيها مجموعتان من في ويندهام فالي، حوالي الساعة 9:45 مساءً يوم الجمعة الماضي.

وقد أسفر هذا الشجار الدامي عن وفاة شاب يبلغ من العمر 21 عامًا طعناً في موقع الحادث.
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وعلى الرغم من مباشرة تحقيقات في الجريمة، إلا أن التفاصيل المحيطة بالجريمة ما زالت غامضة ولم تتم معرفة هوية الجاني حتى الآن، ولم يتم اعتقال أي شخص.

تهيب الشرطة بجميع الأشخاص الذين قد يكونوا شاهدوا الحادث أو لديهم أي معلومات قد تساعد في كشف ملابسات هذه الجريمة بالاتصال بخدمة "Crime Stoppers" على الفور.

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نشر في: 23/09/2023 4:36pm
By AAP-SBS
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

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