غرب ملبورن: شاب يلقى حتفه في جريمة مروعة

النقاط الرئيسية: جريمة قتل وحشية في غرب ملبورن

شاب يبلغ 21 عامًا يلقى حتفه بالسكين في مشاجرة مروعة

التحقيقات مستمرة والشرطة تطلب من الشهود التعاون في الكشف عن هوية القاتل

وفقًا لتقارير الشرطة، شهدت غرب ملبورن مشاجرة عنيفة تورط فيها مجموعتان من في ويندهام فالي، حوالي الساعة 9:45 مساءً يوم الجمعة الماضي.





وقد أسفر هذا الشجار الدامي عن وفاة شاب يبلغ من العمر 21 عامًا طعناً في موقع الحادث.



وعلى الرغم من مباشرة تحقيقات في الجريمة، إلا أن التفاصيل المحيطة بالجريمة ما زالت غامضة ولم تتم معرفة هوية الجاني حتى الآن، ولم يتم اعتقال أي شخص.





تهيب الشرطة بجميع الأشخاص الذين قد يكونوا شاهدوا الحادث أو لديهم أي معلومات قد تساعد في كشف ملابسات هذه الجريمة بالاتصال بخدمة "Crime Stoppers" على الفور.



