الملك تشارلز يسلط الضوء على أزمة تكلفة المعيشة في أول رسالة عيد ميلاد له

النقاط الرئيسية: قال تشارلز إنه يشارك «من كل قلبه» إيمان والدته بالله والناس

كان الملك يتحدث من كنيسة سانت جورج المثوى الأخير للملكة الراحلة

في عام 2022 كان لدى البلاد ثلاثة رؤساء وزراء في غضون شهرين

تحدث ملك بريطانيا تشارلز عن والدته الراحلة الملكة إليزابيث في أول رسالة له بمناسبة عيد الميلاد إلى الأمة كملك وتحدث عن إيمانه بالإنسانية في وقت «قلق شديد ومشقة».





قال تشارلز إنه يشارك «من كل قلبه» إيمان والدته بالله والناس.





كان الملك يتحدث من كنيسة سانت جورج المثوى الأخير للملكة الراحلة ومن حيث ألقت إليزابيث رسالة عيد الميلاد في عام 1999.



(Left to right) Princess Charlotte, the Princess of Wales, the Queen Consort, Prince George, King Charles III and the Prince of Wales attending the Christmas Day morning church service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk on Sunday, 25 December 2022. Source: AAP / PA قال تشارلز: «إنه إيمان بالقدرة الاستثنائية لكل شخص على لمس حياة الآخرين بلطف وتعاطف وإلقاء الضوء على العالم من حولهم».





«وفي هذا الوقت من القلق الشديد والمشقة - سواء كان ذلك لأولئك في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون الصراع أو المجاعة أو الكوارث الطبيعية، أو لأولئك في المنزل الذين يجدون طرقًا لدفع فواتيرهم والحفاظ على تغذية أسرهم ودفئها - نرى ذلك في إنسانية الناس».



توج خطاب الملك عامًا فوضويًا آخر لبريطانيا بعد سنوات هيمن عليها فيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





في عام 2022 كان لدى البلاد ثلاثة رؤساء وزراء في غضون شهرين وتواجه الآن ركودًا اقتصاديًا وأزمة تكلفة المعيشة التي أجبرت الكثيرين على اللجوء إلى بنوك الطعام والجمعيات الخيرية للحصول على الدعم.





وأشاد تشارلز الثالث، الذي اعتلى العرش عندما أنهت وفاة والدته فترة حكمها القياسية التي استمرت 70 عامًا في سبتمبر، بمثل هذه الجمعيات الخيرية في بثه، الذي تضمن لقطات للموظفين في بنوك الطعام، وكذلك موظفي المستشفيات وعمال الإنقاذ والرعاية.





تحدث الملك البالغ من العمر 74 عامًا، والذي يحمل أيضًا لقب «Defender of the Faith» في دوره كرئيس لكنيسة إنجلترا، عن كيفية توحيد «كنائسنا ومساجدنا ومعابدنا» لإطعام الجياع.





وكان الملك، الذي غالبًا ما أثار الجدل كأمير بسبب تعبيره عن آراء قوية حول مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك البيئة، قد قال سابقًا إنه بصفته ملكًا، سيقلص مثل هذه الحملات العامة.



وتعد رسالته يوم الأحد، التي ألقاها واقفًا بجانب شجرة عيد الميلاد في الخلفية، الأحدث في تقليد الرسائل الموسمية الملكية الذي يعود تاريخه إلى عام 1932، عندما ألقى جورج الخامس خطابًا عبر الراديو.





أشار تشارلز في كلمته إلى كيفية قيام ابنه ويليام، وريث العرش، وزوجة ويليام، كيت، بزيارة ويلز مؤخرًا.





لكنه لم يشر إلى شقيق ويليام، هاري، أو زوجته ميغان، التي شاركت في فيلم وثائقي هذا الشهر صور فيه الزوجان العائلة المالكة كمؤسسة صماء غير مهتمة بسلامتهم العقلية.





روى هاري وميغان أيضًا كيف تراجعا عن أدوارهما الملكية في عام 2020 بعد سلسلة من التغطية الصحفية السلبية.





وزار تشارلز وويليام وغيرهما من أفراد العائلة المالكة يوم الأحد كنيسة في ساندرينجهام بشرق إنجلترا، حيث تقضي الأسرة تقليديًا فترة الأعياد.





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