زعيم أبوريجيني يصف رفض حزب الأحرار إعطاء صوت للسكان الأصليين بـ "خيانة يهوذا للمسيح"

قال أحد كبار مهندسي بيان أولورو إن حزب الأحرار ارتكب ما يشبه "خيانة يهوذا للمسيح" بحق الشعب الأسترالي عبر موقفه من تكريس صوت للسكان الأصليين في الدستور.

NOEL PEARSON NATIONAL MUSEUM ADDRESS

قال الأكاديمي من السكان الأصليين وأحد مهندسي بيان أولورو، نويل بيرسون، إن حزب الأحرار قام "بمحاولة مشينة" لإخراج صوت السكان الأصليين عن مساره، لكنه عبر عن ثقته بنجاح الاستفتاء. Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • أحد مهندسي بيان أولورو من السكان الأصليين يقول إن حزب الأحرار ارتكب "خيانة يهوذا" للشعب الأسترالي بموقفه من منح صوت للسكان الأصليين في الدستور
  • كان زعيم المعارضة بيتر داتون قد أعلن أمس الأربعاء أن الأحرار سيدعمون الاعتراف الدستوري بالسكان الأصليين، لكنهم لن يدعموا منحهم صوتاً في البرلمان من خلال تعديل دستوري
  • قال بيرسون إن حزب الأحرار قام "بمحاولة مشينة" لإخراج صوت السكان الأصليين عن مساره، لكنه عبر عن ثقته بنجاح الاستفتاء
كان زعيم المعارضة بيتر داتون قد أعلن أمس الأربعاء أن الأحرار سيدعمون الاعتراف الدستوري بالسكان الأصليين، لكنهم لن يدعموا منحهم صوتاً في البرلمان من خلال تعديل دستوري.

وقال الأكاديمي من السكان الأصليين وأحد مهندسي بيان أولورو، نويل بيرسون، إنه يوم حزين لأستراليا أن لا يكون هناك دعم من الحزبين لمثل هذه المؤسسة الوطنية المهمة.
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وقال لراديو ABC، "مع ذلك، أنا متأكد من أن كل محاولة لمحاولة قتل ودفن أولورو لن تنجح والشعب الأسترالي سيرتقي إلى الفرصة التاريخية التي أمامنا لتحقيق المصالحة في النهاية".

وقال بيرسون إن حزب الأحرار قام "بمحاولة مشينة" لإخراج صوت السكان الأصليين عن مساره، لكنه عبر عن ثقته بنجاح الاستفتاء.

وقال، "لم أستطع النوم الليلة الماضية. لقد أزعجني شبح "خيانة يهوذا" التي ارتكبها حزب الأحرار بحق بلدنا".
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"أعتقد جازماً بأن حزب الأحرار لا يسير وفقاً لتوجه الشعب الأسترالي بشأن هذه القضية".

"الدستور الأسترالي في الواقع يضع السلطة في يد الناس ليقولوا كلمتهم حول هذا السؤال، والحمد لله أن الشعب الأسترالي هو الذي يقرر هذه المسألة بدلاً من حزب الأحرار".

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نشر في: 6/04/2023 12:52pm
آخر تحديث: 6/04/2023 1:22pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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