"بشت" ميسي يثير الجدل: هل خطف الضوء من كأس العالم وأعطى الكلمة الأخيرة لقطر؟

النقاط الرئيسية قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي حصل على البشت بعد فوز فريقه بنهائي كأس العالم ضد فرنسا

لم يكن صانع البشت يعلم أنه من أجل ميسي، ويعتبر ذلك انتصاراً شخصياً له

قال إن الجماهير الأرجنتينية توافدت على متجره بأعداد كبيرة بعد النهائي

يقول المنتقدون إن ارتداء ميسي للبشت يخالف تقاليد كأس العالم وقد حجب الضوء عن قميص منتخب الأرجنتين، الذي حصد كأس العالم بعد مباراة تاريخية ضد الديكة الفرنسيين وأعطى الفرصة لقطر كي تطبع الكأس بطابعها الخاص وتخطف الضوء من كأس العالم كأعظم حدث في عالم الرياضة.





ارتدى ليونيل ميسي العباءة التي تبلغ قيمتها 3,300 دولار وهو يرفع كأس العالم. وكانت تلك اللحظة التي "أذهلت" صانعها.





لم يكن لدى أحمد السالم أي فكرة عن أن العباءة العربية التقليدية التي سلمها لمسؤولي كأس العالم قبل مواجهة الأرجنتين مع فرنسا قد ينتهي بها الأمر على أكتاف ليونيل ميسي.





عند مشاهدة نهائي كأس العالم يوم الأحد، كان أحمد السالم أكثر سعادة من معظم مشجعي كرة القدم عندما وضع أمير قطر عباءة سوداء وذهبية على أكتاف قائد منتخب الأرجنتين الأسطورة ليونيل ميسي.





فقد كان "البشت" الذي تبلغ قيمته 2,200 دولار أمريكي (3,300 دولار أسترالي)، من صنع شركة عائلة السيد سالم.



A Qatari man works on a traditional black and gold bisht at the Al Salim store in Doha's Souq Waqif market, on 20 December, 2022. Source: Getty, AFP / Karim Jaafar شاهد سالم الأرجنتين وهي تتغلب على فرنسا في مقهى بالقرب من متجر العائلة في سوق واقف بالدوحة، بعد أن سلّم في وقت سابق اثنين من العباءات المصنوعة يدوياً لمسؤولي كأس العالم - أحدهما بحجم ميسي الصغير والآخر ليناسب قائد المنتخب الفرنسي الأكثر طولاً هوغو لوريس.





وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "لم نكن نعرف من سيرتديه وقد ذهلنا" في اللحظة التي ألبس فيها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العباءة لميسي.



شاهد سالم علامة شركته على البشت وهو يحتفل الآن بفوزه الخاص بكأس العالم.





متجر السالم، مورد بشت منذ فترة طويلة للعائلة المالكة القطرية، وهو يبيع عادة من 8 إلى 10 عباءات في اليوم.





وقال سالم، إن المبيعات يوم الاثنين الذي تلا النهائي التاريخي، ارتفعت إلى 150، بما في ذلك ثلاث نسخ من البشت الذي جهله ميسي شهيراً حول العالم.





وقال، "في مرحلة ما كان هناك العشرات ينتظرون خارج المتجر".





وأضاف: "كانوا جميعهم أرجنتينيين تقريبا"، بينما كان يشاهد ثمانية من أنصار أبطال العالم الجدد يغنون نشيدهم ويلتقطون صوراً لأنفسهم وهم يرتدون البشت ويحملون نسخة من كأس العالم.



Lionel Messi wore a bisht, which is a traditional gown worn by men for weddings, graduations and official events. Source: Getty / Jean Catuffe

شعبية كبيرة

دخل سيل من المعجبين إلى المتجر بينما كان سالم يتحدث لوكالة فرانس برس، وأشاد جميعهم بخطوة أمير قطر.





وقال موريسيو جارسيا وهو يجرب العباءة، "كنا جميعاً سعداء عندما رأينا ذلك، لقد كانت هدية من ملك إلى ملك آخر".





ولكن في الجانب الآخر، انتقد بعض المعلقين، ومعظمهم من الأوروبيين، تغطية قميص ميسي بالبشت القطري أثناء تقديم الكأس.





لكن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العرب رحبوا بهذه اللفتة.





وأوضح سالم ومعلقون عرب آخرون أن النية كانت "تكريم" ميسي وأن البادرة قد أسيء فهمها.





وقال سالم: "عندما يُلبس الشيخ شخصاً البشت، فهذا يعني تكريم وتقدير هذا الشخص".



An Argentinian fan kisses a mock world cup trophy while wearing a bisht at the Al Salim store in Doha's Souq Waqif market. Source: Getty, AFP / Karim Jaafar وقالت كارول جوميز، أستاذة علم الاجتماع الرياضي في جامعة لوزان بسويسرا، إنها كانت "لحظة مهمة للغاية" لقطر وهي تسعى إلى تعزيز الدعاية لكأس العالم.





وقالت: "هذه الصور منتشرة على نطاق واسع، وقد تم حفظها وإعادة نشرها".





وقال سالم إنه عندما قدم مسؤولو كأس العالم إلى متجره "أرادوا النسيج الأخف والأكثر شفافية".





وقال "تفاجأت لأننا في الشتاء لذا يبدو أن الهدف كان إظهار الزي الأرجنتيني وليس تغطيته".



Normally, the Al Salim store sells eight to 10 garments a day. On Monday, sales shot up to 150, including three copies of the top-of-the-range bisht made famous by Argentinian footballer Lionel Messi. Source: Getty / Karim Jaafar وبينما يشيع ارتداء البشت في العديد من دول الخليج، يعد السالم هو الأكبر من بين حوالي خمسة منتجين قطريين، ويعمل لديه حوالي 60 خياطاً.





ويستغرق صنع كل بشت أسبوعاً ويمر من خلال سبع مراحل، حيث يضيف عمال مختلفون خطوطاً مختلفة من جديلة ذهبية إلى الأمام والذراعين.





بالنسبة لبشت ميسي، جاء الخيط الذهبي من ألمانيا بينما تم استيراد نسيج القطن النجفي من اليابان.



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