بعد ساعات من العثور على المراهقين الأربعة: فقدان زورق مطاطي آخر في فيكتوريا

النقاط الرئيسية تم إنقاذ امرأتين على قارب تجديف قبالة شبه جزيرة مورنينغتون في فيكتوريا

يأتي ذلك بعد مرور أقل من يوم على إنقاذ أربعة مراهقين في فيكتوريا فقدوا أثناء وجودهم في قارب مطاطي

جابت الشرطة المياه بالتعاون مع خدمات الطوارئ الأخرى في محاولة لتحديد مكان المرأتين

تعرضت امرأتان لحادث في خليج بورت فيليب بالقرب من نادي فرانكستون لليخوت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.





وجابت الشرطة المياه بالتعاون مع خدمات الطوارئ الأخرى في محاولة لتحديد مكانهما.



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وتم العثور عليهما بعد حوالي نصف ساعة من قبل منقذ متطوع وجرت إعادتهما إلى الشاطئ.





وكانت تلك ثاني عملية إنقاذ لأشخاص فقدوا على قارب تجديف في المنطقة ذلك اليوم، بعد أن فقد أربعة مراهقين في مكان مجاور.





وكان شابان يبلغان من العمر 18 عاماً وشابتان في الـ 18 و19 قد انطلقوا من شاطئ روزبود في وقت متأخر من يوم الإثنين وقضوا ساعات وهم تائهون في البحر بعد أن حاصرتهم رياح قوية.



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