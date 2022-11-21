أسود وشياطين ومصارعو ثيران: بماذا تلقب منتخبات كرة القدم المشاركة في كأس العالم نفسها؟

النقاط الرئيسية: المنتخبات لا تسمى فقط بأسمائها الرسمية ولكن لكل فريق منها لقب

بعض الألقاب جميلة وبعضها غريب والبعض الآخر مضحك

يتم اشتقاق اللقب أحيانا من لون ملابس الفريق أو علم الدولة أو حيوان مرتبط ببلد المنتخب

مع انطلاق مباريات كأس العالم يستصعب بعض المشجعين فهم ألقاب منتخبات كرة القدم الوطنية. فالمنتخبات لا تسمى فقط بأسمائها الرسمية ولكن لكل فريق منها لقب. بعض الألقاب جميلة وبعضها غريب والبعض الآخر مضحك.





يتم اشتقاق اللقب أحيانا من لون ملابس الفريق أو علم الدولة أو حيوان مرتبط ببلد المنتخب.





إليكم ألقاب أهم ألقاب منتخبات مونديال قطر.



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يسمى المنتخب القطري بالمنتخب العنابي في إشارة إلى لون ملابس الفريق. المنتخب التونسي يعرف بنسور قرطاج ومنتخب المغرب هم أسود الأطلس.





يشار إلى المنتخب السعودي بالأخضر أو الصقور الخضر واللقب مشتق من لون علم المملكة.





يسمى منتخب الأرجنتين براقصي التانجو في إشارة إلى الرقصة الشهيرة التي نشأت في الأرجنتين. واسم منتخب جارة الأرجنتين البرازيل مشتق هو الآخر من رقصة تشتهر بها الدولة اللاتينية حيث يلقب الفريق براقصي السامبا.





أما فريق الإكوادور فيلقب بـ"لا سيليستي" وهو لقب يشير إلى زي الفريق ذي اللون الأزرق السماوي.



Nov 20, 2022; Al Khor, Qatar; Ecuador celebrates a goal against Qatar by forward Enner Valencia which was later disallowed for offside during a group stage match during the 2022 World Cup at Al Bayt Stadium. Mandatory Credit: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports/Sipa USA/AAP Image Credit: USA TODAY Network/Sipa USA لدى معظم منتخبات أوروبا هي الأخرى ألقاب تميز كل فريق.





فعلى سبيل المثال يعرف المنتخب الإنجليزي باسم الأسود الثلاثة. شعار اتحاد كرة القدم الإنجليزي يصور ثلاثة أسود محاطة بالورود. تأتي الأسود من شعار النبالة القديم الخاص بملوك إنجلترا في العصور الوسطى.





أما منتخب إسبانيا فيعرف بالماتادور والتي تعني مصارعو الثيران في إشارة إلى الرياضة التي تشتهر بها إسبانيا و إلى الروح التي يلعب بها الفريق.





قررت ألمانيا في وقت سابق من هذا العام التخلي عن اسم فريق كرة القدم الوطني للرجال die Mannschaft والذي يعني "الفريق" باللغة الألمانية قائلة إنه قد يكون مصطلحًا معروفًا في الخارج لكنه محل نقد في الداخل.





منتخب بولندا يعرف باسم النسور ويشار إلى منتخب سويسرا بلقب مختصر ومباشر "La Nati" وهي كلمة تعني "المنتخب الوطني" بالفرنسية.



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ومن أغرب ألقاب الفرق الأوروبية هو لقب فريق الدينمارك والذي يدعى بـ"الديناميت". وقد بدأ استخدام ذلك اللقب خلال أيام مجد المنتخب الوطني بين 1980 و 1990.





يشار إلى المنتخب البلجيكي بلقب "الشياطين الحمر" وقد بدأ استخدام اللقب بعد ثلاثة انتصارات "شيطانية" حققها الفريق في عام 1906 بعد عامين فقط من تشكيله.





وتتمتع المنتخبات الإفريقية أيضا بألقاب مميزة مثل منتخب الكاميرون والذي يعرف بلقب "الأسود التي لا تقهر" ومنتخب غانا الذي يعرف بـ"النجوم السوداء" في إشارة إلى النجمة التي يحملها علم البلاد.





أما المنتخب الياباني فيحمل لقب "الساموراي الزرق" حيث يرتدي الفريق الزي "الأزرق" ويشير اللقب أيضا إلى المحاربين التاريخيين للبلاد الذين يعرفون باسم "الساموراي".





أما المنتخب الأسترالي فيعرف باسم "The Socceroos" وهو لقب يجمع بين كلمتي "soccer" و "kangaroos". "الأمريكيون" ليس للولايات المتحدة لقب رسمي ولكن يعرف الفريق باسم "The Yanks". الفريق الكندي يعرف بلقب "الحمر" فيما يبدو أنها إشارة للون الأحمر في العلم الكندي.





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