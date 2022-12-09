تعرفوا على طريقة طهي الطبق القطري الشهير مجبوس الكنعد

عندما فتحت عيني في اليوم الأول من العطلة الصيفية لعام 1999 ، أخبرني والدي أنه قرر شراء أسماك طازجة لإقامة وليمة عائلية. لقد كنت متحمسة جدا. اصطحبني أنا وأمي إلى سوق الدوحة المركزي حيث يمكن شراء البضائع المحلية والمستوردة.





أول ما تتعرف عليه عند اقترابك من السوق هو رائحة السمك الطازج - ثم ترى قاعة كبيرة حيث يضع الصيادون صيدهم الطازج على طاولات مغطاة بالثلج حتى تظل الأسماك طازجة ومقدمة بشكل جيد.



سمعنا أصواتًا عالية من كل مكان تنادي "سمك طازج!"- قدم بعض البائعين عروضا لا يمكن مقاومتها ولكن كان والدي يبحث عن كمية كبيرة من نوع سمك معين يسمى الكنعد.





وجد أبي ما كان يبحث عنه واشترى حوالي ثلاثة كيلوغرامات وكان يناقش مع والدتي كيفية طهيه.





أخبروني أنهم سيطهون مجبوس كنعد (أرز على الطريقة القطرية مع سمك مقلي) لأنهم جربوا هذا الطبق مرة واحدة عندما تمت دعوتهم لتناول الغداء مع أصدقاء العائلة القطريين.



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أطباق كهذه تجمع العائلات معًا ، وتخلق لحظات لا تُنسى - وهذا ما شجعني على الاستمرار في طهي الأطباق القطرية الأصيلة مثل هذه لعائلتي على أمل خلق ذكريات خاصة لهم.



مكونات مجبوس الكنعد القطري

مجبوس كنعد (أرز و سمك متبل قطري)

تكفي الوصفة ستة أفراد





مجبوس كنعد هو الاسم التقليدي لطبق قطري شهير من الأرز المتبل العطري المغطى بسمك الخليج الكنعد. لتحضير هذه الوصفة ستحتاج أولاً إلى تحضير البزار (خلطة التوابل القطرية) حتى تتمكن من الاستمتاع بالطعم الأصيل لهذا الطبق. إنها وجبة عائلية سيحبها الجميع.





اغسله واتركه حتى يجف بمنشفة ورقية:





2 كجم من سمك كنعد كامل ومقطع إلى شرائح سميكة 2 بوصة (بالقشر)





اشطف أربع أكواب من الأرز البسمتي ثم ضعه في وعاء وقم بتغطيته بالماء لينقع لمدة 5 دقائق ثم تخلص من الماء.





في قدر كبير على نار متوسطة منخفضة ضع المكونات التالية:





2 ملعقة كبيرة سمن





3 بصلات مفرومة





قلب حتى يصبح البصل شفافًا ، ثم أضف:





1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور





1 ملعقة صغيرة ثوم طازج مسحوق





2 ملعقة كبيرة خلطة بهارات البزار





1 حبة فلفل أخضر كامل





2 ليمون جاف (انظر الملاحظة)





2 ورق الغار





1 ملعقة كبيرة ملح





يُطهى مع التحريك حتى يصبح المزيج عطريًا. أضف بعض قطع السمك وحمرها على الجانبين لتأخذ لونا بنيا.





بالنسبة لباقي قطع السمك قم بتقليبها في البهارات والملح وقم بتغطيتها بكوب دقيق





ثم تقلى في قليل من الزيت بشكل منفصل وتوضع جانبا.





بعد ذلك تتم إضافة:





8 أكواب ماء ساخن





كوب كزبرة خضراء مفرومة (مع الاحتفاظ ببعضها للتزيين)





والأرز





اترك الماء يغلي ثم غطي القدر وخفف النار واتركها تنضج لمدة 20-30 دقيقة أو حتى يختفي الماء.





للتقديم ضع الأرز على صينية أو طبق كبير وضع فوقه السمك المقلي والكزبرة وشرائح الليمون.









ملحوظة:





• الليمون الجاف هو ليمون أسود كامل تم غليه في محلول ملحي ثم تجفيفه في الشمس. لها نكهة حمضيات قوية وحامضة ومدخنة قليلاً.





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