الهند توافق على تسليم متهم بالقتل فر من أستراليا منذ أربع سنوات

النقاط الرئيسية: سينغ الذي يبلغ من العمر 38 عاما لم يحضر جلسة الاستماع شخصيًا بسبب عدم وجود ضباط لمرافقته

عبر سينغ باستمرار منذ اعتقاله في الهند في ديسمبر الماضي عن أنه يريد العودة إلى أستراليا

تريد الشرطة الأسترالية استجواب سينغ حول ما إذا كان قد طعن السيدة كوردينجلي

أعطيت قاضية هندية الضوء الأخضر لراغويندر سينغ، المتهم بقتل تويا كوردينجلي قبل أربع سنوات، ليتم تسليمه إلى أستراليا.





وقالت القاضية سواتي شارما لمحكمة في نيودلهي يوم الثلاثاء إنها كتبت أمرًا بالموافقة على التسليم، وتمتم سينغ، متحدثًا عبر رابط فيديو بـ «شكرًا».



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سينغ الذي يبلغ من العمر 38 عاما لم يحضر جلسة الاستماع شخصيًا بسبب عدم وجود ضباط لمرافقته من سجن تيهار إلى المحكمة حيث كانت شرطة المدينة مشغولة بالترتيبات الأمنية لاحتفالات عيد الجمهورية يوم الخميس.





وبدلاً من ذلك حضر سينغ جلسة الاستماع عبر رابط فيديو.





لم تكن صورته على الرابط واضحة وزاوية الكاميرا أخفت وجهه إلى حد كبير لذا لم يكن من الممكن رؤية تعبيرات وجهه.



تم العثور على توياه كوردينجلي ميتة على شاطئ وانجيتي، شمال كيرنز، بعد اصطحاب كلبها في نزهة على الأقدام في 21 أكتوبر 2018. Source: Supplied / Queensland Police عبر سينغ باستمرار منذ اعتقاله في الهند في ديسمبر الماضي عن أنه يريد العودة إلى أستراليا - حيث لديه زوجة وثلاثة أطفال - ليواجه المحاكمة.





عمل سينغ، وهو مواطن أسترالي، كممرض وعاش في Innisfail.





المشتبه به الرئيسي في مقتل السيدة كوردينجلي، تم القبض عليه في الهند بعد مطاردة استمرت أربع سنوات أعقبت هروبه من أستراليا بعد ساعات فقط من العثور على جثة السيدة كوردينجلي على شاطئ وانجيتي، في شمال كوينزلاند.





تريد الشرطة الأسترالية استجواب سينغ حول ما إذا كان قد طعن السيدة كوردينجلي التي كانت تبلغ من العمر 24 عامًا، بعد مشادة حول نباح كلبها عليه.





وقالت الشرطة الأسترالية إن كوردينغلي، والتي كانت تعمل في صيدلية، تعرضت «لإصابات واضحة وعنيفة».





وقد تم العثور على كلبها مقيدًا في مكان قريب.



راجويندر سينغ (على اليمين) ووالده عمار سينغ (إلى اليسار) يسيران إلى جلسة المحكمة في نيودلهي في 7 يناير 2023. Source: AAP / Penelope MacRae سيتم الآن إرسال أمر المحكمة، إلى جانب الملف والمستندات الأخرى، إلى المسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية الهندية.





وسيكون لوزير الشؤون الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار القول الفصل في تسليم سينغ.



وقد وافقت الحكومة الهندية بالفعل مؤقتًا على طلب أستراليا لتسليم سينغ، والذي كان بحاجة إلى توقيع المحكمة.





ويقول المحامون المشاركون في القضية إن الأمر قد يستغرق من 30 إلى 45 يومًا قبل وضع سينغ على متن رحلة العودة إلى أستراليا.





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