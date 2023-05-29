جريمة عنف منزلي: القبض على رجل بعد العثور على امرأة ميتة داخل شقة في سيدني

اتهمت الشرطة رجلاً بارتكاب جريمة عنف منزلي بعدما عثرت على جثة امرأة داخل شقة بغرب سيدني، وكانت قد فشلت في وقت سابق في تتبع مكالمة استغاثة مجهولة الهوية على خط الطوارئ (000).





تلقت الشرطة المكالمة التي أبلغت عن نزاع عائلي في مبنى سكني في منطقة ليفربول يوم الجمعة حوالي الساعة 11.45 مساءً.





ولم يقم المتصل الذي وصف بأنه كان متوتراً بتحديد العنوان.





وصلت الشرطة إلى المبنى حوالي الساعة الثالثة صباح يوم السبت لكن عناصرها لم يتمكنوا من العثور على الشقة التي وقع فيها الحادث.





وقالت الشرطة إن التحقيقات بشأن من أجرى المكالمة الهاتفية استمرت طوال يوم السبت.





حوالي الساعة 8 مساءً يوم السبت، تم استدعاء الشرطة مرة أخرى إلى مبنى ليفربول، حيث عثرت على جثة امرأة تبلغ من العمر 34 عامًا.



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وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عامًا في مكان الحادث ووجهت إليه تهم بارتكاب جرائم عنف منزلي، بما في ذلك المطاردة والتخويف من الأذى الجسدي وتدمير الممتلكات أو إتلافها.





ومثل الرجل أمام محكمة باراماتا يوم الأحد حيث رفض الإفراج عنه بكفالة.





وقال مساعد المفوض ستيوارت سميث إن طفلاً صغيراً كان حاضراً في مكان الحادث عندما وصلت الشرطة إلى الشقة.





وقال للصحفيين إنه لا يمكن استبعاد توجيه اتهامات أخرى للرجل.





وسوف يعمل المحققون المحليون مع فرقة الجرائم للتحقيق في وفاة المرأة.





كما ستحلل الشرطة الملابسات الأخرى للحادث من خلال تحقيق في الحادث الخطير، والذي تقول الشرطة إنه سيتم مراجعته بشكل مستقل.





يساعد الرجل الشرطة في تلك التحقيقات ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة مجدداً اليوم الاثنين.



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