بطريرك الكنيسة المارونية يصل إلى أستراليا للاحتفال باليوبيل الذهبي للأبرشية

النقاط الرئيسية البطريرك يزور أستراليا للمرة الأولى منذ عام 2014

تأتي الزيارة للاحتفال باليوبيل الذهبي للأبرشية

تستمر الزيارة حتى 24 سبتمبر الجاري

في زيارة هي الأولى منذ 9 أعوام، وصل إلى أستراليا بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.





ومن المقرر أن تشمل زيارة البطريرك كلا من ملبورن وسدني وتستمر حتى 24 سبتمبر/أيلول الحالي.



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وكان راعي الابرشية المارونية في أستراليا ونيوزلندا المطران انطوان شربل طربيه اعلن ان "الغاية الاساسيّة من الزيارة هي الاحتفال بقداس اليوبيل الذهبي للأبرشية يوم الأحد في 24 أيلول، على ملعب Ken Rosewall بضاحية هومبوش في ولاية نيو ساوث ويلز.





كذلك، سيترأس البطريرك الراعي المؤتمر السادس للأساقفة الموارنة والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية خارج النطاق البطريركي".



وأوضح طربيه أن "المؤتمر الذي يُعقَد مرةً كل ثلاث سنوات بالتناوب، ستستضيفه أستراليا هذا العام بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الأبرشية المارونية".





ولفت إلى أن "القداس الاحتفالي باليوبيل الذهبي الذي يُتوقع أن يشارك فيه ما يقارب 10 آلاف شخص، يشكل ذروة الاحتفالات بالسنة اليوبيلية".



وأشار الى أنه "سيقام أيضا حفل عشاء خيري يوم الخميس في 21 أيلول على شرف البطريرك الراعي سيشارك فيه رئيس الحكومة الأسترالية وكبار المسؤولين، على ان يعود ريعه لتقديم المساعدات للطلاب في بعض المدارس المتعثرة والمهددة بالإقفال في لبنان. هذا ما يتيح لنا فرصة للمساعدة بضمان حق التلميذ بالتحصيل العلمي رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد".





يذكر أن زيارة البطريرك الراعي هي الثانية له إلى أستراليا، التي كان زارها في أكتوبر/ تشرين الأول من العام ٢٠١٤ بعد انطلاق ورشة العمل الكبيرة في الأبرشية على أثر تسلم المطران طربيه مهامه الأسقفية.



