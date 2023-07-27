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المطران أنطوان شربل طربيه: عشر سنوات على رأس الكنيسة المارونية في أستراليا
Giovanni Portelli Photography © 2023 Credit: GIOVANNI PORTELLI
عشر سنوات مرت على توليه رئاسة الأبرشية المارونية في أستراليا، يخدم رعيته وواحدة من أكبر الكنائس المشرقية في هذه البقعة من الأرض. ماذا حقق سيادة المطران أنطوان شربل طربيه، وهو يستعد لاستقبال غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، الذي يصل إلى أستراليا منتصف شهر أيلول/سبتمبر القادم؟ وما هي الإنجازات التي حققها في السنوات العشر الماضية خدمةً للرعية؟ وكيف تطورت الكنيسة بالعدد والإنجاز؟ وكيف تدافع عن قضاياها؟ استمعوا لمحاور عدة تناولها سيادة المطران أنطوان شربل طربيه مع سيلفا مزهر في التدوين الصوتي بأعلى الصفحة.
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