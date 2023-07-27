المطران أنطوان شربل طربيه: عشر سنوات على رأس الكنيسة المارونية في أستراليا

His Excellency Bishop Antoine-Charbel Tarabay.jpg

Giovanni Portelli Photography © 2023 Credit: GIOVANNI PORTELLI

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

عشر سنوات مرت على توليه رئاسة الأبرشية المارونية في أستراليا، يخدم رعيته وواحدة من أكبر الكنائس المشرقية في هذه البقعة من الأرض. ماذا حقق سيادة المطران أنطوان شربل طربيه، وهو يستعد لاستقبال غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، الذي يصل إلى أستراليا منتصف شهر أيلول/سبتمبر القادم؟ وما هي الإنجازات التي حققها في السنوات العشر الماضية خدمةً للرعية؟ وكيف تطورت الكنيسة بالعدد والإنجاز؟ وكيف تدافع عن قضاياها؟ استمعوا لمحاور عدة تناولها سيادة المطران أنطوان شربل طربيه مع سيلفا مزهر في التدوين الصوتي بأعلى الصفحة.

Snapix Studio
www.snapix.com.au Credit: Peter Taouk

شارك

الأكثر متابعة

10:52
Tax Time - Australia

كيف تقوم سنترلينك بمراجعة دخلكم للتأكد من حصولكم على الدفعات الصحيحة؟

A graphic showing two men, a map of Australia and a part of the Kimberley in Western Australia.

هذه المنطقة في أستراليا كادت أن تصبح 'دولة إسرائيل'

08:06
Settlement Guide: Cross cultural friendships

كيف يساعدك تكوين صداقات عابرة للثقافات في رحلة الاستقرار في أستراليا؟

Australian one dollar coins and banknotes of various denominations.

انخفاض التضخم في أستراليا إلى 6 في المائة

06:22
Chef Burak Ozdemir cooks for children in Sudan

كيف تعرض الشيف التركي الشهير بوراك للغدر من أقرب الناس إليه

A stock photo of an electricity bill, showing electricity usage data

هذا ما يفعله الأستراليون لتقليل كلفة فواتير الكهرباء

07:54
Jaf 4.JPG

'كنت نصف ميت': كيف أنقذت زراعة الأعضاء حياة جعفر بعد سنوات على قائمة الانتظار؟

Police car

إعادة طفل صغير لعائلته بعد سرقة سيارة كان متروكاً فيها وحيداً

Latest podcast episodes

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 27/07/2023

القنصل المصري.jpg

القنصلية المصرية في سيدني تحتفل باليوم الوطني

IMG_2719.jpeg

"تناول الشوربة واحتفظ بطبق السيراميك المزخرف" مبادرة في سيدني لدعم جمعية الفنون الفتية

Bilal El-Hayek.jpg

أصغر عمدة في احدى أكبر البلديات: " إن وصلتُ انا، فكل مهاجر قادر"