منتخب الماتيلداس يتراجع في تصنيف فيفا العالمي رغم انجازاته

تراجع تصنيف منتخب ماتيلداس بكرة القدم للسيدات من المركز العاشر إلى المركز الحادي عشر في أحدث تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رغم حصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة التي جرت مناصفة في أستراليا ونيوزلندا.



اقرأ المزيد ما الذي ينتظر الماتيلداس بعد أدائهم المبهر في كأس العالم؟

واستحوذ منتخب ماتيلداس على قلوب الأمة، لكن تراجعت مكانتها في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد نهائيات كأس العالم للسيدات.





ويعتبر هذا التراجع هو الأول من نوعه للمنتخب الأسترالي ماتيلداس عن المراكز العشرة الأولى في العالم





على الرغم من وصوله إلى الدور نصف النهائي من البطولة العالمية لأول مرة.





ووجدت كابتن الفريق سام كير ورفيقاتها أنفسهم الآن في المركز الحادي عشر.





ومن جانبهم، ربما تكون إسبانيا قد رفعت الكأس بعد فوزها في المباراة النهائية على إنجلترا 1-0 نهاية الأسبوع الماضي، لكنها ليست - رسميًا على الأقل - أفضل فريق في العالم.



اقرأ المزيد ما هي الجوائز المالية التي ستحصل عليها الفائزات بكأس العالم للسيدات هذا العام؟

يذهب هذا الشرف إلى منتخب السويد صاحب المركز الثالث في التصفيات، والذي حل محل الولايات المتحدة في صدارة قائمة التصنيف العالمي - وهي المرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات التي لا تحتل فيها الولايات المتحدة المركز الأول.





وتراجعت الولايات المتحدة، التي احتلت المركز الأول منذ حزيران يونيو 2017 وفازت بكأس العالم مرتين متتاليتين في 2015 و2019، من المركزين الأول والثاني للمرة الأولى منذ بدء التصنيف في عام 2003.





وصعدت إسبانيا من المركز السادس إلى المركز الثاني، لتدفع الولايات المتحدة إلى المركز الثالث، بينما ظلت إنجلترا وصيفة البطل وفرنسا التي وصلت إلى ربع النهائي في المركزين الرابع والخامس على التوالي.





وعادت اليابان (الثامنة) إلى المراكز العشرة الأولى بعد وصولها إلى الدور ربع النهائي، بينما ظلت نيوزيلندا، مستضيفة البطولة، في المركز 26 بعد خروجها من دور المجموعات.





وكان المغرب، الذي شارك للمرة الأولى في كأس العالم، هو الأكثر تقدماً، حيث قفز 14 مركزاً إلى المركز 58.



