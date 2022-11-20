نشر مخترقون ميدي بانك بيانات عن الأمراض المنقولة جنسياً بعد عدم تلبية طلباتهم

النقاط الرئيسية: قال Medibank إن البيانات تتكون من أربع ملفات تحتوي على 1496 سجلا

حوالي 123 سجلا من الملفات السابقة التي تم إصدارها

تحقق الشرطة الفيدرالية الأسترالية في الاختراق

أصدر مجرمو الإنترنت الروس الذين يقفون وراء اختراق Medibank بيانات مسروقة حول الأمراض المنقولة جنسيا والحالات الصحية الأخرى، مما زاد الضغط على أكبر شركة تأمين صحي في البلاد.





تخلت مجموعة برامج الفدية عن الدفعة الخامسة من معلومات صحة العملاء على الويب المظلم بين عشية وضحاها بعد أن رفضت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر دفع فدية قيمتها 10 ملايين دولار (15 مليون دولار) لاستعادتها.





وقالوا في منشور يوم الأحد: "تمت إضافة المزيد من الملفات psycho.csv و hiv.csv و viral_hepatitis.csv و std.csv ....".



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لم ينشروا أي ملفات جديدة منذ 13 نوفمبر / تشرين الثاني، عندما أعلنوا أنهم تجاوزوا أسبوعاً "على أمل حدوث شيء ذي مغزى" فيما يتعلق بمطالبهم .





وقال Medibank إن البيانات تتكون من أربعة ملفات تحتوي على 1496 سجلا.





حوالي 123 سجلا من الملفات السابقة التي تم إصدارها.



واضافت "نجري مزيدا من التحليل على الملفات اليوم لتحديد دقتها، الملفات السابقة التي تم الافراج عنها لم تتطابق مع سجلاتنا".





وأكد Medibank وجود معلومات عن حالات مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والربو والأشخاص المصابين بالسرطان والأشخاص الذين يعانون من حالات الصحة العقلية، بما في ذلك الهذيان ، وحالات أخرى.





وقال ديفيد كوتشكار الرئيس التنفيذي لشركة Medibank في بيان "مرة أخرى، أعتذر بلا تحفظ لعملائنا".



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وحذر من وجود أشخاص حقيقيين وراء البيانات.





"أي شخص يقوم بتنزيل هذه البيانات من الويب المظلم، وهو أمر أكثر تعقيداً من البحث عن معلومات في الإنترنت العام ومحاولة الاستفادة منها، يرتكب جريمة".





كما قام Medibank أيضاً بتذكير العملاء المتأثرين بسرقة البيانات بأنه يمكنهم الحصول على المساعدة من خلال برنامج دعم الاستجابة السيبرانية.





وهذا يشمل دعم الصحة العقلية والرفاهية، وحماية الهوية وتدابير الصعوبات المالية.



وقال السيد كوجكار: "نظل ملتزمين بالتواصل الكامل والشفاف مع العملاء وسنواصل الاتصال بالعملاء الذين تم نشر بياناتهم على شبكة الإنترنت المظلمة".





في الأسبوع الماضي في الاجتماع السنوي لـ Medibank في ملبورن، وقف التنفيذيون على قرار عدم دفع الفدية للمتسللين، قائلين إنه سيشجع فقط المجرمين الآخرين والمزيد من المتسللين.





كما زاد Medibank فريق دعم العملاء بأكثر من 300 شخص.





تحقق الشرطة الفيدرالية الأسترالية في الاختراق.



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